Madeleine McCann-mistenkt må i retten

Særlig to av vitnene kan bli viktige for McCann-etterforskningen.

Tyske Christian Brückner (47) har vært offisielt hovedmistenkt i Madeleine McCann-forsvinningen siden 2022.

Fredag må han stille i retten – ikke relatert til McCann-saken, men for en rekke andre sexforbrytelser.

Det skriver det britiske mediet Sky News og tyske Focus Online.

Fem lovbrudd

I mai 2007 forsvant tre år gamle Madeleine McCann fra et hotellrom, under en ferie med familien sin i Praia da Luz i Portugal.

Foreldrene spiste på en restaurant bare noen meter unna, og søsknene hennes sov da hun forsvant.

MISTENKT: Tyske Christian Brückner er mistenkt i forsvinningssaken fra 2007. Foto: Carabinieri via AP / NTB

Brückner er mistenkt for å ha bortført jenta, og ble første gang knyttet til saken i 2020 og offisielt mistenkt i 2022.

Fredag skal Brückner i retten i Tyskland, ettersom han er tiltalt for tre voldtekter og to overgrep mot barn som skal ha skjedd i Portugal fra 2000 til 2017.

Det yngste offeret var ti år, mens det eldste offeret var i 70-årene da lovbruddene fant sted.

Rettssaken vil pågå over de neste fire månedene i byen Braunschweig, og to nøkkelvitner skal gi sin forklaring.

Kan ha noe å si for McCann-saken

Tyske myndigheter har tidligere uttalt at de tror det var Brückner som bortførte McCann, men han har nektet for dette selv.

Det forventes også at han kommer til å nekte for voldtekts- og sexanklagene de nå skal gå gjennom i retten.

Selv om rettssaken fredag ikke handler om McCann, kan det likevel ha noe å si for saken senere.

IKKE FÅTT SVAR: Det har pågått en etterforskning av forsvinningen til Madeleine McCann i flere år, men politiet står fortsatt uten et sikkert svar på hva som skjedde med den tre år gamle jenta. Foto: Ap / NTB

Politiet har ikke hatt noen tekniske bevis å felle ham på, men to av lovbruddene de skal gå gjennom i retten skal ha skjedd i Algarve.

Her bodde tyskeren i flere år, og det er i samme område som McCann forsvant.

– Hvis retten tror på disse vitnene, kan det ha en positiv innvirkning på etterforskningen i Maddie-saken, sier Christian Wolters, som er talsmann for statsadvokatembetet i Braunschweig, til Focus Online.

47-åringen sitter i dag i et tysk fengsel hvor han soner en overgrepsdom på sju år.

Til tross for at forbrytelsene angivelig ble begått i Portugal, holdes rettssaken i Tyskland – ettersom det er her hans siste registrerte hjem er.