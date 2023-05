Flere personer er skutt i en masseskyting på et kjøpesenter i Texas lørdag kveld. En mistenkt gjerningsperson er funnet død.

Det var like før midnatt lørdag norsk tid at det oppstod nok en masseskyting i USA - denne gangen inne på et kjøpesenter i en forstad til Dallas i Texas.

Skytingen har skjedd på senteret Allen Premium Outlets i Allen nordøst for Dallas.

Politiet opplyser at et uspesifisert antall mennesker er drept. Minst åtte skadde personer skal være sendt vekk fra åstedet. Flere av de skadde skal være barn.

Bilder fra stedet viser store folkemengder som løper vekk fra kjøpesenteret.

Flere medier viser også bilder av blod på bakken og hvite laken over det som tilsynelatende er kropper utenfor en av senterets butikker.

Politiet opplyser at det vil komme en ny kunngjøring om skytingen i løpet av natten norsk tid.

Mistenkt funnet død

En mistenkt skytter er funnet død på stedet, opplyser politiet rundt en halvtime etter at skytingen først ble meldt.

Vitner på stedet forteller WFAA-TV at skytteren var kledd i svart. Han skal også ha hatt på seg en vest.

Ifølge CNN skal det ha pågått et søk etter flere mulige gjerningspersoner, men politiet mener nå at den mistenkte gjerningspersonen handlet alene.

På en pressekonferanse forteller politisjef Brian Harvey at en politibetjent allerede var på senteret i forbindelse med et annet oppdrag da han plutselig hørte skudd.

Betjenten fant den mistenkte gjerningsmannen og stanset ham, ifølge politisjefen.

– Skjøt overalt

Et øyevitne på stedet forteller om de dramatiske minuttene overfor stasjonen WFAA-TV.



– Han gikk nedover fortauet og skjøt med pistolen sin, sier vitnet.

– Han bare skjøt overalt.

Et annet vitne forteller til CNN at datteren hans var inne på kjøpesenteret da skytingen startet. Han ble ringt av datteren da det skjedde, og hastet til stedet.

PÅ KJØPESENTER: Flere personer er skadd etter en masseskyting på et kjøpesenter i Texas. Her blir besøkende på kjøpesenteret bedt om å forlate stedet med hendene hevet over hodet. Foto: ABC AFFILIATE WFAA

– Jeg så politiet utenfor senteret, og de sa vi måtte dra vekk, og at de fremdeles var på let etter gjerningspersonen. Det er ingen trygge stedet, jeg vet ikke hva vi skal gjøre, sier Jaynal Pervez.

Nødetater er på stedet, og det pågår en aktiv etterforskning, skriver politiet på Twitter.

Politiet ber folk holde seg unna området i timene fremover.

Nødetater ble varslet om skytingen klokken 15:40 lokal tid.

198 masseskytinger

Så langt i 2023 har det vært langt flere masseskytinger i USA enn det har vært dager.

Masseskytingen lørdag kveld er nummer 198 i USA så langt i 2023. Dette er det høyeste antallet masseskytinger på et år siden 2016, viser tall fra Gun Violence Archive.

En masseskyting defineres som et skyteepisode hvor minst fire personer blir skutt eller drept.