– Må ha tid til kjærlighet også

PARIS (TV 2): De kjemper mot å være to år ekstra i arbeidslivet. For enkelte er begrunnelsen for å streike og demonstrere helt spesiell.

– Livet består ikke bare av jobb. Det finnes annet i livet også. I Frankrike er vi overrasket over at ett av to par skiller seg. Det er ikke rart, for de har aldri tid til å elske hverandre. Vi må ha tid til kjærligheten også, sier Jean-Pierre Grihol under alpelua, samtidig som han tenner seg en sigar og ler.

SPESIAL-PENSJON: Jean-Pierre Grihol gikk av da han var 55 år. Nå skal alle spesial-ordninger for pensjon bort. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Franskmannen deltar i demonstrasjonene mot å heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år. Fordi han mener folk trenger mer tid, ikke mer jobb. Selv om Frankrike har en av Europas laveste pensjonsaldere.

Se hvor du må jobbe lengst og kortest for å få pensjon lenger ned.

IKKE FORNØYD: Lærer på 67 år, står det på plakaten. Foreløpig skal de bare jobbe til 64, ifølge forslaget til pensjonsreform. Foto: Santiago Vergara

Han gikk av med pensjon da han var 55 år. Som ansatt i Gaz de France nøt han godt av en særdeles god pensjonsordning.

Jean-Pierre har aldri angret en dag på at han gikk av tidlig,

Etter det viet han livet til kona, barna og barnebarna. Som han ikke hadde sett så mye til i de årene han jobbet, sier han spøkefullt, men også med alvor.

– Men hvordan skal pensjonene finansieres da?

– Se på de rike. De tjener milliarder på milliarder, mens andre har vanskeligheter med å få pengene til å rekke ut måneden. Pengene finnes i de store sjefenes lommer. Det er bare å forsyne seg.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Han har en fortid som fagforeningsleder, i en av de store organisasjonene, CGT. Skatteøkninger for de rikeste er hans oppskrift for fortsatt lav pensjonsalder.

PÅ SYKKEL: Maud Citonne protesterer mot å jobbe lenger, sammen med døtrene sine. Foto: Santiago Vergara/TV 2

En omstridt pensjonsreform har fått franskmenn til å demonstrere og streike flere ganger de siste ukene. Til uka fortsetter de igjen, med aksjoner både tirsdag og lørdag. Bak ligger også misnøye med økte priser, spesielt på mat og strøm.

– Lytt til oss, politikere!

I Paris og landet rundt har mange unge og kvinner gått ut i gatene og protestert. Grunnen er at reformen går mest utover dem. Det er de som må regne med å jobbe lenger i fremtiden.

Maud Citonne sykler i demonstrasjonen med de to døtrene sine på 5 og 9 år.

– Vi blir bedt om å jobbe lenger, men vi får ikke mer betalt. Alt er blitt dyrere. Strøm og husleia. Det er viktig å være her. Jeg har bare gått i demonstrasjonstog tre ganger i mitt liv. De to første gangene var sammen med foreldrene mine, da jeg var liten.

Hun vil sende en beskjed til de som er folkevalgt og som nå avgjør skjebnen til pensjonsreformen.

– Lytt til oss. Vi må dele godene bedre.

Maud jobber i kultursektoren. Hun gjør det fordi hun brenner for jobben, ikke fordi hun tjener mye.

– Men er det ikke for dyrt med en pensjonsalder på 62 år?

– Det kommer an på hvordan pengene brukes. Forsvarsbudsjettet er økt med milliarder uten problemer. Under pandemien ble det brukt masse penger, og oljeselskapene har tjent mye den siste tiden, uten at pengene gis tilbake.

ØNSKE: Jobbe mindre for å tjene mer, er ønsket til noen av de som protesterer mot høyere pensjonsalder. Ikke tvert om. Foto: Santiago Vergara/TV 2

President Emmanuel Macron og regjeringen hans argumenterer med at dagens pensjonsalder koster for mye. Eldrebølgen gjør at færre må betale for flere. Valget står mellom lavere pensjoner eller høyere pensjonsalder. Samtidig foreslås det å øke minstepensjonen for noen.

