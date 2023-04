Mann dømt for kidnappingen av Cleo (4) – dette var motivet

Terence Kelly (37) ble onsdag dømt for å ha kidnappet australske Cleo Smith høsten 2021. Nå er flere detaljer om motivet for kidnappingen kjent.

Kidnappingen av fire år gamle Cleo Smith i 2021, rystet både Australia og verden for øvrig. I 18 dager fulgte mennesker over hele verden med på forsvinningssaken, og håpet på et lykkelig utfall.

Gleden var derfor enorm da australsk politi publiserte en videomelding på Facebook:

– Det er en glede for meg å si at vi har reddet Cleo. Hun er i live og i god form.

Onsdag ble gjerningspersonen, Terence Kelly, dømt av retten i Perth til 13 år og seks måneders fengsel, skriver australske 9News.

Dro henne ut av teltet

Den lille jenta var på telttur med foreldrene og en yngre søster, da den nå domfelte mannen åpnet teltet, dro ut fireåringen som lå og sov i en sovepose, og kjørte hjem med henne 75 kilometer unna campingplassen.

Foreldrene som sov sammen med de to barna, merket ingenting før dagen etterpå. Da ble det slått full alarm.

Kelly var ruset på metamfetamin, og lette etter ting å stjele fra campingplassen da han dro opp glidelåsen på teltet og så familien som lå og sov. Kidnappingen skal ha skjedd spontant.

– Jeg ville bare holde henne. Jeg hadde ikke planer om å beholde henne for alltid, sa han til politiet like etter pågripelsen.

Gråt etter foreldrene

Dommeren, Julie Wager, slår fast at Cleo stort sett ble holdt innesperret på et låst rom hjemme hos Kelly de neste 18 dagene. Den lille jenta gråt mye og ba om og om igjen om å få dra til foreldrene. Hun spurte mest etter sin mor, ifølge dommeren.

Kelly skal ha skrudd radioen på for å overdøve lydene fra det låste rommet. Da skal Cleo ha hørt navnet sitt på nyhetssendingene.

Kelly har forklart at han ble sint når Cleo gråt eller ba om sjokolade. Han forsøkte å binde henne fast med tape, men fikk det ikke til, fordi Cleo gjorde hardt motstand.

Dette var politiets bilder i den første etterlysningen. Pysjen og soveposen.

Kelly ble observert i lokalsamfunnet flere ganger i løpet av de 18 dagene hele landet var opptatt av kidnappingssaken. Fireåringen ble da overlatt til seg selv i flere timer.

Hendelsen var traumatisk både for Cleo og familien hennes. Foreldrene visste ikke om hun var død eller levende, og utlovet en dusør på nesten 6,3 millioner norske kroner for opplysninger i saken.

På denne tiden la Kelly moren til Cleo, Ellie Smith, til som venn på Facebook, og så hvordan hun tryglet om hjelp til å finne datteren sin.

Det var naboer av Kelly som observerte mystiske bleiekjøp som varslet politiet. Da politiet slo til, fant de jenta og forsto raskt at det var savnede Cleo.

Kelly har blitt diagnostisert med en alvorlig personlighetsforstyrrelse og flere andre psykiatriske diagnoser, som trolig er utløst av en traumatisk barndom der han ble forlatt av sine egne foreldre som toåring.

Fantasiverden

Han skal ha lengtet etter en familie, og hadde leiligheten sin full av dukker.

Wager hevder Kelly skapte en fantasiverden der han laget facebookprofiler til sine fantasi-barn. Han levde i virkeligheten isolert og alene.

Cleos foreldre er glade for domfellelsen.

– Jeg tror vi alltid kommer til å være sinte, men vi er fornøyde med at han er dømt og skal i fengsel i lang tid, sier Ellie Smith til 9News.

Ifølge australske medier kan Kelly med en dom på 13,5 år bli løslatt i 2033.