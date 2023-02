– Mange sier de aldri kommer til å glemme bildet

Tyrkiske Mesut Hancer satt i ruinene og holdt sin døde datters hånd. Bildene av ham har gått verden rundt, og blitt et symbol på en fars smerte.

SMERTE: Bildet av Mesut Hancer som sitter stille i ruinen og holder sin døde datters hånd, har berørt millioner av mennesker verden over. Foto: Adem Altan/AFP

Mennesker som er fanget i ruiner, byer lagt i grus, og gledesscener rundt overlevende som berges ut. Det er mange inntrykk å ta inn over seg fra jordskjelvkatastrofen.

AFP-fotograf, Adem Altan, er basert i Ankara og har jobbet som fotograf i 40 år. Foto: Volkan Nakiboglu/AFP

Bildet av den rolige store mannen som sitter på huk i ruinene, ble raskt et symbol for katastrofen.

Mannen heter Mesut Hancer og han sitter stille i regnet og holder i hånden til sin 15 år gamle døde datter, Irkin.

Det var Adem Altan som tok bildet for AFP. Han beveget seg rundt i Kahramanmaras daget etter jordskjelvet og tok bilder av ødeleggelser og folk som forsøkte å grave fram sine kjære.

HER DØDE IRMAK: Hancer og familien bodde i dette leilighetskomplekset. Vi kan se Hanser sittende midt i ruinen. Foto: Adem Altan/AFP

Med ett la han merke til mannen som satt i ruinhaugen helt alene. Mannen satt helt stille selv om det regnet og var iskaldt. Adem så da at han holdt i en hånd.

Adem forteller til AFP at han var usikker da han tok det første bildet noen titalls meter unna. Det var et sårbart øyeblikk, og han ville ikke forstyrre. Men mannen i ruinhaugen vinket ham bort.

I RUINENE: Mesut Hancer ba fotografen ta bildene. Dette er siste gang han får holde datterens hånd. Foto: Adem Altan/AFP

«Ta et bilde av barnet mitt», sa mannen med lav skjelvende stemme. Hancer ønsket at verden skulle se tapet hans, men var for sorgtung til å si særlig mer.

– Han hadde vanskeligheter med å snakke, så jeg spurte ikke så mange spørsmål. Dessuten måtte alle være stille for å lytte etter liv lenger nede i ruinene, forklarer Altan.

Et lite øyeblikk slapp Hancer hånden til datteren for å vise hvor hun lå. Så grep han hånden hennes igjen.

SMERTEN: Mesut Hancer peker for å vise fotografen hvor barnet hans ligger. Foto: Adem Altan/AFP

15 år gamle Irmak ble knust mens hun lå i sengen sin og sov da det første jordskjelvet gikk natt til mandag.

– Jeg hadde tårer i øynene mens jeg tok bildene, sier Adem til AFP.

– Jeg var så trist. Jeg sa til meg selv; «for en enorm smerte», forteller fotografen. Han spurte hva barnet het, og faren sa: «Dette er min datter, Irmak».

Bildet av Hancer som nektet å gi slipp på datterens hånd har gått verden rundt, og berørt millioner av mennesker.

BERØRER MANGE: Kjærligheten Mesut Hancer viser til sin døde datter ved å bli sittende og holde henne i hånda, berører en hel verden. Foto: Adem Altan/AFP

Adem Altan har vært fotograf i 40 år. De siste 15 har han jobbet for AFP. Han sier han visste han hadde tatt et sterkt bilde, men den internasjonale responsen har overrasket ham.

Bildene er brukt i presse over hele verden, og er blitt delt hundretusenvis av ganger i sosiale medier.

Altan sier han har blitt kontaktet av tusenvis av mennesker over hele verden.

– Mange sier at de aldri kommer til å glemme bildet, sier han.

DØDE: Irmak (15) lå og sov da jordskjelvet rammet. Hun ligger fremdeles på madrassen sin klemt under steinmassene. Foto: ADEM ALTAN

22.700 mennesker er så langt bekreftet døde i jordskjelvene som rammet Tyrkia og Syria. Dette er tall som vil fortsette å øke i dagene framover.

Av disse er 19.388 bekreftet døde i Tyrkia. I Syria er situasjonen langt mer uoversiktlig.

Flere tusen er også skadd både i Tyrkia og Syria, og fortsatt ligger et ukjent antall mennesker under ruinene av sammenraste bygninger.

Det er beregnet at 874.000 mennesker berørt av jordskjelvet i Syria og Tyrkia.