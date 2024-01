UTKLASSING: Donald Trump stikker av med over halvparten av stemmene fra den første delstaten i Republikanernes nominasjonsvalg. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

DES MOINES (TV 2): Donald Trump gikk av med en klar seier under nattens nominasjonskamp i delstaten Iowa.

Natt til tirsdag gikk startskuddet for årets presidentvalg i USA, da det republikanske partiet formelt startet prosessen med å velge hvilken kandidat som skal utfordre president Joe Biden i november.

Resultatet fra de rundt 115.000 republikanske velgerne i Iowa var klinkende klart: 51 prosent av dem ønsker Donald Trump. Han fikk mer støtte enn utfordrerne Ron DeSantis (21,2 prosent) og Nikki Haley (19,1) til sammen.

– Med all respekt for de andre kandidatene, valget er over, sier Byron Donalds til TV 2.

STØTTER TRUMP: Kongresspolitikeren Byron Donalds støtter Donald Trump i stedet for guvernøren i sin egen hjemstat, Ron DeSantis. Foto: Mathias Ask / TV 2

Byron Donalds er kongressrepresentant i Florida, men støtter Trump og ikke delstatens guvernør Ron DeSantis. Han sier til TV 2 at Trump etter hans oppfatning allerede har avgjort nominasjonskampen.

– Men vi skal legge ned en innsats likevel. Vi skal til New Hampshire nå og drive valgkamp der. Så skal vi dra til Nevada og så til South Carolina etter det, sier Donalds.

– Den mest populære noensinne



– Vi visste at det ville bli en stor seier for ham i kveld, sier Trump-tilhenger Mandy Ryan til TV 2 etter at Trumps seier ble annonsert i Iowa.

VAR SIKKER: Trump-tilhenger Mandy Ryan sier til TV 2 at nattens resultat ble som ventet. Foto: Mathias Ask/TV 2

Ryan sier hun er over seg av glede etter seieren og at hun var svært fornøyd med Trumps takketale til Iowa. Hun mener også at valget ble stjålet fra den tidligere presidenten i 2020.

Bare for å presisere: Dette er ikke korrekt, men en løgn Trump har klart å selge til sin velgerbase.

Ifølge The Washington Post har to tredjedeler av Iowas republikanske velgere latt seg lure til å tro at president Bidens seier i 2020 ikke var legitim.

– Det ble stjålet fra ham, og han er den mest populære presidenten i USA noensinne, sier Ryan.

STØTTER TRUMP: Veteranen John Paul Strong forteller til TV 2 at Donald Trump får hans stemme, mye på grunn av hvordan han mener Trump hjalp veteraner under sin første periode som president. Foto: Mathias Ask/TV 2

TV 2 møter også den 81 år gamle veteranen John Paul Strong.

– Jeg vet at Trump ikke er perfekt, men jeg syns han er bedre enn noen andre, sier Strong.



Han forteller at han stemmer på Trump fordi han som president hjalp krigsveteraner med helseforsikring. Strong mener også at Trump er den beste kandidaten når det kommer til forsvar, utenrikspolitikk og økonomi.

Nominasjonsvalget i USA: * 15. januar: Valgmøter for republikanerne i Iowa * 23. januar: Nominasjonsvalg for begge partier i New Hampshire 3. februar: Nominasjonsvalg for demokratene i South Carolina * 6. februar: Nominasjonsvalg for demokratene i Nevada * 8. februar: Valgmøter for republikanerne i Nevada og Jomfruøyene * 24. februar: Nominasjonsvalg for republikanerne i South Carolina * 27. februar: Nominasjonsvalg for begge partier i Michigan * 2. mars: Valgmøter for republikanerne i Idaho og Missouri * 3. mars: Nominasjonsvalg for republikanerne i Washington D.C. * 4. mars: Valgmøter for republikanerne i North Dakota 5. mars: Supertirsdag: Nominasjonsvalg og valgmøter for begge partier for 17 delstater, blant dem California, Colorado, Massachusetts, Minnesota, North Carolina og Texas. Også valgmøter for demokratene i Iowa. * 12. mars: Nominasjonsvalg og valgmøter for begge partier blant annet i Georgia og Washington * 19. mars: Nominasjonsvalg for begge partier i blant annet Arizona, Florida, Illinois og Ohio * 23. mars: Nominasjonsvalg for begge partier i Louisiana og for demokratene i Missouri * 2. april: Nominasjonsvalg for begge partier i blant annet New York og Wisconsin * 6. april: Nominasjonsvalg for demokratene i Alaska, Hawaii og North Dakota * 13. og 20. april: Valgmøter i Wyoming * 21. og 28. april: Nominasjonsvalg i Puerto Rico * 23. april: Nominasjonsvalg for begge partier i Pennsylvania * 7. mai: Nominasjonsvalg for begge partier i Indiana * 14. mai: Nominasjonsvalg for begge partier blant annet i Maryland * 21. mai: Nominasjonsvalg for begge partier i Kentucky og Oregon * 25. mai: Valgmøter for demokratene i Idaho * 4. juni: Nominasjonsvalg for begge partier i Montana og New Jersey og for demokratene i Washington D.C. * 15.-18- juli: Republikanernes landsmøte i Milwaukee i Wisconsin * 19.-22- august: Demokratenes landsmøte i Chicago

