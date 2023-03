Mangel på giftsprøyte – åpner for andre metoder

Delstaten Idaho har vedtatt et lovforslag om å tillate skyting som alternativ metode for å gjennomføre dødsstraff.

Henrettelse ved skyting kan kun gjennomføres dersom ingen andre henrettelsesmetoder er mulige. Injeksjoner er den vanligste metoden som er brukt ved henrettelser i USA.

Ifølge AP, har en dødsdømt person i Idaho fått utsatt henrettelse på grunn av mangel på giftsprøyte.

Flere har åpnet opp

Mangel på injeksjoner er intet nytt i USA.

At firmaene som produserer noen av medikamentene nekter å selge dem for bruk ved henrettelser, gjør mangelen desto større.

På grunn av dette har flere delstater begynt å ta i bruk eldre henrettelsesmetoder.

Idaho er den femte delstaten der henrettelser kan skje ved skyting. Henrettelsesmetoden er også lovlig i South Carolina, Mississippi, Utah og Oklahoma, skriver AP.

ELEKTRISK STOL: Henrettelse ved bruk av elektrisk stol blir sjeldent brukt. Foto: Steve Helber / AP

Ifølge nyhetsbyrået har flere stater funnet frem elektriske stoler i tilfelle mangelen på injeksjoner blir enda større.

Alabama har tidligere sendt inn en forslag om å bruke nitrogengass som henrettelsesmetode. Denne metoden har enda ikke blitt brukt.

– Mennesker på dødscelle har blitt dømt av en jury for deres forbrytelser, og de ble dømt til døden på lovlig vis. Det er derfor Idaho sitt ansvar å følge loven og sørge for at lovlige straffedommer blir utført, skriver den republikanske guvernøren i delstaten, Brad Little i et brev etter å ha signert lovforslaget.

Mener skyting er verre

Flere advokater har ifølge nyhetsbyrået AP hevdet at henrettelse ved skyting kan føre til at den dødsdømte dør raskere og at det er mindre smertefullt enn andre metoder.

Ifølge AP har derimot flere eksperter konstatert at man kan forbli bevisst i rundt ti sekunder etter at en blir skutt, og at dette vil være svært smertefullt for den dømte.

Senator Dan Foreman mener at skyting som henrettelsesmetode vil være under Idahos verdighet. Han legger til at henrettelsesmoden vil kunne oppleves som traumatiserende for de som skal vaske opp etterpå, vitner og skytterne.