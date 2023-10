Mads Gilbert er på vei til Gaza – igjen

GAZA: Lege Mads Gilbert er igjen på vei til Gaza. Her fra Al-Shifa sykehuset i 2014. Foto: Mohammed Abed / AFP

I flere dager har grenseovergangen mellom Gaza og Egypt blitt bombardert.

Det er der anestesilege Mads Gilbert og kirurg Erik Fosse fra NORWAC (Norwegian Aid Committee) venter på å passere.

VIL HJELPE: Mads Gilbert, Dagfinn Bjørklid og Erik Fosse på flyplassen på vei mot Gaza. Bjørklid skal koordinere arbeidet fra Egypt. Foto: Privat

Gilbert har dratt til Gaza flere ganger i året siden 1989, men forbereder seg på at synet som nå møter ham overgår alt han har sett før.

– Det blir verre enn noen gang. Teppebombingen av Gaza har ført til at over 6600 palestinere er skadet og over 1530 er drept. Av de drepte er 500 barn, sier Gilbert på telefon fra Kairo og legger ettertrykkelig til:

– Antall skadde og døde stiger for hver time, men sykehusenes kapasitet er fullstendig sprengt.

SKADET: Sykehusene i Gaza er fullstendig overbelastet, forteller Mads Gilbert. Foto: Palestinske helsemyndigheter

Fredag morgen varsler Israel også en betydelig militæroperasjon i Gaza by. FN anslår at 1,1 millioner mennesker må flykte.

– Dette er så det går kaldt nedover ryggen på oss. Dette er katastrofale nyheter, sier Gilbert.



Kontinuerlig bombardement

Siden lørdag har over 340.000 mennesker blitt hjemløse i Gaza, som følge av israelsk bombardement.

– De hjemløse søker seg til sykehus som de opplever som trygge, for det finnes ingen tilfluktsrom eller trygge plasser i Gaza, påpeker Gilbert.

– I tillegg har totalblokaden og beleiringen av Gaza ført til kutt av mat, vann, drivstoff og elektrisitet. Det er en komplett humanitær katastrofe, som i første rekke rammer sivilbefolkningen og aller fremst Gazas én million barn, tilføyer han.

– Men med kontinuerlig bombardement, frykter du for eget liv?

– Jeg frykter mer for palestinernes liv. Sikker kan man aldri være, men jeg har alltid kommet levende ut tidligere.

GAZA: Over 340.000 har blitt hjemløse etter israelske luftangrep mot Gaza. Foto: Belal al Sabbagh / AFP

Gilbert forstår knapt spørsmålet om ikke han, som har passert pensjonsalder og har vært feltarbeider i 40 år, har gjort nok.

– Krig er forakt for liv. Fred er å skape. Kast dine krefter inn; døden skal tape, siterer Gilbert fra Nordahl Grieg og konstaterer:

– Jeg er så heldig å ha fått en fantastisk utdannelse gratis av den norske velferdsstaten, og føler et ansvar for å bidra så godt jeg kan. Det er ikke det store bidraget, men vi kan alle gjøre noe for å hjelpe mennesker i nød.

HJELP: Et barn blir fraktet med ambulanse, etter et luftangrep mot Khan Younis sør i Gaza. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Tar avstand fra Hamas sine handlinger

Gilbert forklarer selve motivasjonen og engasjementet med ett ord: solidaritet.

– Okkupasjonen og undertrykkingen av det palestinske folket har vart i 75 år, og har stadig blitt verre. Gaza er et enormt barnefengsel, halvparten av befolkningen er barn, sier Gilbert og tilføyer:

– Når du har sett det med egne øyne, når du forstår deres side, så glemmer du det aldri.

Mads Gilbert fikk tidlig rykte på seg for å være en frittalende lege; med en tydelig stemme for palestinerne og mot Israel.

ANESTESILEGE: Mads Gilbert på Al-Shifa sykehuset i 2014. Dit skal han nå også. Foto: Khalil Hamra / AP

Selv reagerer Gilbert sterkt på uttalelser som at «Hamas startet dette» med sine angrep mot Israel lørdag.