Trosset sprengkulde



Dørene til valgmøtene åpnet klokken 02.00 natt til tirsdag norsk tid.



Oppmøtet var betydelig svakere enn i 2016, da 187.000 møtte opp, men det skal samtidig sies at de 115.000 som møtte opp nå, trosset sprengkulde for å støtte sin kandidat.

Dessuten var det tydelig i forkant at Trump kom til å vinne i Iowa.

Nyhetsbyrået AP kunngjorde seier for Trump allerede en halvtime etter at valgmøtene hadde startet.

Det har aldri vært så kaldt på valgdagen i Iowa som i natt. Trumps valgvake på avholdt på et stort konferansesenter i sentrum av Des Moines, der tilhengerne kunne forlate bygget via en av byens mange innendørs gangbroer kjent som skywalk.

Sprengkulden ødela mye av valgkampinnspurten. Alle kandidatene måtte avlyse arrangementer på grunn av kulden. DeSantis sin kampanje sa på lørdag at de trengte frivillige som kunne ringe rundt til potensielle velgere, fordi det ikke var forsvarlig å sende dem ut for å banke på dører.

VINNER: Donald Trump under sin valgvake i Des Moines natt til tirsdag norsk tid. Foto: Brian Snyder / Reuters / NTB

Seierstale

Etter at resultatene ble klare, kunngjorde Vivek Ramaswamy at han trekker seg fra nominasjonskampen. Han ble nummer fire i Iowa med litt under åtte prosent av stemmene.



Samtidig koster Trump på seg å skryte av DeSantis og Haley i sin seierstale.

– Tiden er inne for vårt land til å stå samlet, sier Trump.

Flere prominente Trump-tilhengere er på plass i Des Moines for å følge starten av primærvalget fra nært hold.

– Jeg visste at dette kom til å bli et stort, historisk øyeblikk, og det var det, sier den britiske politikeren og Brexit-forkjemperen Nigel Farage til TV 2.



Han har kjent Trump i mange år og ble også omtalt i en av Trumps taler søndag.

Den omstridte republikaneren Marjorie Taylor Greene tok også turen til Des Moines.



– Dette er en stor seier, sier Greene til TV 2.

ANDREPLASS: Florida-guvernør Ron DeSantis, og tidligere FN-ambassadør og tidligere South Carolina-guvernør Nikki Haley kniver om andreplassen. Foto: Reuters/MIKE SEGAR

Florida-guvernør Ron DeSantis utropes av amerikanske medier som den andre vinneren, ettersom han slo Nikki Haley i kampen om andreplassen bak Trump i Iowa.

Underveis byttet de på å lede mot hverandre, men etter hvert ble den tidligere FN-ambassadøren forbigått av DeSantis.



– DeSantis fikk en liten opptur med at han fikk en andreplass, og ser ut til å holde seg foran Haley, og har i hvert fall nok energi til å fortsette en stund til, sier historiker, forfatter og USA-ekspert Hans Olav Lahlum.

Ingen presidentkandidat i USAs historie som har fått et så høyt tall i et nominasjonsvalg i Iowa tidligere.

– Det sier jo at dette er fortsatt Trumps verden, i hvert fall at partiet hans er det, så får vi se hvordan det er med USA, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

Uansett får Trump nå en veldig god start på primærvalget, men i neste stat kan konkurransen spisses til. 23. januar skal nemlig New Hampshire stemme og her er det ventet at Haley kan gjøre det godt.