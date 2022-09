Mann mistenkt og arrestert for drapet på Olivia Pratt-Korbel (9)

Rundt klokken 22 på kvelden den 22. august blir en mann jaget av en annen, bevæpnet mann på gaten i Liverpool.

Cheryl Korbel (46) blir nysgjerrig på hva som skjer utenfor huset hennes, og åpner inngangsdøren. Da benytter mannen muligheten til å trenge seg inn i huset i et forsøk på å slippe unna, ifølge politiet.

I døråpningen trenger han seg forbi Korbel, men den bevæpnede mannen følger etter inn i døråpningen. Det avfyres så skudd inn mot huset.

Ni år gamle Olivia Pratt-Korbel ble truffet av et skudd i brystet. Moren, som stod foran niåringen, ble skadet etter å ha blitt truffet i håndleddet av samme kule, skiver Sky News.

DREPT: Olivia Pratt-Korbel ble skutt og drept i sitt eget hjem. Gjerningsmannen kan fremdeles være på frifot. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

En 34 år gammel mann er nå arrestert med status som mistenkt i drapssaken på Olivia.

Flere arrestert

– Etterforskningen av drapet på Olivia pågår, og vi fortsetter å be folk som sitter på tips om saken til å ta kontakt med politiet for å hjelpe oss med å stille de ansvarlige for retten, sier en talsperson for Merseyside Police.

Til sammen har nå ti menn blitt arrestert under etterforskningen av drapet på Olivia. Ni av dem har blitt løslatt og ingen er ennå siktet i saken.

ETTERFORSKER: Kriminalteknikere nær åstedet for drapet i Liverpool. Foto: Peter Byrne

Politiet opplyser at de har brukt rundt 15.000 timer på å etterforske saken siden august. Politiet har også gått gjennom tusenvis av timer med overvåkningsvideoer.

– Elsket å synge

Den 15. september ble det holdt begravelse for Olivia. Gjestene ble bedt om å kle seg i rosa for å minnes jenten.

I SORG: Olivias mor, Cheryl ( i midten), etter begravelsen til datteren. Alle gjestene ble bedt om å kle seg i rosa for å minnes niåringen. Foto: Peter Powell

– Olivia elsket å synge og danse. Hun ville alltid synge til sanger hun likte, spesielt når vi kjørte bil og hun alltid skulle ta ansvar for CD-spilleren, sa moren til Olivia under gudstjenesten.

Million-belønning

Personer som sitter på informasjon som kan føre til at drapssaken blir løst, vil bli tilbudt en belønning på 200.000 pund. Beløpet tilsvarer rundt 2,3 millioner norske kroner.

MINNES: Olivia ble begravet den 15. september 2022. Drapssaken er fremdeles under etterforskning. Ingen har ennå status som siktet i saken. Foto: CRAIG BROUGH

Det er Lord Ashcroft, styreleder i organisasjonen «Crimestoppers», som har lyst ut belønningen.

– Denne saken er utrolig sjokkerende, ikke bare for dem som er direkte berørt, men også for hele Liverpool og nasjonen som helhet, sier Ashcroft.