Gatas parlament

I Frankrike er det «tradisjon» for å påvirke politiske vedtak med streiker og demonstrasjoner. Mer enn i en rekke andre land. Flere ganger på 2000-tallet har demonstrasjoner ført til endringer i reformer og politiske forslag. Noen ganger har de blitt skrinlagt. Bevegelsen «De gule vestene» klarte å stanse en planlagt økning i drivstoff-avgiftene. Etter måneder med demonstrasjoner og opptøyer i 2018 og 2019. Får en president «gata» imot seg, kan det bli vanskelig å styre. En ny meningsmåling viser at 63 prosent mener president Macron ikke er en god president for landet.

Arthur Fraysse (16) går på videregående og skal studere medisin. Han demonstrerer både for egen del og for sine foreldre.

TROR PÅ SEIER: Arthur Fraysse(16) er en av mange unge som protesterer. De frykter at innen de blir pensjonister er pensjonsalderen høynet mange ganger. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Pensjonsreformen er dråpen som får begeret til å flyte over. Vi har ingenting å tape. Vi kommer til å vinne, sier han.

Demonstrasjoner og streiker er ofte organisert av fagbevegelsen, i samarbeid med andre organisasjoner.

Det er riktignok få som er organisert i fagforeninger i Frankrike, sammenliknet med f.eks Norge. Tall fra 2019 viser at rundt halvparten av alle nordmenn i jobb er fagorganisert.

Bare 10,3 av alle franske arbeidstakere er medlem av en fagforening, viser 2021-tall fra det franske arbeidsdepartementet.

Likevel streiket halvparten av alle lærerne i Frankrike tirsdag. Det betyr at de blir trukket i lønn. Mange skoler stenges. Under aksjonsdagene er det bare et fåtall av tog og t-baner som går som normalt. Også flytrafikken kommer til å rammes av streik to dager i neste uke. Oppslutningen om streiker og demonstrasjonene har økt.

Ikke lavest i Europa

ROBIN HOOD: Ta fra de rike og gi til oss. Høyere skatter for de aller rikeste er løsningen på dyr pensjonsordning, foreslår noen, Foto: Santiago Vergara/TV 2

I 2011 ble pensjonsalderen i Frankrike hevet fra 60 år til 62 år. Fram til 2030 skal pensjonsalderen heves fra 62 til 64 år. Reformen er nå til politisk behandling i Nasjonalforsamlingen. Ved parlamentsvalget i fjor mistet Macron flertallet, og han er avhengig av støtte fra andre partier for å få pensjonsreformen vedtatt. Streiker og demonstrasjoner er ventet å fortsette fram til slutten av mars, hvor reformen etter planen skal vedtas.

Frankrike er slett ikke landet med lavest pensjonsalder i Europa. I Finland kan du gå av ved 64 år. Luxembourg kan du gå av når du blir 65 år, i likehet med mange land i EU. I Nederland, Italia og Norge er pensjonsalderen 67 år.

Både Spania og Tyskland har vedtatt en pensjonsalder på 67 år, men den skal først tre i kraft i henholdsvis 2027 og 2031. EUs minste medlemsland, Malta, har en pensjonsalder for kvinner på 60 år. Mens menn kan gå av ved fyllte 61. Det gjelder riktignok bare for de som er født før 1952. Andre må jobbe til de er 65. I Polen kan kvinner også gå av når de er 60 år.

MASSIVT MED POLITI: Ikke sjelden ender franske demonstrasjoner i opptøyer og bråk. Store politistyrker holder orden under protestmarsjene. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Danmark er annerledeslandet, og endrer pensjonsalderen i takt med at vi stadig blir eldre. I 2040 vil pensjonsalderen være 70 år. Danmark er blant landene som har høyest deltagelse i arbeidslivet for de mellom 50 og 64 år. Hele 72 prosent av alle i denne aldersgruppen er aktive i yrkeslivet.