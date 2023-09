Maryam vil ta farens plass i fengsel

RISIKERER ALT: Maryam al-Khawaja ofrer egen trygghet for å få løslatt sin far. Foto: Marit Hommedal / NTB

Maryam al-Khawaja risikerer livstid i fengsel ved reise til Bahrain, likevel drar hun: – Det er et siste forsøk på å redde livet til min far, sier 36-åringen til TV 2.

For Maryam al-Khawaja begynner det å haste.

I tolv år har hun gjort alt i sin makt for å få sin far, Abdulhadi al-Khawaja (63), løslatt og nå er helsen hans kritisk.

I over en måned har han sammen med flere hundre andre politiske fanger sultestreiket for bedre soningsforhold. Noe helsen hans på ingen måte tåler, ifølge Maryam:

– Min far har alvorlige helseproblemer etter årevis med tortur i fengsel, et sted han aldri burde ha vært i utgangspunktet.



2014: Kampen for å få Abdulhadi al-Khawaja har pågått i over tolv år. Her fra en demonstrasjon i Bahrain i 2014. Foto: Mohammed al-Shaikh / AFP Les mer DEMONSTRASJON: Flere titusener demonstrerte mot regimet i 2012, og krevde med bannere og bilder også fengslede Abdulhadi al-Khawaja løslatt. Foto: Hasan Jamali / AP Les mer

Soner livstidsdom

Abdulhadi al-Khawaja soner en livstidsdom i fengsel, for å ha arrangert fredelige demonstrasjoner under Den arabiske våren i 2011.

Bahrains myndigheter kvelte all form for opprør, og fengslet flere tusen demonstranter.

Amnesty er blant flere organisasjoner som har dokumentert hvordan fengslede demonstranter ble torturert, også med døden til følge, og hvordan regimet strammet grepet i årene som fulgte.

POLITI: Sikkerhetspolitiet i Bahrian har vært hyppig brukt mot fredelige demonstranter i Bahrain. Foto: Hasan Jamali / AP

Opplysninger om grov tortur mot Abdulhadi al-Khawaja i fengsel, fikk FN til å agere. En rekke overnasjonale organer har stilt krav til Bahrain om al-Khawajas umiddelbare løslatelse.

– Men ingenting hjelper. Jeg har forsøkt alle diplomatiske kanaler, og hatt møter med flere regjeringer, sier en fortvilet Maryam al-Khawaja og erklærer:

– Derfor drar jeg til Bahrain. Jeg kan ikke leve med meg selv om min far dør i fengsel og jeg ikke har forsøkt absolutt alt.

LIKE FØR: Maryam al-Khawaja er frykter hva hun vil møte når hun lander i Bahrain. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Jeg vet hva fengsel betyr

Maryam al-Khawaja har gått i sin fars fotspor som menneskerettsaktivist, og har ledet organisasjonen han etablerte: Bahrain Centre for Human Rights.

For det ble hun også tildelt Rafto-prisen i 2013. Året etter ble hun anholdt i Bahrain, da hun skulle besøke sin far i fengsel.

– Jeg har fremdeles varige mén, blant annet en skadet skulder, etter jeg satt fengslet i 2014. Jeg vet hva fengsel betyr i Bahrain, og vet hva jeg risikerer ved å dra tilbake nå, konstaterer Maryam al-Khawaja.

– Hva risikerer du?



– Livstid i fengsel og i verste fall tortur. Jeg er allerede dømt til ett års fengsel in absentia, og har fire ventende saker mot meg, svarer hun og legger til:



– Jeg antar at jeg blir fengslet i det øyeblikket jeg lander, og at jeg gjerne aldri kommer ut. Men det er verdt et forsøk.



