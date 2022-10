Medisinstudenten Tove (21) sporløst borte etter bytur – to kvinner siktet

De to kvinnene ble observert på et utested sammen med Tove like før hun forsvant.

Ingen har sett 21 år gamle Tove siden natt til søndag da hun var ute på byen. Det skal ha vært god stemning på utestedet, men litt etter midnatt spurte hun barsjefen på stedet om han hadde sett venninnen hennes. Ifølge Aftonbladet skal hun ha virket litt urolig for venninnen.

Den 21 år gamle kvinnen ble etterlyst av familien sin søndag formiddag. Det siste sporet politiet fant etter henne var at mobilen hennes slo inn på en mobilmast nord for Vatlanda klokken 03.50.

Onsdag gikk de ut med en offentlig etterlysning.

LETER: Mange frivillige har møtt opp på leteaksjonen etter Tove de siste dagene. Foto: TV 4

To unge kvinner siktet

Både politi og frivillige har søkt etter Tove over flere dager, uten å finne noe spor etter henne. Da politiet onsdag gikk ut med at to unge kvinner var siktet i saken, slo det ned som en bombe.

Kvinnene var pågrepet allerede mandag, men det var ikke gjort kjent offentlig før onsdag.

Ingen av de to siktede er tidligere kjenninger av politiet. De er varetektsfengslet og siktet for lovbrudd i forbindelse med forsvinningen, ifølge TV 4.

Var bekjente

Kvinnene skal ha møtt Tove på et utested og ble observert sammen med henne like før hun forsvant. De to venninnene skal ha vært bekjente av Tove.

Begge kvinnene benekter å ha gjort noe ulovlig, men mistanken mot dem er ifølge aktor forsterket.

LETER: Over hundre personer har deltatt i letingen. Foto: TV 4

Venner og bekjente av Tove er i sjokk over nyheten.

– Verdens snilleste jente

– Det er helt ufattelig. Det går ikke an å forestille seg at noen kan ha skjedd med Tove. Hun er verdens snilleste jente og har aldri gjort noe noe vondt, sier han til Aftonbladet.

– Nå håper jeg bare at hun finnes i live og i god behold, sier han.

Tove studerer medisin på Universitetet i Linköping. Instituttet har satt krisestab for å støtte kvinnens medstudenter.

Politiet varsler fredag at de trapper ned på leteaksjonen. Frivillige fra Missing People Sverige, fortsetter søkene.