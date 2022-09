Macron fordømmer grusomhetene i Izium

Frankrikes president Emmanuel Macron fordømmer grusomhetene begått i Izium, der det er funnet en stor massegrav etter at russiske styrker trakk seg ut.

Det var torsdag at ukrainerne meldte om at det var funnet en massegrav der hundrevis av mennesker lå begravet i en skog ved Izium, som ligger nordøst i Ukraina.

Den ble nylig gjenerobret av ukrainske styrker etter å ha vært okkupert siden begynnelsen av april.

Macron slutter seg til de mange som har reagert med avsky på gravfunnet. Ukrainske myndigheter opplyser at de har talt 450 graver, og at de i tillegg har funnet ti såkalte «tortursentre». De hevder også at mange av likene som er blitt gravd opp, viser tegn på å ha blitt torturert.

– Jeg fordømmer på det sterkeste grusomhetene begått i Izium under russisk okkupasjon, tvitret han fredag. Videre heter det at de ansvarlige «er nødt til å holdes ansvarlige for sine handlinger».

– Det finnes ingen fred uten rettferdighet, skriver han.