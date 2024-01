Mann falt ned i vulkansk sprekk i Grindavik

Det pågår en stor redningsaksjon for å finne mannen som falt ned i en vulkansk sprekk onsdag. Foto: RUV

Det søkes intenst etter en mann som falt ned i en vulkansk sprekk i Grindavik på Island, onsdag.

Sprekken er trang og mange meter dyp. Innsatsleder på stedet sier til den islandske kringkasteren, Ruv, at leteforholdene er vanskelige og farlige.

– Vi sender folk inn i livstruende situasjoner, så vi må bruke god tid på sikkerheten, sier Hjálmar Hallgrímsson.

Mannen som falt ned i sprekken var med på å fylle en av sprekkene med pukk, da bakken åpnet seg under ham. Foto: RUV

Ulykken skjedde da en anleggsarbeider skulle fylle opp en sprekk som ble dannet under vulkansk aktivitet for noen uker siden. Bakken under ham kollapset, og han falt ned.

– Vi har ikke fått livstegn fra mannen, sier politisjef, Úlfar Lúðvíksson, til islandske medier torsdag.

Úlfar Lúðvíksson beskriver redningsarbeidet som krevende. Foto: RUV

Ordfører i Grindavik sier at ulykken viser hvor farlige sprekkene er, og ber alle ta faren på alvor.

Den lille byen Grindavik ble evakuert da mange jordskjelv varslet et kommende vulkanutbrudd i området. Jorden sprakk opp da en magmatunnel banet seg vei under byen.

Det forventede utbruddet startet 18. desember. Nå varsler myndighetene at faren for et nytt utbrudd er økende.