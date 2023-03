Måtte drikke fiskeolje – døde

Studenten overlevde ikke opptaks-ritualet til den eksklusive studentklubben «Reuzegom». Foreningen skulle være billetten hans inn i et privilgert miljø av velstående familier i Belgia.

– Sanda jukset ikke og det kostet ham livet, har en av studentene som deltok den kvelden forklart.

Sanda Dia vokste opp i en familie fra Mauritania. Faren kom til Belgia for å jobbe på en fabrikk. Den ambisiøse sønnen kom inn på landets prestisjeuniversitet, KU Leuven, ranket som et av de ti beste universitetene i Europa. Det ligger i den flamske eller nederlandsk-talende, delen av Belgia.

Mandag startet rettssaken mot 18 medstudenter av Sanda, alle unge menn. De var med på opptaksprøven til studentforeningen. De fleste av dem studerte jus eller gikk på sivilingeniør-studiet. Nå kan det bli flere år i fengsel istedet.

Student-dåp

– Ekstremt brutalt.

Slik beskrives innvielses-ritualet eller «dåpen» for å bli medlem av «Reuzegom».

Sanda og to andre studenter måtte grave en grøft. Her ble de tvunget til å sitte, mens medlemmene av foreningen helte bøtter med kaldt vann over dem. Dåpen skjedde i desember og det var iskaldt.

UNGE MENN: En av de 18 tiltalte på vei inn i retten mandag med forsvarer Alex Buelens. Alle de tiltalte er unge menn. Foto: JONAS ROOSENS/Belga/AFP

Samtidig måtte de drikke store mengder fiskeolje, helt til de kastet opp. Og store mengder alkohol. De måtte også spise levende gullfisk.

Sanda ble sendt på sykehus i løpet av den fatale kvelden. To dager senere døde han av at flere indre organer kollapset. Trolig var «saltsjokk» grunnen til at organer sviktet.

Senere avslørte journalister at medlemmene av foreningen hadde brukt rasistiske uttrykk, da de ba Sanda rydde opp etter opptaks-ritualet.

På Facebook ble også flere medlemmer avbildet i Ku Klux-klan-drakter. Det ble funnet en video hvor foreningsmedlemmer fremførte en sang med rasistisk innhold. I en tale til medlemmene ble det referert til «vår gode tyske venn, Hitler».

Kan få fengselsstraff

Hendelsen skjedde i 2018, men ble først betraktet som en ulykke. Et innvielsesrituale, som gikk for langt og kom ut av kontroll.

FENGSELSSTRAFF: En av de tiltalte på vei inn i rettslokalet med sin advokat. Aktor vil legge ned påstand om fengsel opp til fire år. Foto: Jonas Roosens/Belga/AFP

Senere ble det satt igang etterforskning og i alt 18 studenter ble tiltalt, for blant annet uaktsomt drap. Rettssaken ble for første gang forsøkt satt i gang for ni måneder siden. Den ble imidlertid raskt anket fordi dommeren bare ville behandle deler av tiltalen. Familien og påtalemyndigheten anket derfor saken inn for en høyere rettsinstans.

Etterforskningen har avslørt hvordan de som deltok denne kvelden, forsøkte å dekke over det som skjedde. Bevismaterialet er meldinger på WhatsApp. Studentforeningen ble oppløst etter dødsfallet. De tiltalte er blant annet sønner av dommere, bedriftsledere og politikere.

Sanda Dias familie har Belgias mest kjente advokat, Sven Mary, som bistandsadvokat. Han har tidligere vært forsvarer for Salah Abdeslam, den eneste overlevende terroristen fra angrepet i Paris 13.november 2015.

Da saken ble satt igang mandag varslet aktor påstand om opp til fire års fengsel for de tiltalte.