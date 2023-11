Mehl: Forberedt på å stenge på kort varsel

HAR BEREDSKAP: Storskog er den eneste grensestasjonen mellom Norge og Russland. I 2015 brøt grensekontrollen nesten sammen, etter at over 5000 asylsøkere krysset inn i Norge på sykkel. Foto: Lise Åserud / NTB.

Rundt 90 migranter har de siste dagene tatt seg ulovlig over grensen fra Russland til Finland.

Den finske regjeringen har i dag stengt fire av i alt ni grenseoverganger i påvente av at situasjonen stabiliserer seg.

Også norske myndigheter følger utviklingen på grensen til Russland nøye, ifølge justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– V følger situasjonen tett og det kan bli aktuelt for oss å stenge grensa på kort varsel ved behov, sier Mehl til NTB.



KLAR TIL Å STENGE: Trafikken fra Russland er foreløpig normal, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl , som er klar til å stenge grensen hvis situasjonen endrer seg. Foto: Terje Bendiksby / NTB.

Mistenker skittent spill

I Finland mistenkes man nå sterkt at Russland med vilje har åpnet sine indre grenser for asylsøkere, for å forsøke å skape en gjentakelse av migrantkrisen i 2015–2016.

Den gang ble både norske og finske myndigheter tatt på senga av at oppimot 7000 migranter, primært fra Asia og Midtøsten ankom via Russland i løpet av kort tid.

Ifølge finske medier, skal russiske grensevakter, som tidligere har nektet tredjelands borgere å nærme seg grensen uten papirer, de ha bistått papirløse migranter med å komme seg til Finland.

PÅGRIPES: Finske grensevakter har de siste dagene pågrepet rundt 90 migranter som har tatt seg ulovlig over grensa fra Russland. Foto: Vesa Moilanen / NTB.

Nå, når Finland stenger, skal russerne i stedet ha oppfordret asylsøkerne om å prøve seg på Norge via Storskog i Sør-Varanger, ifølge det finske nyhetsbyrået STT.

Har beredskap

Finnmark politidistrikt sier til TV 2 at de siden Russlands storskala invasjon av Ukraina har hatt økt beredskap på grensen, men at de nå følger situasjonen ekstra nøye.

– Det er et lavt antall reisende inn i Norge, men vi monitorerer trafikken tett og er forberedt dersom antallet reisende skulle ta seg opp, sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen til TV 2.



– Vi kan ikke gå konkret inn på hvilke beredskapstiltak som gjøres. Som Schengen yttergrense vet vi at endringer kan skje raskt og forhold på den andre siden vil kunne påvirke både trafikken over Storskog og påvirke forhold her i Norge.



Ifølge kilder TV 2 har vært i kontakt med, er den norske beredskapen i dag bedre enn under asylkrisen i 2015.

I tillegg til politiet, har også Utlendingsdirektoratet (UDI) planer for å håndtere en endring av situasjonen i nord.

– UDI og politiet har beredskapsplaner for å håndtere økning av ankomster av asylsøkere over den norsk-russiske grensen. Vi følger nøye med på situasjonen og har tiltak som kan iverksettes dersom det blir aktuelt, sier presse- og samfunnskontakt Per-Jan Brekke til TV 2.