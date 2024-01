– Må spare på kruttet

KYIV (TV 2): Etter snart to år med krig, begynner situasjonen å bli kritisk for Ukraina. Ukrainerne mangler kuler og krutt, og det vet russerne.

De sårede kattedyrene av stål klarte å ta seg hjem på egen hånd. Men arrene de er fått er tydelige vitnesbyrd om at kampen var hard.

Denne gangen var det nære på.

– Det er forskjellige typer skader. Det er treff fra droner og treff fra artilleri. Men slikt skjer i krig, sier Andrij som går under kallenavnet «Araberen».



Han er stabssjef for panserbataljonen i 21. ukrainske brigade og er kommet til skogholtet i Donetsk fylke denne morgenen for å gjøre opp status etter nattens slag.



BEKYMRET: Stabssjef Andrij konstaterer at Leopardene hans har fått mange skader etter nærkampen med russerne. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Uventet stormangrep

Det var et uventet russisk stormangrep som gjorde at panserbataljonen måtte settes inn.

Og denne morgenen må avdelingen altså slikke sine sår.

Offiseren liker ikke det han ser. De moderne Leopard-stridsvognene er for dyrebare til å brukes i nærkamp med russerne.

– Disse vognene burde brukes som stille jegere som uventet overfaller fienden uten at han ser dem. Men beklageligvis oppstår situasjoner der vi ikke har nok av andre typer stridsvogner. Da må også leopardene settes inn i motangrep. Og når det skjer, blir de skadet, sier Andrij til TV 2.

En trøst er det likevel at det gikk langt verre med russerne.

– De mistet opp til tolv kampkjøretøy og sannsynligvis 30–40 mann, sier stabssjefen.

Unike og sjeldne

Det var i mars i fjor det ble kjent at Tyskland og flere andre land ville donere rundt 20 hypermoderne stridsvogner av typen Leopard 2A6 til Ukraina.

SLAGKRAFT: Stridsvognene av typen Leopard-2 skulle etter planen brukes i Ukrainas sommeroffensiv, men er nå satt inn i defensive roller. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Kjøretøyene utgjorde et kvantesprang i teknologi, sammenliknet med det gamle sovjet-produserte utstyret ukrainerne brukte fra før.

– Det var omtrent som å oppgraderes fra Lada til Mercedes, sier vognkommandør Roman.



Leopardene kan treffe sine mål presist på over fire kilometers avstand.

Motoren på hele 1500 HK kan få de over 62 tonn tunge kolossene opp i en hastighet på nesten 80 kilometer/t og det tykke panseret gjør at mannskapet er beskyttet mot nesten alle typer våpen.

TRYGT: Vognkommandør Roman føler han er godt beskyttet nede i sin kokong av stål, men innrømmer at Leopardene har måttet tåle mye juling. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Men disse tingene gjør også vognene til etterlengtede trofeer for russerne.

– Når russerne ser en Leopard, setter de alt inn på å ødelegge den. Det er det eneste de tenker på. Men denne gangen gikk det tross alt fint. Alle lever, forteller Roman om nattens slag.

Krisestemning



De russiske missilene, dronene og artillerigranatene som regnet ned over stridsvognene sist natt har likevel satt tydelige spor.

Flere steder har panserkledningen fått dype hull. Røykkastere og lasersikter er brent vekk.

Flere av kjøretøyene må nå til reparasjon og det kan ta flere måneder før de kommer tilbake igjen.

Samtidig øker nå russerne presset på ukrainerne. Daglig sender de hundrevis av soldater og kampkjøretøy fremover i det som i mange tilfeller må karakteriseres som rene selvmordsangrep.

Det er neppe tilfeldig, for de stadig hyppigere angrepene har gjort at ukrainerne nå er i ferd med å gå tom for ammunisjon.

– Ammunisjonssituasjonen er vanskelig. Det kan vi føle på kroppen nå. Derfor må vi spare på det vi har. Russerne trenger ikke å tenke på dette. De kan dekke flere kvadratkilometer med ild fordi de stadig får tilførsel av ny ammunisjon, sier Andrij til TV 2.

AMMUNISJONSKRISE: Tilførselen av moderne vestlig materiell har så langt ikke gjort ukrainerne i stand til å tvinge russerne på retrett. Nå begynner det å skorte på livsviktig ammunisjon. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Må ha mer støtte

Russland får nå solide leveranser av ammunisjon og våpen fra sine allierte Nord-Korea og Iran.

Ukraina på sin side, er avhengig av vestlig hjelp.

Men til tross for fagre løfter, har ikke EU klart å komme ordentlig i gang med sin varslede økning av produksjonskapasiteten.

Én million granater skulle etter planen blitt produsert og sendt til Ukraina innen februar 2024. Bare 300 000 av disse er så langt blitt levert, ifølge EU-kilder.

Andrij ser ikke direkte lyst på situasjonen.

– Jeg har tro på at militærledelsen vår vil finne en utvei. Og jeg håper våre vestlige partnere vill tre støttende til, for akkurat nå har vi rett og slett ikke nok granater.



REPARASJON: Ukrainske soldater kan reparere mindre skader på kjøretøyene, men i mange tilfeller må stridsvognene sendes vestover i landet for full overhaling. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Og krigen vil uansett neppe ha noen snarlig avslutning, tror offiseren.

– Jeg tror det vil bli mange flere vintre med krig. Fordi russerne er likegyldige til hvor mange soldater de mister. Vi forsøker å berge så mange vi kan av våre, men russerne bryr seg ikke. De gidder ikke engang å fjerne sine falne fra slagmarken, sier stabssjefen til TV 2.