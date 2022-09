Måler gassnivåene på den danske øya

Gassledningene som anlagt for å frakte russisk gass til Europa går like forbi den danske øya i Østersjøen.

Det ble oppdaget lekkasjer i begge rørledningene mandag kveld. Det er lekkasjer som antas å stamme fra bevisst sabotasje.

Ifølge ordfører Jacob Trøst har utryggheten bredt om seg blant beboerne.

– Bornholm har jo vært i søkelyset siden januar, så borgerne her har nesten vennet seg til det. Men det er klart at denne hendelsen fornyer noen bekymringer i forhold til vår plassering i Østersjøen, sier Trøst.

LEKKASJE: Gassen stiger opp fra sjøen . Sirkelen med gass er over hundre meter bredt. Foto: Det danske forsvaret.

Måler gassnivåer

Til TV 2 forteller beredskapssjefen på øya, Louise Lyng, at de nå måler gassnivåene på øya.

– Det ser greit ut nå. Vi måler gassen, og det ser ut til at den går riktig retning. Det er trygt her på Bornholm, for det ser ikke ut til at det er noe som påvirker oss nå, sier Lyng til TV 2.

Utsatt sted

Ordfører Trøst mener noe av bekymringen knytter seg til hvor øya ligger.

– Det vil være feil å si at vi er vant til dette, men Bornholm ligger på et sted hvor vi er utsatt i forhold til den aktuelle situasjonen i Europa, sier ordføreren videre.

Lekkasjen på Nord Stream 2 er lokalisert til å være om lag 20 kilometer sør for Dueodde strand, helt sør på Bornholm. Lekkasjene på Nord Stream 1 er nordøst for øya.

Nord Stream 1 har vært stengt en stund, og Nord Stream 2 ble aldri tatt i bruk etter at den sto ferdig. Begge rørledningene har imidlertid gass stående i seg.