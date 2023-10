Mamma gikk rettens vei for å få sønnene kastet ut

En italiensk mor har nylig vunnet fram rettens vei for å få kastet ut sønnene sine hjemmefra, skriver den lokale avisen La Provincia Pavese.



Saken omtales også av The Guardian.

Den 75 år gamle kvinnen skal i lang tid ha forsøkt å overtale sønnene til å flytte ut fra barndomshjemmet og morens lune favn, uten å lykkes.

Begge sønnene er i arbeid. Allikevel bidro ingen av dem til økonomien i husholdningen. De hjalp heller ikke til med husarbeid, vedlikehold eller matlaging, ifølge avisen.

Ifølge kvinnen var det ok for henne at de voksne sønnene bodde hjemme mens de var uten arbeid. Hun forventet at de ville flytte så fort de fant seg jobb, men det skjedde ikke.

Den kvinnelige dommeren sympatiserte med moren, og dømte i hennes fordel.

I dommen står det at det er foreldres plikt å hjelpe voksne barn som er arbeidsledige, men når de begynner å tjene sine egne penger, er det ikke lenger rettslig forpliktende å forsørge barn som er over 40 år.

«Det finnes ingen lovhjemmel som sikrer voksne barn rett til å bli i barndomshjemmet som eies av foreldre, mot forelderens vilje» står det i dommen.

Brødrene må finne seg annet sted å bo innen 18. desember.