Medier: Paludan-hjelper har jobbet for russisk propaganda-avis

KONTROVERSIELL: Chang Frick er en svensk høyrepopulistisk journalist og redaktør. Her er han på besøk under nordiske mediedager i Bergen i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Den dansk-svenske politikeren Rasmus Paludan stikker kjepper i hjulene for Sveriges natosøknad med sin koranbrenning foran Tyrkias ambassade i Stockholm.

Nå melder flere medier, blant annet finske Helsingin Sanomat, at Paludans medhjelper for å få demonstrasjonen i stand, tidligere har jobbet for russiske statskontrollerte medier.

Provokasjonen har fått Tyrkiske myndigheter til å rase, og de har avlyst viktige møter med svenskene for å komme til enighet om å godta Sverige som medlem i forsvarsalliansen.

PROVOKASJON: Den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan brant et eksemplar av den muslimske hellige boken, Koranen, i nærheten av den tyrkiske ambassaden lørdag. Foto: oto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Tirsdag sa Paludan til den svenske avisen Dagens Nyheter at det ikke var hans idé å brenne Koranen i Sverige.

Han hevder at forslaget om å reise til Sverige og brenne koranen kom fra den svenske journalisten, Chang Frick, og en journalist som jobber for et nettsted på ytterste høyre fløy.

– Provokatører vil ødelegge

Undre en hastig sammenkalt pressekonferanse tirsdag kveld, oppfordret statsminister Ulv Kristersson alle svensker til å se alvoret i situasjonen.

– Dette er det verste vi har vært med på siden andre verdenskrig, det truer vårt demokrati og det truer freden, sa Kristersson, med henvisning til krigen i Ukraina og den trusselen den også utgjør for Sverige og resten av Europa.

– Men la oss ikke være naive. Det finnes krefter i Sverige og utenfor Sverige som vil forhindre oss fra å bli Nato-medlem, sa han.

– Og det er med det bakteppet vi ser at det er provokatører som vil ødelegge Sveriges forhold til andre land - og dermed forsinke medlemskapet i Nato, sa den svenske statsminsteren.

Skylder på hverandre

Frick hevder i et intervju med Sveriges SVT-nyheter at han ikke tror ikke han har vært med på å ødelegge Sveriges NATO-sjanser.

– Hvis jeg ødelegger søknaden ved å betale et administrasjonsgebyr på 320 kroner, så har søknaden virkelig stått på et vaklende grunnlag, sa han.

I et intervju med latviske The Insider, hevder Frick at han ikke visste at Paludan hadde planer om å brenne koranen - selv om det er dette Paludan er kjent for å gjøre.

Jobbet for propaganda-kanal

Torsdag skriver finske medier at Frick tidligere har samarbeidet med den russiske propagandakanalen Russia Today, gjennom datterselskapet Ruptly.

På sin egen nettside skrev han i 2014 at han fungerte som «stringer» for kanalen. Stringer er en freelancer som jobber jevnlig for et nyhetsmedium.

The insider skriver også at Frick har vært i Moskva flere ganger, og at han har deltatt i programmene på russiske statskontrollerte medier.

Frick avviser imidlertid at han jobbet under ledelse av russiske myndigheter, og sier at han ikke har samarbeidet med russere siden 2014. Han sier også at han nå hjelper ukrainske flykninger.

SD-tilknytning

Frick jobber også som programleder for Sverigedemokraternas (SD) nettkanal Riks, men partiet avviser at de visste om planene om å brenne koranen. Han er også redaktør for det høyrepopulistiske nettstedet Nyheter Idag.

SD sier torsdag til Dagens Nyheter at de fremdeles har tillit til Frick og den programlederjobben han gjør.

Det er imidlertid ikke bare koranbrenning som skaper trøbbel for svenskenes Nato-søknad. Tyrkia krever også at Sverige stanser våpenstøtten til Kurdistans arbeiderparti PKK og den kurdiske militsen YPG.

De krever også utlevering av personer tilknyttet YPG, PKK og FETO som oppholder seg i Sverige, noe Sverige ikke sier seg villig til å gjøre.