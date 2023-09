Mehl om voldsbølgen i Sverige: – Vi trenger at de lykkes

Norges justisminister, Emilie Enger Mehl, er på besøk hos sin svenske kollega i Stockholm for å høre om den siste tidens voldsbølge.

Vil forhindre spredning over grensen

– Vi trenger at Sverige lykkes med å bekjempe kriminaliteten de står overfor nå. Det er mange voldsepisoder og store kriminelle nettverk i Sverige. Vi er opptatt av at det ikke får spredning til Norge, sier Mehl til TV 2.

Hun påpeker at at det er store utfordringer både i Norge og Sverige med organisert kriminalitet.

– Vi ser at noen kriminelle opererer over grensen til Norge. Derfor er det viktig for regjeringen å rette innsatsen mot organisert kriminalitet og grensekriminalitet.

Hun lover at også Norge skal forsterke innsatsen. Spesielt opp mot unge.

– Vi ser at unge mennesker rekrutteres inn i kriminalitet tidlig. Sverige innfører kraftfulle tiltak mot dette, og de skal vi gjøre en innsats i også i Norge og Oslo, sier Mehl.

Les også: Kobler rapmusikk til kriminell rekruttering

Krisemøte

Konflikter mellom ulike fraksjoner av kriminelle gjenger har den siste tiden eskalert, og den svenske regjeringen møttes onsdag morgen til nok et krisemøte i forsøk på å få kontroll på voldsspiralen i landet.

EKSPLOSJON: Hele fronten på blokken ble blåst ut i en eksplosjon i Linköping, tirsdag. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Denne uken har to eksplosjoner rammet Hâsselbu og Linkôping. To små byer som tidligere har vært forskånet for gjengkriminalitet.

– Vi befinner oss i en alvorlig sikkerhetssituasjon, sier justisminister Gunnar Strômmer etter møtet, ifølge Expressen.

LES OGSÅ: Dette er «Den kurdiske reven» - mannen som styrer gjengkrigen

Blant grepene som skal gjøres er å doble minstestraffen for grove brudd på våpenloven. Det inkluderer besittelse av sprengstoff.

Men denne straffen blir ikke skjerpet før april neste år.

Det skal også bli lettere for etater å utveksle informasjon, og dessuten skal man etablere et nasjonalt register over hver som har tillatelse til å ha sprengstoff.

– Det er alvorlig at så mange uskyldige rammes av konfliktene, sier justisministeren.