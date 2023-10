Maya (21) er gissel i Gaza – trygler om å bli satt fri

GISSEL: Maya Schem ble kidnappet da Hamas angrep Israel 7. oktober. Hun er én blant 199 gisler som befinner seg på Gazastripen. Foto: Hamas via AP

Den 21 år gamle kvinnen ble kidnappet av Hamas-krigere 7. oktober. – Jeg kan se at hun er livredd, sier moren på en pressekonferanse.

Mandag kveld la Hamas ut en video av en ung kvinne som holdes som gissel på Gazastripen.

Både kvinnens familie og Det israelske forsvaret (IDF) bekrefter at kvinnen er Maya Schem, som ble kidnappet av Hamas-krigere tidlig om morgenen lørdag 7. oktober.

Tekstmelding var siste livstegn

– I går fikk jeg se en video av min datter. Hun er i live. Jeg visste ikke om hun var død eller levende før i går. Jeg visste bare at hun kunne være kidnappet, sier Schems mor under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

TRYGLER: Maya Schems mor bekrefter at kvinnen på videoen er hennes datter. Foto: RONEN ZVULUN

Schem ble kidnappet fra en musikkfestival i ørken sammen med flere andre. Hun sendte en melding til moren klokken sju om morgenen hvor hun sa: «De skyter på oss. kom og hjelp oss».

– Jeg trygler verden om å få barnet mitt tilbake. Hun skulle bare på en festival for å ha det gøy, og nå er hun i Gaza, sier moren preget.



Trygler om å bli satt fri

Schem ble skadet i armen under kidnappingen. I videoen fra Hamas sier hun at hun har fått behandling. Videre ber hun om å slippe fri:



– Jeg ber bare om å få komme hjem så fort som mulig. Jeg vil hjem til familien. Til mine foreldre, mine brødre. Vær så snill, få meg ut herfra så fort som mulig. Takk.

– Kan se at hun er redd

– Jeg kan se at hun er livredd, og at hun sier det hun blir fortalt hva hun skal si. Men jeg ser også at hun er stabil, sier Schems mor.

Hun beskriver datteren som en jente med et godt hjerte som alltid vil at alle skal ha det bra.

Schems mor og bror, som også er med på pressekonferansen, ber også på vegne av alle gislene om å få dem løslatt.

Det israelske forsvaret (IDF), sier i en uttalelse at de er i konstant kontakt med Schems familie. De reagerer også på at Hamas ønsker å vise verden at de behandler gislene sine humant.

– I videoen ønsker de å gi bilde av at de er en human organisasjon, men de er ansvarlig for kidnapping av babyer, kvinner og eldre, skriver IDF i en uttalelse.

SKADET: Maya Schem sier hun fikk behandling på sykehus i tre timer. Foto: Hamas

– Vi bruker alle midler for å få gislene løslatt.

199 gisler

Ifølge israelske myndigheter holdes 199 personer som gisler av Hamas på Gazastripen. De fleste av dem er sivile, og flere av dem har utenlandsk statsborgerskap.

Maya Shchem er fransk-israelsk og i forrige uke appellerte familien hennes til den franske presidenten, Emmanuel Macron, om å gjøre det han kunne for å få henne frigitt.

Hamas oppga først at fangeutveksling var motiv for bortføringene. Men siden har de truet med å likvidere gisler dersom Israel fortsetter angrepene mot sivile på Gazastripen.