– Må slutte å drepe oss

KJEMPER: Assa Traoré sier at uten at drapet på Nahel Merzouk (17) ble filmet, hadde han bare vært et nummer i statistikken. Broren til Assa døde på en politistasjon i 2016. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Assa Traoré (38) er søsteren til Adama. Begge vokste opp i en forstad utenfor Paris. I en familie med 17 søsken.

– Veldig rolig, veldig snill. Han likte veldig godt å være sammen med vennene sine. Han elsket fotball og fulgte lagene sine på kryss og tvers i Europa.



SNILL: Adama Traoré er blitt symbolet på politivold i Frankrike. Foto: Privat

Adama døde på 24-årsdagen sin på en politistasjon, få timer etter at han ble stoppet av politiet. Hva som skjedde er omstridt. Ingen er straffet etter at han døde i 2016. Han er blitt symbolet på kampen mot politivold i Frankrike.

– Alle som dør mellom hendene på politiet er utelukkende mennesker fra utsatte bydeler. Folk som er mørke i huden. Svarte og arabere, sier hun.



Den tidligere læreren har viet livet sitt til å kjempe mot politivold. Hun leder «Komiteen for rettferdighet og sannhet for Adama».

Assa bruker andre ord enn opptøyer, om det som skjer i Frankrike.

– For meg er ikke dette opptøyer. For meg er det opprør. Vi har en ung generasjon som gjør opprør.



Video gjør forskjellen

Nahels død sist tirsdag har ført til voldsomme opptøyer i nesten en uke.

Over 5000 biler er satt i brann

1000 bygg er vandalisert eller brent, også 250 politistasjoner

Gjennomsnittsalderen til de som er arrestert er 17 år

En video med sterke bilder sirkulerte på nettet kort tid etter at Nahel ble drept. Ingen filmet hva som skjedde med Adama.

LIVET: Assa er tidligere lærer, men bruker livet sitt på å kjempe for rettferdighet for broren. Foto: Santiago Vergara/ TV 2

– Hadde ikke Nahel vært filmet, ville han bare vært et tall i statistikken. Vi snakker aldri om det tolvte offeret, det trettende, det åttende, niende eller sjuende, sjette, femte offeret osv. Kan vi snakke om dem? Dødsofrene som er gjort usynlige.



I gjennomsnitt blir 10-15 mennesker drept av politiet hvert år. De siste to årene har 44 mennesker blitt drept av politiet. Frankrike avskaffet dødsstraff i 1981. Assa er redd for at den er på vei tilbake for noen.



– De må slutte å drepe oss. Dødsstraff er avviklet, sier Assa.



Kjenner seg igjen i Nahel

Lett morgen-regn, men fortsatt en sterk lukt av brent bil i Colombes. Det er ikke mange minuttene bort til kommunen hvor Nahel bodde. Folk på vei til jobb kjører slalom mellom bilvrakene. En av dem er Achraf Nahraoui, jurist og spesialist på sosialrett.

EKSPLOSJON: Achraf Nahraoui bor i strøket. han forteller hvordan unge opplever diskriminering og politivold. De siste dagene har det ekspoidert i forstedene etter drapet på Nahel (17). Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Ungdommene kjenner seg igjen i Nahel. De er omtrent på samme alder. De har kanskje opplevd noe av det samme, sier han.

Achraf bor her. Han er et barn av les cités, som drabantbyene kalles. Blokker, ofte i dårlig stand. For de som er aller fattigst i Frankrike. Inflasjonen slår ekstra hardt her.



– Foreldrene dine har usikker inntekt. I tillegg til politivold, diskriminering og vanskeligheter med å få jobb. Da blir det kaos og det eksploderer.

Achraf mener opptøyene handler om mer enn drapet på Nahel nå.

– Jo han er årsaken, men nå snakker vi om noe annet. Det er ingen krav. Det er bare bråk. Vi skal brenne alt, for vi er drittlei.

Mange av ungdommene som er med på hærverk og opptøyer er ikke redd for hverken politi eller foreldre. For noen er det adrenalin-kick. For andre er det en sport å legge ut flest mulige spektakulære videoer av ødeleggelser på Snapchal og Tik tok.

– Det virker som om de gjør det for gøy, sier juristen.

I byen Persan står er det staslige rådhuset delvis nedbrent.

Frihet, likhet og brorskap står fortsatt på fasaden av den den delen som er minst skadd. Esaie Kimfoko jobber som konfliktmegler for ungdom. Han var her den natten rådhuset ble påtent.

BRENNER: Rådhus har vært målet for ungdommer som har vært med på opptøyene de siste dagene. Esaie Kimfolo kan forstå de unge, men bare et stykke på vei.

– Ja, jeg forstår de unge et stykke på vei. Men vi løser ikke problemene ved å brenne offentlige bygg. Dette er hærverk. De har ingen krav. De er i gang med å hevne vennen, som ble drept, sier Esaie Kimfoko.

– Må oppdra ungene



Natt til søndag tok opptøyene en ny omdreining, da privatboligen til ordføreren i en kommune rett sør for Paris ble forsøkt satt i brann. Deler av familien ble skadd under en dramatisk flukt ut av huset. Olivier Lafaye bor bare 200 meter fra ordføreren og er selv lokalpolitiker.

VILLE BRENNE HUS: Olivier Lafaye er nabo til ordføreren som ble utsatt for et attentat mot privatboligen sin. Helt uakseptabelt, mener Olivier. Foto: Santiago VergaraTV 2

– V er terrorisert, vi er opprørte. Det er noe som var utenkelig. Vi er i et demokrati. Å angripe folkevalgte er uakseptabelt, sier han.

Ordføreren selv var ikke hjemme. Han fulgte opptøyene fra kontoret på rådhuset. Bak barrikadene og piggtråden han har satt opp rundt rådhuset, etter gjentatte netter med opptøyer i kommunen. Også rådhuset er blitt angrepet.



– Du må virkelig vite hva du skal gjøre. Jeg tror ikke det er en guttunge på 12 eller 15, som vet hvordan du gjennomfører noe sånt. Dette er organisert, sier lokalpolitikeren.

FORELDRENES ANSVAR: Anta Christine Chocheprat mener foreldre må oppdra barna sine, slik at de ikke driver med hærverk og opptøyer. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Foran piggtråden ved inngangen til rådhuset står to opprørte kvinner.

– Det som skjer nå er ren kriminalitet. Ganske enkelt. Plyndre butikker, stjele klær og ødelegge rådhuset som er til for oss alle, sier Anta Christine Chocheprat.

Colette vil ikke oppgi etternavnet sitt. Hun har også sterke meninger om opptøyene i det hun kaller den lille fantastiske byen.

– Det gjør oss trist og rasende. Jeg vil at man endrer loven slik at vi kan sette mindreårige som er seriekriminelle, farlige pøbler og drapsmenn, i fengsel. Man må slutte å si at det ikke er plass i fengslene, sier Colette.

BUR DEM INNE: Colette mener mindreårige som gjentatte ganger tenner på biler og hus må sone i fengsel. Foto: Santiago Vergara/TV 2 .

Begge er enige om at det er foreldrenes ansvar å holde ungene sine borte fra gata og opptøyer.

– Foreldre må begynne å oppdra barna. Jeg er lei for å måtte si det, sier Anta Christine.