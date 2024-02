Maler dystert bilde: – Ikke veldig lyst

Det har i lang tid pågått harde kamper mellom Russland og Ukraina i den strategisk viktige byen Avdijivka i Donetsk fylke.

I helgen måtte ukrainerne gi etter og trekke seg tilbake. Søndag meldte Russland om full kontroll over byen.

President, Vladimir Putin, omtaler erobringen som «en viktig seier».

Trygve Smidt er oberstløytnant og forsker ved Krigsskolen. Han sier russerne klarte å ta byen fordi de var i stand til å få luftoverlegenhet.

– En periode kunne de bombe ukrainerne nesten som de ville. De leverte til slutt for mye kampkraft til støtte for bakkestyrkene, og da måtte ukrainerne trekke seg ut.



Smidt mener det var lurt av Ukraina å trekke tilbake fordi de ikke hadde så mange alternativer – med mindre de ville bli omringet og miste soldater.

RASERT: Avdijivka er fullstendig rasert, knapt en bygning er hel, og nesten hele befolkningen har søkt tilflukt i tryggere områder av Ukraina. Foto: Serhii Nuzhenko / RFE / RL / Reuters / NTB

– Vi kan si det var et forventet resultat etter lang tid med press fra mange sider på bakken, men den overveldende ildkraften fra det russiske luftforsvaret, var sannsynligvis det som tippet dette over.

– Helt kritisk

Erobringen av Avdijivka er russernes største seier siden de fikk kontroll over Bakhmut i mai i fjor.



Offensiven for å ta byen tok imidlertid mange måneder og har kostet et enormt antall russiske soldater livet.

Trygve Johannes Smidt er oberstløytnant og forsker på Krigsskolen. Foto: Forsvaret

– Hvis russerne er i stand til å opprettholde denne luftoverlegenheten, kan vi se at dette skjer mange steder langs fronten.

– Det kan føre til en veldig dårlig situasjon for ukrainerne. De vil da bli presset tilbake sted etter sted, sier Smidt.

Dersom Russlands overtak vedvarer, og Ukraina ikke får tilført nye luftvernsystemer og kampflyet F16, mener Smidt at de har fått en avgjørende overlegenhet.



Han maler et dystert bilde av om Ukrainas fremdrift på slagmarken.

SELFIE: I desember filmet president Volodymyr Zelenskyj en video ved et veiskilt i Avdijivka. I helge gikk byen tapt for de russiske styrkene. Foto: Presidentkontoret i Ukraina / Reuters / NTB

– Russerne har en betydelig overlegenhet på artillerisiden, og nå også på luftsiden. Det er det som leverer mest ildkraft av alt. Artilleri og luftbomber tar ofte ut 80 prosent av tapene på motsatt side. Så dette er helt kritisk.

– Ikke veldig lyst

Under helgens sikkerhetskonferanse i München sa president Volodymyr Zelenskyj at mangel på ammunisjon var en av grunnene til at styrkene måtte trekke seg ut av Avdijivka.



Han oppfordret samtidig USA og Vesten til å sende mer ammunisjon snarest.

Smidt er klar på at det er vanskelig å si om Ukraina får tilført våpen så raskt som de trenger det.

– Men jeg vet at USA, EU og nasjoner som produserer våpen, har begynt å øke produksjonen. Det er veldig kritisk nå og det må komme raskt.

Zelenskyj mener også at krigen i Ukraina er en trussel mot hele Europa, og tok i helgen til orde for at 2024 må bli et vendepunkt.

– Det kan man jo si. Russerne har ikke bare vist at de har evne, men også vilje til å gjøre noe med den situasjonen Putin har gått ut med. Han vi jo reetablere situasjonen slik den var under Sovjetunionen, sier Smidt.

Han mener det i praksis vil bety at Russland er villige til å gå inn i andre land slik som Baltikum og Moldova.

– Så det er ikke veldig lyst.

KJEMPER MOT RUSSERNE: En ukrainsk soldat i Avdijivka i august. Før krigen hadde byen 32.000 innbyggere. Foto: Libkos / AP / NTB

Dette blir avgjørende

Dersom Ukraina får tilført F16 med moderne vestlige våpen, vil de kunne klare å balansere situasjonen i luften, sier Smidt.

Han understreker imidlertid at Ukraina også trenger mye våpen for å kunne gjøre nye fremskritt på slagmarken.



– De trenger egentlig alt. Det de trenger mest er artilleriammunisjon og nytt artilleri, men de trenger egentlig alt for å kunne holde ut.

Etter nederlaget i Avdijivka mener Smidt at kampkraften blir avgjørende for om Ukraina til slutt kan klare å vinne krigen. Videre peker han på to måter Vesten kan hjelpe.

– Vi kan hjelpe den med kvantitative siden med å sørge for at de får nok våpen. Når det gjelder personell, vil de aldri greie å matche Russland.

Han mener Vesten kan styrke Ukraina gjennom å øke den kvalitative delen i treningen av soldater.

– Det dreier seg om taktisk samvirkekompetanse. Det får man mulighet til å trene i våre vestlige avanserte treningssenteret. Den støtten må eventuelt økes hvis de skal kunne vinne dette.