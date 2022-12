Mann med IS-tilknytning pågrepet etter angrep i Israel

To personer døde i et angrep på bussholdeplasser i Jerusalem den 23. november i år. Nå har Israels hemmelige tjenester arrestert en mistenkt som angivelig tilhører IS.

VENDING: Sørgende deltar i begravelsin til tenåringen som ble drept i det som "mistenkes for å være et palestinsk bombeangrep på Jerusalem" lød billedteksten til dette reutersbildet i arkivet. Med denne pågripelsen er ting forandret - men ikke sorgen. Foto: Ronen Zuvulun / Reuters / NTB

Angrepet ble begått av mannen alene etter at han hadde planlagt det i lengre tid. Motivet skal være hans «salafistisk-jihadistiske ideologi», hevder det innenlandske etterretningsbyrået Shin Bet og det israelske politiet i en felles uttalelse.

To bomber

Den første bomben gikk av klokken syv om morgenen nær en av hovedinnfartene til Jerusalem. En halv time senere lød en ny eksplosjon i Ramot-krysset, som er en annen av byinngangene. Mange av de som sto der ventet på bussen. Det skal også ha pågått en protest på stedet, i regi av en gruppe unge israelske menn som kaller seg «hevn».

Bombegruppen arbeider etter hendelsen ved buss-stoppet i Jerusalem 23. november. Foto: Ronen Zvulun / Reuters / NTB

En israelsk-kanadisk femtenåring og en femti år gammel israeler ble drept og 13 andre ble såret i en bombeeksplosjonen. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er dette den første bombingen i Jerusalem siden 2016.

Israels statsminister uttalte at angrepet var« ulikt andre angrep de har sett de siste årene», ifølge BBC.

GAZA: Røyken stiger etter et luftangrep på Rafah sør på Gazastripen etter et israelsk luftangrep den 7. august i år. Titalls palestinere ble drept i august, og raketter ble avfyrt mot Jerusalem. Foto: Said Khatib / AFP / NTB

Få dager etter hendelsen advarte FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, den norske diplomaten Tor Wennesland, om at konflikten mellom Israel og Palestina var i ferd med å nå et kokepunkt.

Økende vold

Angrepet ble sett i sammenheng med den økende volden mellom Israel og Palestina før pågripelsen av mannen med IS-tilknytning.

– Vi kjemper mot en grusom terror, som hever sitt hode igjen, sa den daværende konstituerte statsministeren Benjamin Netanyahu da han besøkte skadde på sykehus etter hendelsen.

Ultranasjonalisten Itamar Ben-Gvir, som ligger an til å bli Netanyahus justisminister besøkte åstedet, og erklærte at Israel må aksjonere for å hindre palestinske angrep:

ADVARER: Den norske diplomaten Tor Wennesland er utnevnt som FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten. Like etter bombene kom han med en advarsel om konfliktnivået. Foto: Guri Solberg/ud

– Selv om de er på Vestbredden, beleire dem og gå fra hus til hus på jakt etter våpen. Vi må gjenopprette ordensmakten, sa han.

Ifølge FN er 2022 det dødeligste året siden det palestinske opprøret fra 2002 til 2005, som omtales som «den andre intifadaen.» Minst 150 palestinere og 26 israelere ble drept i Israel, på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. 49 palestinere ble drept i august i løpet av tre dager med kamp mellom palestinske væpnede styrker og den israelske hæren på Gazastripen.

Flere mistenkte ble pågrepet i dagene etter bombingen, men alle ble løslatt. Ifølge nyhetsbyrået Reuters var minst en av de pågrepne palestiner.

Nå viser det seg at den antatte gjerningsmannen har en annen bakgrunn. Det oppgis ikke hvilket land mannen opprinnelig kommer fra, utover at han har arabisk bakgrunn og lovlig opphold i Israel.

Bombe-oppskrift fra internett

Den 26 år gamle mannen med arabisk bakgrunn hadde lovlig opphold i Israel, ifølge den felles uttalelsen. Han skal ha bodd mellom Jerusalem-forstaden Kufr Akab og Ramallah på Vestbredden.

Målet hans skal ha vært israelske statsborgere i Jerusalem. En håndlaget maskinpistol og en eksplosiv enhet ble funnet i mannens besittelse, het det i uttalelsen.

Mannen ble pågrepet mens han planla flere angrep, ifølge politiet og sikkerhetstjenesten. Han skal ha bakgrunn som mekanisk ingeniør, og lærte seg selv å lage bombene han brukte i angrepet ved hjelp av oppskrifter fra nettet, skriver The Times of Israel.

26-åringen planla opprinnelig å plante en tredje bombe etter at de to første gikk av, men fikk tekniske vanskeligheter.

Israel angrep mål i Syria

Konflikten mellom Israel og Palestina blir langt oftere omtalt i nyhetsbildet enn Israelsk militær aktivitet i Syria.

Verken den palestinske gruppen "Islamic Jihad" eller andre palestinske militante grupper tok på seg ansvaret for bombingen i november. Bildet er tatt i april 2022, og viser medlemmer av det palestinske Islamske Jihad i en demonstrasjon på palestinske fangers dag i Rafah. Ifølge Israel mottar gruppen støtte fra Iran. Foto: Said Khatib / AFP / NTB

Nylig angrep isralske styrker en konvoi på grensen mellom Irak og Syria. Angrepet fant sted den 14. desember, og er bekreftet av en israelsk general. Det skal ha dreid seg om et flyangrep, men et angrep den 8. november ble beskrevet av irakiske myndighetspersoner som et droneangrep, ifølge Reuters.

Israel har tidligere uttrykt bekymring for at den iranske revolusjonsgarden skal etablere seg i Syria, og derfra utgjøre en trussel mot Israel. Både USA og Israel har gjennomført en rekke angrep mot mål som skal være tilknyttet Iran.

Det er ikke kjent hva slags IS-tilknytning 26-åringen har, og israelsk politi antar at han opererte alene.