En gatekunstner i Nord-Irland viser kampen mellom Rishi Sunak and Liz Truss som en boksekamp: Etter innledende runder med valg etter valg blant en rekke lederkandidater står disse to igjen og utveksler utspill i en jevn match. En av dem er favoritt, men alt kan skje. Foto: Peter Morrison / AP / NTB

Mandag blir det avgjort hvem som tar over etter Boris Johnson

Halv ett mandag er det ventet at avgjørelsen kommer. Kampen har spisset seg til mellom de to hovedkandidatene Liz Truss og Rishi Sunak i et historisk og utradisjonelt statsministervalg.