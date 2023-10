PUSTER FRIERE: Bart Staszewski og Dawid Socha er begge skeive. For dem er det nesten ufattbart at åtte år med hat og trakassering fra PiS-regjeringen nå ser ut til å være slutt. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Opposisjonen ligger an til å overta makten i Polen. Det endelige valgresultartet ble kjent tirsdag. Mange puster lettet ut. Særlig seksuelle minoriteter.

I åtte år har partiet Lov og rettferdighet (PiS) styrt landet. Et nasjonal-konservativt parti.

– Jeg er skeiv, jeg er polsk og jeg er stolt i dag. Etter år med hat mot mennesker som meg, opprettelse av LHBT-frie soner, angrep på kvinner og minoriteter, er Polen igjen på vei mot demokrati og rettsstat, sier Bart Staszewski på telefon fra Polen.



For to år siden møtte vi Bart, Dawid og Adrianna i Lublin i Polen. De bor alle i LHBT-frie soner. Eller områder fritt for «LHBT-ideologi», som polske myndigheter kaller det.

– Jeg kan fortsatt ikke tro det..marerittet er over, sier Bart.

SEX-UNDERVISNING: Adrianna Kurek håper i det minste av polske skoleelever kan få seksualundervisning under en ny regjering. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Glad, men..

Adrianna Kurek (23) forsøker å holde igjen noe av gleden. Hun tør ikke helt tro på de store endringene, i det dypt katolske Polen.

– Jeg håper at dette betyr at kvinner ikke lenger dør av fødsel, fordi de ikke har fått abort. I mine villeste drømmer håper jeg at angre-pillen kan bli tilgjengelig uten resept på apoteket. Og at skoleelever kan få seksualundervisning.



Hun ønsker også en ny lov som vil gi mulighet til kjønnsskifte-operasjoner. Ekteskap mellom to av samme kjønn, tror hun neppe blir aktuelt .

– Opposisjonspartiene er fortsatt svært nær til den katolske kirken, sier Adrianna.



LHBT-FRITT: Dawid, Bart og mange andre skeive lever i områder som polske kommuner og fylker har definert som soner som skal være fri for «LHBT-ideologi». Foto: Santiago Vergara/TV 2

Ingen av dem tør å juble helt ennå.

– Jeg er veldig glad for valgresultatet, men mest for at PiS er borte, sier Dawid Socha (21).

Han tar alltid forholdsregler når han går ut av leiligheten. Har med seg pepperspray. Dawid ville aldri leid kjæresten sin på gata. Polen ligger høyt på statistikken over hatkriminalitet i Europa.

– Jeg er veldig glad for valgresultatet, men mest for at PiS er borte, sier Dawid.

FORNØYD, MEN: Dawid Socha gleder seg over valgresultatet, men er redd for at endringene i synet på homofile ikke kommer umiddelbart. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Stemmene var ferdig telt tirsdag formiddag. Det viser at PiS er største parti, men det har ikke flertall. Tre opposisjonspartier får tilsammen flertall. Disse partiene må bli enige om å danne regjering, for å vippe ut PiS. Det største partiet er sentrum-høyrepartiet, Borgerplattformen. Det ledes av tidligere EU-president Donald Tusk.

Dawid er redd for at opposisjonen har lovet dem forandringer, kun for å få stemmer.

– Jeg tror ikke det vil bli noen store skritt framover. Opposisjonen er ikke PiS, men de er ikke så fremtidsretta heller. Men la oss håpe at løftene holdes.

UNGE PROTESTERER: For at kvinner skal få kontroll over kroppen sin og få rett til abort. Foto: Santiago Vergara/TV 2

RØDT LYN: I 2021 var det store demonstrasjoner i Polen mot nye innstramninger i abortloven. Foto: Santiago Vergara/TV 2

I valgkampen har opposisjonen lovet å ta tilbake demokratiet i Polen. Kvinner og minoriteter skal få tilbake rettigheter.

De som døde

– Jeg har mange spørsmål i hodet. Hva med alle de som døde, de som tok livet sitt på grunn av alt hatet. I åtte år har vi levd med at regjeringen har sett på oss som en trussel. Alle som har lidd under dette. Hvordan skal vi reparere det, spør han.



BEARBEIDE: Etter åtte år med en regjering som har vært åpent fiendtlige til skeive, vil aktivisten Bart Staszewski forsøke å få en ny regjering til gjennomføre løftene til LHBT-personer. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Jeg har mange spørsmål i hodet. Hva med alle de som døde, de som tok livet sitt på grunn av alt hatet. I åtte år har vi levd med at regjeringen har sett på oss som en trussel. Alle som har lidd under dette. Hvordan skal vi reparere det, spør han.

Bart sier at nå har menneskeretts-aktivister i Polen , i det minste en regjering de kan snakke med. Ikke politikere som hater dem.