– Dette startet ikke sist lørdag, men for over 75 år siden, gjentar Gilbert.

Han tar samtidig klar avstand fra alle angrep på sivile, også fra palestinere og fra Hamas.

– Jeg støtter ikke Hamas eller andre politiske partier eller fraksjoner, men det palestinske folket og deres rettmessige kamp for frihet og selvstendighet mot okkupasjonsmakten Israel. Terrorhandlinger fra Hamas må selvsagt etterforskes og eventuelt straffeforfølges, på samme måte som krigsforbrytelser fra Israel.

– Folkemord

Gilbert understreker på nytt at han er imot ethvert angrep på sivile, og vil ikke sammenligne terrorhandlinger. Han reagerer dog kraftig på hvordan Israel har agert.

– Om Hamas sine handlinger er terrorhandlinger, rettferdiggjør ikke det folkerettslige straffbare handlinger fra Israels side. Israels totalblokade av Gaza anses ifølge internasjonal rett som en aggresjonshandling, som både kan utvikle seg til en aggresjonsforbrytelse og dessverre til det som defineres som folkemord.

RUINER: Barn står utenfor ruinene av en boligblokk sør i Gaza. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Gilbert frykter at løsningen fortsetter å være mer våpen og flere angrep, og våger ikke å tenke på hvordan det vil ende.

– Dette handler om vår felles humanitet. Hvis hevn er lov og hevn ikke har noen grenser, hvordan blir verden da?

LETER: Flere leter etter overlevende etter israelsk luftangrep traff en flyktningleir i Rafah på Gazastripen. Foto: Hatem Ali / AP

Mener Vesten står og ser på

Siden eskaleringen startet lørdag, har telefonen til Mads Gilbert ringt i ett sett.

Samtalene med kollegaer, venner og barnefamilier han kjenner i Gaza, har vært de verste.

– Mine kollegaer forteller grufulle detaljer og er desperate fordi kapasiteten er totalt sprengt. Nå dør pasienter av skader de kunne ha overlevd.

Fortvilelsen i stemmen er åpenbar.

– Sykehuset har ikke engang nok bårer å legge de sårede på. Det er skadde, døde og brente barn på gulvet, med leger og sykepleiere knelende i sine forsøk på å hjelpe.

HJERTESKJÆRENDE: Mads Gilbert forteller at han får hjerteskjærende beskjeder fra kollegaer i Gaza, hvor stadig flere barn trenger hjelp. Foto: Said Khatib / AFP

FN og Nato har tatt til orde for at Israel har rett til å forsvare seg mot angrep, men har understreket at det må være forholdsmessig og i tråd med internasjonale regler om beskyttelse av sivile.

Gilbert mener Vesten ikke gjør nok, og kaller på øyeblikkelige humanitære korridorer og mer hjelp til sivile i Gaza.

– Det er forsvarsløse barn som blir angrepet, som ikke skjønner hvorfor verden vil dem så vondt. Hvorfor huset deres blir bombet og foreldrene blir drept. Det er ufattelig vondt at Vesten står og ser på.

AMBULANSE: Flere ambulansearbeidere døde denne uken, etter at en ambulanse ble truffet av israelske luftangrep. Foto: Said Khatib / AFP

– Jeg er ingen helt

– Hvordan opplever du at dette påvirker barn og sivile i Gaza?

– Mange føler seg glemt, men i alle år har overlevelsesviljen, verdigheten og heltemotet til det palestinske folk gjort sterkt inntrykk på meg, sier anestesilegen Gilbert og legger til:

– Gaza er fullt av helter. Som palestinske sykepleiere, leger, medisinstudenter og ambulansearbeidere som risikerer livet. Flere har allerede blitt drept.

– Og de samme forholdene og risikoene vil du og teamet ditt nå selv møte, hva tenker du om det?

– Jeg er ingen helt, men teamet vårt kan vise at det er flere som bryr seg. Erik og jeg skal til Gaza nå for å gjøre det vi kan, og for å vise at de ikke står alene.