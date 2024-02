Måtte snu etter larvekaos på fly: – Sykt ekkelt

KAOS: Passasjerer om bord i et Delta-fly fikk seg en ubehagelig opplevelse tirsdag. Bildet er et illustrasjonsbilde. Foto: Birgit Reitz-Hofmann / File

På tirsdag fikk en rekke passasjerer om bord i et Delta-fly en opplevelse de sent vil glemme - til stor fortvilelse.

Flyvningen, som etter planen skulle gå fra Nederlands hovedstad til Detroit i USA, beskrives som et mareritt.

Etter å ha ligget i luften i rundt én time måtte flyet ta en U-sving og vende snuten tilbake til Amsterdam.

Merkelig lukt

Kort tid etter at flyet hadde lettet, reagerte en av passasjerene om bord på en merkelig lukt. Hun mener at kabinpersonalet ignorerte bekymringen hennes, og at flyet fortsatte i rute, skriver mediehuset Sky News.

Så kom skrekken.

Det var passasjerene som satt bakerst i flyet som uten tvil hadde det verst.

Plutselig datt det ned larver fra bagasjehyllen over dem.

– Damen som satt foran meg sa at det datt larver ned på hodet hennes. Da jeg snudde meg, så jeg at de krøp rundt på setet. Sykt ekkelt, skriver en annen passasjer på nettstedet Reddit, ifølge Sky News.

Larvene skal ha krøpet ut av en av de andre passasjerens bagasje. I bagasjen lå det også råtten fisk.

Passasjeren som uttalte seg på Reddit forteller at dens egen håndbagasje var plassert rett ved siden av «den motbydelige».

Vedkommende forteller at eieren av fiskebagasjen ble identifisert etter kort tid, og at den skyldige ble sittende igjen i flyet etter at det hadde landet i Amsterdam.

Selskapet beklager

Flyselskapet Delta bekrefter hendelsen overfor nettstedet People og Sky News.

De opplyser at flyet returnerte til Amsterdam tirsdag, og at det nå har blitt vasket og klargjort til å lette igjen. Passasjerene som satt om bord i flyet har blitt ombooket til andre flyvninger.

– Vi beklager overfor våre kunder som flydde med flyvning 133 den 13. februar på grunn av en feilpakket håndbagasje, sier selskapet i en uttalelse.

Nettstedet Airlive skriver at fiskebagasjen ble puttet oppi en annen bag, tatt med ut av flyet og deretter brent.

I ettertid er det flere passasjerer som klør seg i hodet over at noen kan klare å få med seg en fisk gjennom sikkerhetskontrollen.