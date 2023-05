Mannen ble funnet lenket fast i skogen med en dametruse trukket over hodet.

En tysk mann kan takke en syklist for at han slapp å tilbringe en kald natt ute i skogen i nærheten av den tyske byen Bueckburg onsdag.

Rop om hjelp

Både en syklist og en jeger hørte mannens desperate rop om hjelp, og ringte politiet, melder nyhetsbyrået AP.

Mannen ble funnet fullt påkledd, men lenket til en stolpe på en jaktplatform i skogen. Beina var også bundet fast med tau, og han hadde en dametruse trukket over hodet.

51-åringen har opplyst at han hadde avtalt å møte en kvinne han hadde møtt på nettet. De to møttes på en parkeringsplass klokken 19.30 og gikk deretter 250 meter innover i skogen.

Han ble frivillig med og lot seg binde fast på toppen av tårnet som del av det han trodde var en sexlek, men så fikk kvinnen en telefon og stakk fra stedet uten å si noe. Hun kom aldri tilbake, skriver tysk politi i en pressemelding.

Åpnet etterforskning

– 51-åringen sa at han hadde en tapetkniv med seg for slike anledninger, men han hadde undervurdert kvinnens bondage-ferdigheter, for han klarte ikke å nå kniven, sier politiet i en uttalelse.

Mannen slapp fra hendelsen uten fysiske skader. Han har foreløpig ikke ønsket å anmelde kvinnen, men politiet har åpnet etterforskning.

Kvinnen er formelt mistenkt for å unnlate å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand, og mulig frihetsberøvelse.