BERGEN: Etter å ha blitt tildelt Raftoprisen i Bergen i 2013, deltok Maryam al-Khawaja og hennes kollegeer fra Bahrain Centre for Human Rights i fakkeltog. Foto: Marit Hommedal / NTB

Vil bytte plass med faren

Flybilletten er booket for 15. september, og målet er helt tydelig:

– Jeg har tilbudt bahrainske myndigheter å ta min fars plass i fengsel, og håper de vil utlevere ham til Danmark. Både han og jeg er danske statsborgere, forklarer 36-åringen og tilføyer:

– I det minste håper jeg dette vil føre til mer fokus på undertrykkelsen av folket i Bahrain.



Familien al-Khawaja levde en periode i trygge Danmark, hvor de kom som politiske flyktninger og ble innvilget statsborgerskap.

Men da det i 2002 ble troneskifte i Bahrain, øynet faren igjen håp om bedre menneskerettigheter i hjemlandet og dro for å kunne utgjøre en forskjell.

ETTERLYSER SOLIDARITET: Flere demonstranter reagerte kraftig på at Formula One kunne gå sin vante gang i Bahrain i 2012. Foto: Justin Tallis / AFP Les mer FORMULA ONE: I mars 2023 var fremdeles Bahrain Grand Prix en essensiell del av Formula One. Foto: Ariel Schalit / AP Les mer

En menneskerettighetskamp flere i Bahrain hadde håpet å få mer solidaritet for, bemerker Maryam:

– Jeg er skuffet over at det ikke legges mer internasjonalt press på Bahrain. Tvert imot har flere land gjort Bahrain til handelspartner og aktør for sikkerhetsavtaler, som USA som bruker landet som en viktig marinebase i Midtøsten.

SIKKERHETSAVTALE: Bahrains kronprins, Al Khalifa, og USAs utenriksminister, Antony Blinken, underskriver nye, omfattende sikkerhetsavtaler 13. september i år. Foto: Andrew Harnik / AP

Skuffet over Danmark og Skandinavia

Hun er spesielt skuffet over Danmark og Norden.

– Jeg appellerer til Danmark og Norden for å gjøre mer for å hente hjem en skandinavisk statsborger. Men som forkjempere for menneskerettigheter, en posisjon skandinaviske land har tatt i flere tiår, hadde jeg håpet de ville gjøre mer for folket i Bahrain.

Maryam vil helst ikke tenke på hvilket liv hun og familien kunne hatt, om det ikke var for aktivismen som flere av dem har valgt. Men valget angrer hun ikke på:

– Jeg tenker ofte på hva min far sa til meg: «Ikke bli menneskerettighetsaktivist fordi du forventer resultater. Da vil du bli utbrent før du oppnår noe. Man blir menneskerettighetsaktivist fordi det er det rette å gjøre».

– Jeg skulle ønske flere tenkte slik. Jeg har fremdeles ikke mistet troen på mennesker, selv om troen på det internasjonale diplomatiet kan være krevende, tilføyer Maryam al-Khawaja.



SØSTER: Også Maryams søster, Zainab al-Khawaja, har tidligere vært fengslet for sin kamp for farens løslatelse og menneskerettigheter i Bahrain. Foto: Hamad Mohammed / Reuters

Rafto: – Det burde vært ramaskrik

Leder for Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt, etterlyser også mer handlekraft.

– Abdulhadi al-Khawaja betaler en høy og urettmessig pris for å ha stått opp for verdier som Norge er opptatt av å fremme. Det er trist hvordan Maryam nå må utsette seg for stor risiko for å få oppmerksomhet for det Danmark og mange andre land burde ha sagt fra om tidligere.

Raftostiftelsen mener sterkere reaksjoner er på høy tid.

– Vi vil oppfordre norske myndigheter til å være svært tydelig i sin kritikk mot Bahrain, men også tydelig si fra til Danmark, sier Kobbeltvedt og slår fast:

– Det er veldig spesielt at en dansk statsborger kan utsettes for dette. Det burde ha vært et ramaskrik fra den danske regjeringen.

RAFTO: Leder for Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt, oppfordrer til mer internasjonalt press mot Bahrain. Foto: Ingvild Constance F. Mel / Rafto

Verken det norske utenriksdepartementet eller det danske utenriksdepartementet har besvart TV 2s henvendelser om å kommentere saken.