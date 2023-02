– Må være forberedt på enda hardere kamper

NATO-sjef Jens Stoltenberg er bekymret for situasjonen i Ukraina. Han tror Vladimir Putin planlegger nye offensiver.

BEKYMRET: En ny og blodigere fase av krigen i Ukraina står for døren, advarer Jens Stoltenberg. Foto: Øystein Bogen / TV 2

WASHINGTON D.C. (TV 2): Generalsekretær Jens Stoltenberg gikk onsdag i hektisk skytteltrafikk mellom Kongressen og ulike departementer i Washington.

Samtalene var forståelig nok fokusert på situasjonen i Ukraina, der NATO-sjefen nå frykter vi går inn i en ny og enda blodigere fase av krigen.

– Det er en skjebnetid for Ukraina. Det er en skjebnetid for Europa. Det er en kritisk fase i krigen, sier Stoltenberg til TV 2 under en pause i programmet onsdag kveld.

Han er tydelig bekymret for hva de neste dagene og ukene kan bringe.

STÅR PÅ SITT: Russlands leder Vladimir Putin viser ingen tegn til å ville forhandle eller gi opp sine krigsplaner, mener NATO-sjefen. Foto: Mikhail Klimentyev / NTB.

– Vi må være forberedt på hardere kamper og en blodig virkelighet på slagmarken i Ukraina.

Vurderer jagerfly

Onsdag kunngjorde den britiske regjeringen at den vil tilby et opplæringsprogram for ukrainske piloter.

– Opplæringen vil gi pilotene evnen til å operere avanserte jagerfly av NATO-standard, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor.

Ennå er inger løfter gitt om leveranser av slike jagerfly, selv om flere NATO-land nå gir utrykk for at de er på gli.

– Er Ukraina kommet nærmere å få jagerfly etter dine samtaler her i USA?

– Noen endelig beslutning fra NATOs side er ikke tatt. Dette er en pågående prosess mellom NATO-allierte, sier Stoltenberg.

FIGHTING FALCON: F-16 er et av de mest brukte jagerflyene i NATO, og er av uavhengige eksperter blitt fremmet som et muiig kampfly Ukraina vil kunne få i betydelige antall. Foto: Gianluca Vanicellii / NTB

Han understreker samtidig at slik støtte ikke er utelukket, men at Ukrainas behov for ulike typer materiell er enormt, og at koordinering mellom giverlandene er viktig.

– Ja, det kommer mer. Dels kommer det mer bare for å sørge for at de våpensystemene som allerede er levert fungerer. Det trengs betydelige mengder ammunisjon til artilleri og luftvern som allerede er levert. Det trengs reservedeler og drivstoff. Og så er det en pågående diskusjon om nye typer våpensystemer.

Nye trusler fra Russland

Diskusjonene rundt jagerfly har tydelig gjort inntrykk på det russiske lederskapet.

I en ny, krass uttalelse fra den russiske ambassaden i London trues det, ifølge britiske medier, med alvorlige konsekvenser for Europa og hele verden dersom kampfly blir gitt til Ukraina.

Jens Stoltenberg tar imidlertid ikke Kremls trusler alvorlig.

I GODT SELSKAP: Jens Stoltenberg hadde onsdag kveld møte med den viktige "Troikaen" i amerikansk sikkerhetspolitikk. F.V: Forsvarsminister Lloyd Austin, NATO-sjef Jens Stoltenberg, utenriksminister Antony Blinken og nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Foto: Jacquelyn Martin / NTB.

– Det vi tar alvorlig er at president Vladimir Putin har angrepet et annet land. Dette er en angrepskrig, en villet krig fra president Putins side. Det er ingen tegn til at president Putin vil forhandle, sier NATO-sjefen til TV 2.

Taus om forlengelse

I mars i fjor ble Jens Stoltenberg bedt om å sitte ett år ekstra som generalsekretær i NATO på grunn av den sikkerhetspolitiske krisen i Ukraina.

Ett år senere er ikke krisen over, men har tvert imot forverret seg. Ingen arvtager er så langt blitt fremmet, og før NATOs toppmøte i Vilnius i juli må lederspørsmålet ha blitt avklart.

På spørsmål om han vil ta enda en forlengelse av sitt åremål, dersom han blir spurt, er Stoltenberg unnvikende.

– Jeg har ingen andre planer enn å avslutte mitt arbeid til høsten som avtalt. Alt mitt fokus er på å lede alliansen i en kritisk tid for Europa, en skjebnetid for Europa og en tid der det pågår en full krig i Ukraina.