– Må være forberedt på dårlige nyheter

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere voktet seg vel for å snakke ned Ukrainas sjanser for å vinne frem på slagmarken.

Derfor vekker et ferskt intervju med den tyske statskringkasteren ARD nå oppsikt.

– Vi er nødt til å forberede oss på dårlige nyheter, sier Stoltenberg i intervjuet som ble sendt sist helg.



DÅRLIG NYTT: Stoltenberg fotografert 20. november. Foto: Armin Durgut / PIXSELL

– Konflikter utvikler seg i faser, men vi er nødt til å støtte Ukraina både gjennom gode og dårlige tider, sier Nato-sjefen, som ikke utdyper uttalelsen nærmere.

ARD tolker den imidlertid som å bety at situasjonen for den ukrainske hæren er i ferd med å bli kritisk. Spesielt når det gjelder tilførselen av artilleriammunisjon fra de vestlige koalisjonspartnerne.

EU svikter, Nord-Korea leverer

Hovedlærer i landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, mener uttalelsen fra Stoltenberg er en ærlig vurdering av situasjonen og et tegn på at det nå haster med å sende mer hjelp.

KRISE: Palle Ydstebø ved Krigsskolen mener forsyningssituasjonen er i ferd med gjøre situasjonen i Ukraina kritisk. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Krigen har siden april i fjor vært en utmattelseskrig, der ressurstilgangen til slutt blir det avgjørende. Ukraina er blitt lovet og er avhengig av støtte fra Vesten. Når viktige deler av den støtten uteblir, så blir det kritisk, sier Ydstebø til TV 2.

EU-landene lovet tidligere i år en drastisk økning av ammunisjonsproduksjonen, og at Ukraina skulle få én million granater innen mars 2024.

Det målet synes nå umulig å oppnå, noe som vil føre til høyere tap på ukrainsk side, sier Ydstebø.

– Når EU ikke klarer den millionen granater som var lovet i år, og Nord-Korea er i ferd med å levere inntil en million til Russland, så vil det svekke den relative kampkraften til de ukrainske styrkene i forhold til de russiske.

Hastemobiliserer hundretusener

Samtidig som alarmklokkene går av i Brüssel, beordrer Russlands president Vladimir Putin en dramatisk styrking av hæren.



I et dekret utstedt fredag ettermiddag, kommer det frem at 170.000 ekstra soldater nå skal kalles inn til tjeneste øyeblikkelig.

ARTILLERIKRIG: Ukraina bruker hver dag mange tusen artillerigranater mot de russiske angriperne. Nå er lagrene i ferd med å gå tomme. Foto: LIBKOS

Det betyr at det russiske forsvaret om ikke lenge vil ha 1,32 millioner våpenføre menn tilgjengelige for krigen i Ukraina, ifølge Associated Press.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets stabsskole tror imidlertid ikke at russerne vil være i stand til å sette inn noe avgjørende støt mot de ukrainske stillingene med det første.

– I overskuelig fremtid ser jeg ikke at Russland skal gjøre noe større gjennombrudd. Men andre ting kan bli krevende for ukrainerne. Særlig hvis det blir mer russisk beskytning av energi-infrastrukturen nå i vinter. Det kan bli en stor belastning for sivilbefolkningen, sier Karlsen til TV 2.

LUFTTRUSSEL: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen mener den største utfordringen for Ukraina i vinter vil bli russiske drone-og rakettangrep. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tvinges i knestående

I tillegg til ammunisjonsmangelen, gjør flere uheldige omstendigheter at Ukraina kan gå en svært krevende vinter i møte.

Den amerikanske kongressen klarer fortsatt ikke å bli enig om hva slags militær bistand Ukraina kan påregne i 2024.

Pengene som ble bevilget for inneværende år er brukt opp, og i et brev til de folkevalgte sendt mandag, advarer Det hvite hus om at Ukraina risikerer å bli «tvunget i knestående» dersom friske penger ikke kommer på bordet umiddelbart.

LASTEBILKAOS: Polske og slovakiske trailersjåfører blokkerer grensene til Ukraina fordi de mener ukrainske sjåfører får urettferdige fordeler i EU. Foto: Stringer

På toppen av dette, blokkerer streikende lastebilsjåfører i Polen og Slovakia grensene til Ukraina. Minst 3000 trailere lastet med viktige forsyninger står fast fordi polske og slovakiske sjåfører mener ukrainerne driver med underbud på transporttjenester i Europa.

Den ukrainske motoffensiven er fullstendig stoppet opp, og Karlsen ved Forsvarets Høgskole tror ikke dette kommer til å bli den siste krigsvinteren.

– Dette er nå en langvarig utmattelseskrig som kan komme til å vare lenge, sier Karlsen til TV 2.