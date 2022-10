Macron om Norge: – Det er her vi finner krigens virkelige superprofitører

LIKER IKKE EKSTRA MILLIARDER: Frankrikes president Emmanuel Macron mener Norge tjener for mye på Ukraina-krigen. Dette har han tatt opp «ekstremt vennlig måte» med statsminister Jonas Gahr Støre de siste ukene, sa han i Brussel fredag. Foto: LUDOVIC MARIN/AFP

– Siden starten av krigen har vi stått sammen med mange land når det gjelder verdier og holdninger. Men vi står ikke sammen når det gjelder hvilke konsekvenser denne krigen har på livene våre, sier Emmanuel Macron.

Han peker på Norge som et land som derimot nyter godt av krigen i Ukraina, med enorme merinntekter på salg av olje og gass. Og han liker det ikke.

– Olje- og gass-produsentene deres må tjene til livets opphold og de tjener mer fordi de selger mer. Men de burde kanskje ikke ha denne superprofitten. I EU har vi snakket mye om superprofitt, men det er her vi finner de virkelige superprofitørene, sier Macron om de norske milliardinntektene siden krigen startet.

IKKE FORNØYD: Emmanuel kritiserte de norske milliardinntektene under krigen på sin pressekonferanse etter EU-toppmøtet. Foto: Santiago Vergara / TV 2

EU har blant annet vedtatt et tak på superprofitten til selskaper som leverer energi det er billig å produsere, som vindkraft og solkraft.

Støtten og sanksjoner betyr mindre

Uttalelsene fra Macron kom etter andre dag av EUs toppmøte, hvor stats- og regjeringssjefene behandlet energikrisen. EU-toppene behandlet en rekke forslag for å få prisene ned. Og hjelp til de som ikke klarer å betale energiregningene.

På en pressekonferansen, hovedsakelig for fransk presse, tok han opp Norges og USAs inntekter på grunn av krigen.

– I dag er det klart at når du er norsk eller amerikansk ... Vel, å fordømme krigen, støtte det ukrainske folket eller ilegge sanksjoner mot Russland. Det har ikke samme betydning som når du er tysk eller fransk, sa Macron.

VENNER: Statsminister Jonas Gahr Støre i Praha på europeisk toppmøte. Her møtte han blant annet Emmanuel Macron. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Han påpekte at det var nødvendig å ha en debatt om superprofitten fra krigen med allierte land, som Norge og USA. Macron understreket at dette var inntekter fra fossile energiformer, som ikke er bra for klimaet. Dessuten energi som man ønsker å fase ut, men som brukes i en overgangsperiode.

– Det er ikke inntekter på innovasjon, det er ikke berettigede inntekter, det er inntekter på grunn av geopolitikk og krig. Vi må ha denne debatten mellom oss. Den er sunn og rettferdig.

OGSÅ KRITISERT NORGE: Estlands statsminister Kaja Kallas har også kritisert Norge for å overse det etiske ved å tjene så mye på Ukraina-krigen. Foto: LUDOVIC MARIN/AFP

Macron er ikke den eneste EU-toppen som kritiserer Norge. Estlands statsminister Kaja Kallas har tidligere sagt til TV 2 at hun mener Norge bør stille seg spørsmålet hvor etisk det er å tjene så mye på andres ulykke.

Snakket med Støre

Macron sier han tok opp denne saken på det siste G7-møtet, og også direkte med Norge.

– Jeg har åpnet debatten på en ekstremt vennlig måte med den norske statsministeren, som med den amerikanske presidenten, de siste ukene.

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere svart TV 2 på kritikken om krigsprofitt og etikk, med at det er krigen som er det etiske spørsmålet.

– Den skaper store ubalanser. De vet også at Norge som energileverandør, når det er lave priser og når det er høye priser, setter inntektene i det norske pensjonsfondet for fremtidige generasjoner. Det kommer ikke inn i det norske statsbudsjettet, sier Støre.

Han understreker at Norge gir 1 milliard euro, ti milliarder kroner til Ukraina i år og til neste år.