– Man blir nummen

Barn på flukt.

Rakettangrep mot hjem og sykehus.

Krigsfanger og sivile som henrettes.

Fra krigen i Ukraina formidles det bilder som kan påvirke oss bevisst og ubevisst, forklarer krisepsykolog Atle Dyregrov.

– Det visuelle har veldig kraft i forhold til minnene våre. Det kan sette seg der og bli værende uten at man har kontroll over det. Da kommer det inn som ubedte minner.

BRUTALT: En barnevogn viser resultatet av et russisk missilangrep mot et boligområde i Vinnitsja, Ukraina 14. juli 2022. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Uante konsekvenser

Krigen i Ukraina skiller seg tydelig fra tidligere konflikter, påpeker krisepsykologen som mener man utsettes for en eksponering av helt nye dimensjoner.

– Det som er annerledes med denne krigen er bombardementet av informasjon og sterke inntrykk på alle flater: radio, avis, TV og sosiale medier. Vi vet ikke helt hva det vil gjøre med oss som mottakere.

PÅ FLUKT: En far tar farvel med sin datter, som evakuerer Odesa i mars 2022. Foto: Bulent Klic / AFP

I over fire tiår har psykologen fra Bergen arbeidet tett på krig og traumatiske hendelser, og sett følgene av dem.

Dyregrov har bidratt med krisehåndtering og bearbeidelse av katastrofer som folkemordet i Rwanda i 1994, jordskjelvet i Tyrkia i 1999, tsunamien i Indiahavet i 2004 samt terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Han er ikke i tvil om rekkevidden av Russlands krigføring.

TETT PÅ: Flere tusen sivile har blitt drept under krigen. TV 2 rapporte fra åstedet i Dnipro, hvor over 40 sivile ble drept da en boligblokk ble truffet av russisk missil 14. januar 2023. Foto: Aage Aune / TV 2

– Krigen i Ukraina er en verdensomspennende traumatisk situasjon, som i ulik grad påvirker oss alle, sier krisepsykologen som håper det nå vil bli igangsatt forskning på hva bombardementet av inntrykk fra krigen gjør med oss:

– Jeg er blitt så gammel nå, at det ikke er jeg som skal initiere ny forskning, men det er klart jeg har mine tanker.

Til TV 2 deler den nå 71 år gamle Atle Dyregrov, som med sitt vedvarende engasjement betegner seg som en arbeidende pensjonist, sine hypoteser.

KRISEPSYKOLOGI: I 1988 grunnla Atle Dyregrov Senter for krisepsykologi, nå klinikk for krisepsykologi, sammen med Jakob Inge Kristoffersen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Frykter krigstretthet

– Jo lenger denne krigen varer, jo mer blir det noe som utkjempes der og som vi ikke forholder oss til. Som vi distanserer oss fra, sier Dyregrov og konstaterer:

– Det er en fare for at en da kan få en form for krigstretthet. At vi rett og slett ikke orker å ha så mye gru inn i stuene våre.

– Hva kan det føre til?

– Det resulterer i en kaldere verden og kan gjøre at man ikke klarer å mobilisere den empatien man gjorde før. Man blir rett og slett litt nummen mot brutale inntrykk.

Dyregrov viser til at det til stadighet dukker opp svært grafiske bilder fra krigføringen, som man kan bli eksponert for bare av å plukke opp telefonen.

STERKT: Fra frigjøringen i Butsja, ble det delt svært sterke bilder i media. Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, var selv tydelig preget av synet som møtte ham etter russiske styrkers massakre i Butsja i mars 2022. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP Les mer BUTSJA: Under den russiske okkupasjonen av Butsja ble hundrevis av sivile drept bare for å bevege seg ut i gatene. De drepte ble lagt i massegraver fordi det var for farlig å gravlegge dem på annen måte. Etter frigjøringen ble ofrene gravd opp og identifisert. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer

Senest denne uken dukket nok en makaber video opp på sosiale medier, som angivelig viser hvordan en ukrainsk krigsfange blir halshugget av en russisk soldat.

