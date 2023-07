Meditasjon hjalp ham å overleve

Da den 54 år gamle australieren sa opp kontorjobben sin og flyttet til Puerto Vallarta i Mexico, var drømmen å seile alene over Stillehavet.

I april la Tim Shaddock og hunden Bella ut på det som skulle bli deres livs eventyr i en ny katamaranbåt.

Bella, en svart og brun løshund, møtte Shaddock i Mexico. Han forsøkte å finne et passende hjem til dyret, men lyktes ikke.

Selv trengte han et sted å bo, og han trivdes med ensomheten på båten.

Han var likevel klar over at orkansesongen i slutten av april var på vei.

SEILTUR: Det var på denne katamaranbåten at Tim og Bella dro til sjøs. Foto: Grupomar / AFP

Etter kun noen uker inn i reisen, kom stormen. Uværet rev seilet av båten, elektronikk ble kastet over bord, og Shaddock kunne ikke lenger lage mat.

Han har tidligere fortalt at han fortsatt kunne sende en mayday-samtale, men han gjorde det aldri.

Les hvorfor Shaddock ikke ba om hjelp tidligere lenger nede i saken.

I tre måneder var de to vennene fanget på havet.

Meditasjon og havbad

Dagene ble raskt en kamp mot utmattelsen.

Shaddock fikset ting på båten, fisket og prøvde å samle regnvann han og Bella kunne drikke.

ENDELIG KONTAKT: Det var en preget Tim Shaddock som møtte redningsmannskapet. Foto: Grupomar / AFP

I etterkant sier han at frykten til tider ble overveldende, og at han ble redd for at han neste dag skulle bli for sliten til å fortsette.

– Vinden endret seg hele tiden, og bølgene ble kastet i alle retninger. Det er hypnotiserende, det føles som om du er i et boblebad, forklarer han.

Trøsten kom i form av meditasjon, havbad og en dagbok. Å sørge for at hans trofaste følgesvenn Bella var mett og fornøyd, ga livet et formål.

De to livnærte seg i tre måneder på rå fisk og regnvann.

Da redningen kom i form av et helikopter 12. juli, hadde Shaddock trodd han skulle til å dø til sjøs.

Han var da 1200 mil fra nærmeste land, og piloten Andrés Zamorano var den første personen han hadde sett på flere måneder. I etterkant har de to blitt venner.

Zamarano mener at den moralske forpliktelsen Shaddock følte for å holde liv i Bella, reddet dem begge fra døden.

REDDET: Her får Tim en helsesjekk etter at han ble reddet forrige uke. Foto: Grupomar / Atun Tuny via AP

Reddet av tunfiskbåt

Fra den drivende katamaranbåten, gikk ferden videre til tunfiskbåten «María Delia». Om bord ble Shaddock og Bella overøst av omsorg.

Førstehjelpen kom raskt. Bella ble skjemt bort av besetningsmedlemmene og fikk labbene behandlet for blemmer.

Kaptein Oscar Meza sier han og Shaddock drakk kaffe sammen nesten hver dag og pratet. To dager etter redningen kom også fiskelykken.

BELLA: Uttrykket «menneskets beste venn» kunne vel knapt vært mer passende enn for Tim og Bella. Foto: Ulises Ruiz

Omsider kunne tunfiskbåten vende baugen tilbake mot havna i Manzanillo.

– Det beste øyeblikket var da vi så alle delfinene som jaktet på tunfisk. Du hører lydene deres, du ser dem bevege seg gjennom havet, og man kjenner på frihetens magi, sier Shaddock.

Tilbake til Australia

Da han tirsdag fikk kjenne landjorda under føttene for første gang på flere måneder, var det både velkomment og samtidig litt ubehagelig for en som hadde blitt vant til å være alene.

I et intervju med det australske programmet «Today» forteller Shaddock hvordan det går med ham i dag.

– Jeg har det mye bedre. Det er en god nyhetshistorie, sier han med et smil om munnen.

TUNFISKBÅT: Det var denne båten som reddet Tim og Bella. Foto: Ulises Ruiz / AFP

Han får også spørsmål om hvorfor han ikke ba om hjelp tidligere, og programlederen påpeker at han sendte tekstmeldinger til familien under hele reisen.

– Godt spørsmål. Det er protokoller for det man kaller mayday-anrop, men det kan ha vært stoltheten min og et par andre ting, sier han.

Dyreelskerne om bord på tunfiskbåten María Delia skal nå overta ansvaret for Bella. Shaddock planlegger å omsider reise hjem til familien i Australia.

– Den australske ambassaden tok egentlig avgjørelsen for meg, sier Shaddock om det vanskelige valget om å gi bort Bella.

Han forklarer at Australias strenge dyrekarantenelover gjorde det for vanskelig å ta Bella med hjem.

ALENE TIL AUSTRALIA: Det blir uten Bella, at Tim drar hjem igjen til Australia. Foto: Fernando Llano / AP Photo

Nå venter foreldrene, søsteren og datteren hans. Shaddock elsker fortsatt havet, men sier han ikke vet når han vil være klar for å legge ut fra havn igjen.

– Nå kan datteren min komme hit og hente meg hjem, sier han.