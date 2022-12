– Mange begynner nå å tvile på Putins vurderingsevne

Russiske myndigheter advarer etter at ukrainske droner har angrepet militærbase på Krimhalvøya tre dager på rad.

– Putin prøver å distansere seg fra kritikken som kommer mot regimet nå, sier NUPI-forsker Jakub Godzimirski til TV 2.

Denne uken er flere militære mål rammet av droneangrep som ifølge Russland er utført av Ukraina.

Mandag ble to flybaser dypt inne i Russland truffet, blant dem hovedbasen for strategiske bombefly. Tirsdag ble en russisk flyplass i Kursk-regionen truffet i et droneangrep.

– De har rett og slett ikke tatt på alvor å beskytte seg selv mot denne typen trusler, selv på et mål som er så strategisk viktig, sa luftmaktsekspert Lars Peder Haga til TV 2 tirsdag.

Klarer ikke å beskytte

Godzimirski mener at selv om droneangrepene ikke forårsaket store ødeleggelser, påførte de symbolske skader for Putin.

JETDREVET: Ukraina skal ha modifisert denne jetdrevne Tu-141-dronen fra sovjettiden til angrep mot russiske militære mål. Foto: Bernhard Gröhl/Wikimedia Commons

– Det demonstrerer at de ikke klarer å beskytte seg selv, sier NUPI-forskeren.

Russland-eksperten tror droneangrepene får Russlands president Vladimir Putin til å tenke litt.

– Putin har allerede gjort mange feil. Den største var å gå til krig mot Ukraina. Han har gjort seg skyldig i mange ting, som gjør at mange nå begynner å tvile på hans vurderingsevne, sier Godzimirski.

Motstanden mot krigen begynner å vokse i Russland. Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité mener at det blir vanskeligere for propagandamaskinen i Russland å forsvare krigen, fordi de som sender ut propaganda nå selv ikke tror på det.

Sovjet-droner

– Kyiv utførte droneangrep mot militære flyplasser dypt inne i Russland med jetdrevne droner fra Sovjet-tiden, skrev avisen Komsomolskaja Pravda tirsdag.

Samme dag som russiske aviser ifølge BBC kritiserte mangelen på luftvern, holdt Putin et møte med det nasjonale sikkerhetsrådet.

Nikolaj Patrusjev (til høyre i skjermbildet), var blant deltakerne i tirsdagens møte i sikkerhetsrådet. Foto: kremlin.ru

Ifølge det svært korte referatet på Kremls nettsider diskuterte møtedeltakerne tiltak for statens indre sikkerhet.

– Skaper frykt

– Det som skaper frykt og forvirring nå er at man ikke vet hvor mye lenger dronene kan fly. Kan de treffe Moskva? Det skaper og mye usikkerhet at Ukraina har vist en vilje til å gå til det skritt å angripe Russland, sier Godzimirski til TV 2.

Han er overrasket over at Russland ikke har sikret seg bedre for å forhindre angrep på militærbaser på russisk territorium.

– Det er overraskende for Putin at hans folk ikke kunne stanse angrepet før det skjedde. Putin vet at han er i krig, og i krig og kjærlighet er alt lov, sier NUPI-forskeren.

Nye droneangrep

Torsdag morgen kom det flere meldinger om eksplosjoner i Belgorod og ved Sevastopol på Krim.

Ifølge Readovka skjøt et skip fra Svartehavsflåten ned en ukrainsk drone over Sevastopol. Det russiske nettstedet skriver at Belbek-flybasen, Russlands største militære flyplass på Krim, har vært angrepet med droner tre dager på rad.

HOLDER VAKT: En ukrainsk soldat holder vakt ved Antonovsky-broen, som ble ødelagt av russerne da de trakk seg ut av Kherson. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/NTB

Russiske myndigheter advarer om ukrainske angrep mot Krim-halvøya. I en uttalelse torsdag kaller Kreml de ukrainske angrepene for «terrorangrep».

– Det er helt sikkert en risiko fordi den ukrainske parten fortsetter å organisere terrorangrep. Men på den annen side så tyder informasjonen vi får, på at det er iverksatt effektive mottiltak, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Skjøt ned missiler

Ifølge folkeretten er Krim-halvøya ukrainsk, men den har vært okkupert av Russland siden 2014. Russland regner nå halvøya som en del av sitt territorium etter å ha annektert området kort tid etter okkupasjonen.

I Belgorod fylke har russisk luftvern skutt ned flere missiler de siste dagene, skriver Readovka.

Torsdag formiddag viste videoer på meldingstjenesten Telegram tykk, svart røyk som steg opp i luften etter eksplosjoner ved en russisk landsby i Jakovlevo-distriktet rundt 50 kilometer fra grensen. Ifølge Moscow Times var det russiske militærstillinger som ble rammet av ukrainske angrep.