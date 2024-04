Mannen har kriget ved fronten i over to år: – Slik kan man ikke vinne krigen

Da Yaroslava Mukhas mann vervet seg til militærtjeneste etter Russlands invasjon av Ukraina, tenkte hun at mannen skulle komme hjem om to eller tre uker.

Slik gikk det ikke.

Nå har det gått mer enn to år, og Mukha aner ikke når hun får mannen sin hjem igjen.

– Han er ikke profesjonell soldat, men har vært ved fronten siden krigens første dag. Jeg er så stolt av ham, sier Mukha til TV 2 og fortsetter:

– Men det er noe veldig viktig vi må snakke om.

GIFT: Yaroslava og mannen hennes jobbet sammen i IT-bransjen. Sammen har de en datter. Foto: Privat

Mukha bor nå i Kyiv, og er en av mange ukrainske kvinner som kjemper for å få mennene sine hjem fra fronten.

De demonstrerer mot ubestemt tjenestetid, og før 11. april hadde de et håp om endring, da det var oppe et lovforslag for mobilisering.

Ifølge lovforslaget skulle ukrainske soldater, dersom de ønsket, også få lov til å komme hjem etter å ta tjenestegjort 36 måneder.

BER OM HJELP: Ukraina trenger desperat flere tropper og mer ammunisjon. I desember sa president Volodymyr Zelenskyj at de ønsker å mobilisere opptil 500.000 flere soldater. Foto: Kenzo Tribouillard

Men håpet ble knust etter å ha tatt vekk den delen av lovforslaget som dreide seg om dimittering.

283 av 450 medlemmer av nasjonalforsamlingen stemte for lovforslaget som skal øke antall tropper.

Loven må signeres av president Volodymyr Zelenskyj for å tre i kraft.

– Mange ønsker en grense

Dette har skapt fortvilelse hos mange familier, blant andre Mukha.

– Det er svært viktig å sette en grense for hvor lenge en soldat skal være i krigen. Dette er en av grunnene til at mange ukrainske menn ikke ønsker å verve seg, sier hun og legger til:

UKRAINER: Yaroslava Muhka jobber selv i IT bransjen. Foto: Privat

– Jeg kjenner mange som ikke melder seg på grunn av dette, fordi de aner ikke når de kan få komme hjem. De sier at hvis de hadde visst grensen, skulle de deltatt i kampene.

– Mange gjemmer seg

Oleksiy Goncharenko er folkevalgt i det ukrainske parlamentet. Han er en av dem som ønsket mulighet for en tidsbegrensning inn i lovverket.

– For meg er det veldig viktig å sette en grense for tjenestetiden til de mobiliserte. Dette er veldig viktig for de som allerede har vært i kampene, fordi mange av dem er sivile og ikke profesjonelle soldater.

– De er veldig slitne, og de ønsker å vite når de skal byttes ut med nye uthvilte soldater, sier Goncharenko til BBC.



KRITISK: Oleksiy Goncharenko er kritisk til å ikke sette grense for tjenestetid. Foto: Goncharenko.org

Goncharenko sier han støtter loven, men at loven er problematisk ettersom den ikke setter grenser for tjenestetid.

– En av grunnene til at mange menn gjemmer seg for å ikke bli mobilisert er at de ikke vet hvor lenge de må tjenestegjøre, sier han videre.

Goncharenko legger til at Ukraina trenger moderne våpen og godt trente soldater for å kunne vinne krigen.

– Ville vært suicidalt

Samtidig er det mange som ikke støtter en rett til å bli dimittert. En av dem er ukrainske Volodymyr Fesenko.

Han er ekspert på ukrainsk politikk.

HARDE KAMPER: Ukrainske soldater utkjemper daglig harde trefninger med russiske styrker. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Ifølge ham forbereder Russland seg på å mobilisere ytterligere 300.000 menn i løpet av to måneder, mens Ukraina mangler både ammunisjon og soldater.

– Dimittering av erfarne soldater i en slik situasjon vil være helt suicidalt, sier Volodymyr Fesenko til DW.

– Nok er nok



Mukha mener imidlertid at det ikke kan forventes at en sivil mann tjenestegjør ved fronten i mer enn to år.

– Broren min har også kriget siden begynnelsen. Myndighetene må forstå at mennene våre ikke er profesjonelle soldater, og at de ikke er vant til å være ved fronten så lenge. Nok er nok, sier hun gråtende.



KRIG: Bildet viser ukrainske soldater nær fronten ved Siversk i Donbass. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Ifølge grunnloven har alle ansvar for å beskytte landet vårt, ikke bare mennene våre. Slik det er nå er det ikke rettferdig. Nå er det andres tur å krige, sier hun.

Mukha understreker at de ikke ønsker at så mange drar hjem, at de taper krigen. Tvert imot støtter hun loven som har mål om å mobilisere nye soldater.

– Vi ber bare regjeringen om å lage en ny lov som setter en grense. Vi ber om at det finnes erstatning for de som ønsker å komme hjem etter en periode.

– Vi kan vinne krigen med en motivert, sterk og sunn hær, ikke med slitne og sårede soldater, avslutter hun.