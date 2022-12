Massive ødeleggelser etter missilangrep over hele Ukraina

ØDELAGT HUS: Et ødelagt hus i landsbyen Novosofiivka i Zaporizjzja etter massive russiske missilangrep mandag. Foto: Zaporizhzhia region military administration via AP

I formiddag gikk flyalarmen i Kyiv og flere andre ukrainske byer etter melding om at Russland hadde avfyrt et stort antall raketter mot nabolandet.

– Rakettene er allerede avfyrt, sa en talsmann for det ukrainske flyvåpenet mandag ved 13-tiden norsk tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Flyalarmer over hele landet

Flere mennesker søkte tilflukt på T-banestasjoner under bakken da flyalarmene gikk.

Anton Herasjtsjenko, rådgiver for Ukrainas innenriksminister, har delt et bilder på Twitter der områder markert med rødt viser hvor alarmene gikk.

Russian rocket launches are reported.



Air raid siren in many regions.



People in Ukraine are advised to stay in shelters. pic.twitter.com/4bB0ubo7dS — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 5, 2022

Uten vann og strøm

Medier har rapportert om eksplosjoner i flere deler av Ukraina, inkludert byene Odesa, Cherkasy og Kryvyj Rih.

I Odesa sa selskapet som driver den lokale vannforsyningen at en rakett har kuttet strømforsyningen til pumpestasjonen, og at hele byen er uten vann.

Strømforsyningen har også ha blitt ødelagt i flere byer, deriblant Mykolaiv Sumy, ifølge representanter for ukrainske myndigheter.

UTEN STRØM: En liten butikk er tent med stearinlys under et strømbrudd etter at kritisk sivil infrastruktur ble rammet av russiske missilangrep mandag. Foto: STRINGER/REUTERS/Serhii Smolientsev

To drept

De russiske rakettene drepte to personer i byen Zaporizjzja.

Angrepet knuste flere boliger, og flere personer ble såret. Det var også meldt om eksplosjoner i Lviv, vest i landet.

Ukrainas luftvåpen hevder at de skjøt ned mer enn 60 av de 70 rakettene som ble avfyrt.

– Luftvernet har skutt ned de fleste av rakettene. Reparatører har allerede begynt å gjenopprette strømforsyningen. Vårt folk gir aldri opp, sa Zelenskyj i en video.

KRATER: Etterforskere inspiserer et krater etter missilangrep i Zaporizjzja, mandag. Foto: STRINGER/REUTERS/Dmytro Smolienko

Angrep på russiske militærbase

Tidligere mandag ble det meldt om to eksplosjoner på militære flyplasser vest i Russland.

Minst tre personer er døde, og en rekke andre ble skadd.

– En uidentifisert drone angrep en flyplass i Saratov-regionen, ifølge en melding på Telegram mandag.

En av eksplosjonene var ved flybasen Engels, rundt 46 mil i luftlinje fra grensen til Ukraina. Basen er til strategiske bombefly.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Det skal også ha vært en eksplosjon på en tankbil ved en flybase i Rjasan i Russland.

I en pressemelding sier det russiske forsvarsdepartementet at ukrainerne angrep Djagilevo-flyplassen i Rjazan-regionen og Engels-flyplassen i Saratov-regionen.

Russerne hevder at dronene ble skutt ned, men at vrakrester falt ned og eksploderte på rullebanen.

Ifølge Faktisk Verifiserbar bekrefter to overvåkingsvideoer fra boligblokker i området at det har skjedd en eksplosjon. De to videoene har sammenfallende tidspunkter for når eksplosjonen skjedde, og er geolokalisert.

Ut ifra tidskoden i opptakene skjedde eksplosjonen ved 06.04-tiden lokal tid.

TV 2 har ikke fått bekreftet fra uavhengige ukrainske kilder at det var Engels-basen som ble rammet i eksplosjonen.

Ute og kjører

I mellomtiden kjørte president Vladimir Putin over Kertsj-broen ved Krim.

For få måneder siden ble broen utsatt for et ukrainsk sabotasjeangrep.

Den 8. oktober i år detonerte sabotørene en bombe på broen, som ble delvis satt ut av spill. Broen er en av de viktigste leddene i Russlands forsyningskjede til strykene på Krim-halvøya og sør i Ukraina.

Putin sitter selv med et stramt grep på rattet i videoene, som er delt av det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Broen har lenge vært sett som et prestisjeprosjekt for den russiske presidenten. Den ble bygget etter at landet i 2014 ulovlig invaderte og okkuperte den ukrainske halvøyen.