Bare uker tidligere, sirkulerte en annen video som viste hvordan den ukrainske krigsfangen Oleksandr Matsijevkyj blir skutt.

KRIGSFANGE: I mars sirkulerte en video som viste henrettelsen av den ukrainske krigsfangen Oleksandr Matsijevskyj. Flere lignende videoer har blitt publisert gjennom krigen. Foto: Skjermdump

Til slike videoer har krisepsykologen en klinkende klar oppfordring:

– Vi må skåne oss fra slike forferdelige videoer og bilder som dukker opp, slår Dyregrov fast og redegjør:

– Vi må beskytte oss. Vi er nødt til å ta mer avstand. Når ting er nært, vedvarende og veldig grafisk, blir det mektig for hjernen å hele tiden skulle forholde seg til det.

TETT PÅ: Krigen i Ukraina kommer tett på gjennom enorm mediedekning. Her er TV 2 i Vuhledar, Ukraina. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Særlig barn kan bli traumatisert

Krisepsykologen er særlig bekymret for hvordan bilder fra krigen påvirker barn og unge.

– Vi ser i studier av barn at det er en klar sammenheng mellom hvor mye barn tar inn fra media i forhold til en krig og katastrofe, og hvordan de har det i etterkant, sier Dyregrov og legger til:

– Flere studier viser hvordan det faktisk er mulig å utvikle posttraumatiske plager, selv om en ikke er direkte berørt.

BARN OG KRIG: Barn leker på en lekeplass i vårsolen, foran en bygning som har blitt truffet av russisk missil i Zaporizizja. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Hvis man først har blitt eksponert for inntrykk som oppleves skremmende, er det spesielt én ting som kan hjelpe, mener Dyregrov.

– Jeg synes det er viktig at barn og ungdom snakker med sine foreldre og andre voksne, som kan hjelpe dem til å gi vurderinger og sette det i en sammenheng.

Dette sier nordmenn selv

Føler nordmenn seg påvirket av krigen, og hva er det i så fall som gjør sterkest inntrykk?

TV 2 søker svar i Bergens gater.

JULIE TEIGEN (28): – Er det mer dystert nå fordi jeg har blitt voksen og jeg skjønner hva som skjer, eller har det alltid vært mørkt et eller annet sted i verden? Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer ODIN K.GRUNG (23): – Det er depressivt å følge med på krigen, men samtidig er det viktig å få med seg det som skjer utenfor Norge. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer HEDDA (8) OG METTE VALLE SANNES (41): – Jeg blir litt redd når det er krig, sier Hedda. – Krigen gir et alvor over livet og påvirker barna våre, sier Mette. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer SINDRE ANDREASSEN (41): Jeg leser det jeg orker å lese, og dropper det jeg ikke orker. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer FRODE SØNSTEBØ (51): – Det som gjør sterkest inntrykk på meg, er å se alle lidelsene i Ukraina og den urettferdigehetn som pågår der. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer

Frykter mer fremtidspessimisme

Nettopp synet på verden man lever i, er noe Dyregrov er bekymret for.

– Det er en mer urolig verden nå. Det er litt sterkt sagt, men det er helt klart at verdensbildet nå gjør at det blir mer fremtidspessismisme.

Gjennom sin karriere har Atle Dyregrov sett noe av det verste av hva mennesker er i stand til.

SØRGER: Natalia sørger over sin ektemann, Vasyl Maznichenko, som ble drept da russiske styrker okkuperte Butsja. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Men å bli vant til eller forvente ondskap, er noe han har vært klar på at han aldri skal.

Heller ikke nå.

– Etter å ha jobbet med krigssituasjoner siden midten av 1980-tallet, eller egentlig før det også, har jeg fremdeles troen på det gode i mennesker, sier Dyregrov og legger ettertrykkelig til:

– Så jeg har ikke mistet den troen, men jeg håper den ikke ødelegges for dem som vokser opp nå og må leve i en mer utrygg verden.

