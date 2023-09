Mange drept da rakett slo ned på marked øst i Ukraina: – Dette var målrettet

Minst 17 mennesker er drept i et angrep på et marked i Kostjantynivka i Øst-Ukraina. Ukraina sier det var en russisk rakett som slo ned i et målrettet angrep.

Dagliglivet ble brått revet bort da det smalt på et marked i byen Kostjantynivka øst i Ukraina onsdag ettermiddag. Overvåkingsbilder viser folk i gatene før en kraftig eksplosjon går av og folk løper unna i panikk.

Etterpå lå tildekte lik igjen i gatene. Minst 30 markedsboder sto i brann, ifølge nødetatene. I tillegg ble butikker og et apotek rammet.

Det ukrainske innenriksdepartementet skriver i sin siste oppdatering at 17 mennesker er bekreftet drept. I tillegg er 32 såret. Letearbeidet pågikk i flere timer, men er nå avsluttet, ifølge departementet.

– Målrettet

President Volodymyr Zelenskyj kaller det et russisk terrorangrep.

– Et vanlig marked. Butikker. Et apotek. Mennesker som ikke gjorde noe galt, skriver Zelenskyj på Telegram.

På en pressekonferanse med Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som var på besøk i Kyiv, anklaget Zelenskyj Russland for et målrettet angrep.

– De som kjenner denne plassen, vet veldig godt at det er et sivilt område. Det er ingen militærenheter i nærheten. Angrepet var målrettet, sier Zelenskyj.

Russland har ikke kommentert angrepet, men har tidligere flere ganger nektet for at de angriper sivile mål med vilje. Ifølge Ukrainas forsvarsdepartement var det en ballistisk rakett som rammet markedsplassen.

Se video av angrepet her (Vi advarer mot sterke inntrykk):

Blinken i Kyiv

Angrepet i industribyen nær frontlinjen i Donetsk fant sted samtidig som USAs utenriksminister Antony Blinken og Danmarks statsminister besøkte hovedstaden Kyiv.

Blinken er i landet for å få en oppdatering på Ukrainas motoffensiv, samt for å signalisere at USA vil fortsette å støtte Ukraina.

– Vi vil sørge for at Ukraina har det de trenger. Ikke bare for å lykkes i motoffensiven, men også på lang sikt, sier Blinken.

Det var ventet at han ville love mer enn 1 milliard dollar i ytterligere Ukraina-støtte.

Kyiv angrepet

Etter at han ankom Kyiv, la Blinken ned en krans på Berkovetske-gravplassen for å hedre de ukrainske soldatene som er drept i forsvarskrigen. Blinken sa til sin kollega Dmytro Kuleba at USA synes Ukraina har god framgang i motoffensiven.

Natta før Blinken kom til Kyiv, ble hovedstaden rammet av sitt første luftangrep siden 30. august. En rakett ble skutt ned og vrakrestene falt ned og skapte en brann, men ingen ble skadd.

Blinken har vært i Ukraina fire ganger siden fullskalakrigen startet. Dette var første gang han skulle overnatte i landet siden invasjonen.

Besøket ble overskygget av angrepet i Kostjantynivka, som var en ny mørk påminnelse om de sivile skjebnene i krigen.

Om lag 30 markedsboder ble ødelagt, og redningsmannskaper slukket brannen for så å gjennomsøke ruinene på jakt etter overlevende.

Ifølge riksadvokatens kontor ble 20 butikker, strømledninger, kontorbygg og gulvet i en boligblokk ødelagt.

– Rakettangrep

Minst ett barn er blant de drepte, ifølge Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

Han har publisert et opptak fra et overvåkingskamera som viser hvordan en eksplosjon rammer en rad med markedsboder. Mennesker løper for å søke dekning, og flere bilalarmer blir utløst som følge av rystelsene.

– Denne russiske ondskapen må nedkjempes snarest mulig, sier Zelenskyj.

Han retter også pekefingeren mot verdenssamfunnet.

– Alle som fortsatt handler med Russland, ignorerer rett og slett denne virkeligheten. Den grusomme virkeligheten. Virkelig umenneskelighet, sier Zelenskyj.

Utsatt by

Kostjantynivka er en by med om lag 70.000 innbyggere, som ligger rundt 100 kilometer nord for Donetsk by.

Byen har gjentatte ganger vært utsatt for angrep under krigen.

Fylket Donetsk har vært delvis kontrollert av russiskstøttede separatister siden 2014. Russiske myndigheter hevdet i fjor at området er annektert, noe som betyr at de regner området som en del av Russland, slik de også gjør med tre andre ukrainske fylker.