– Må ha skremt Putin

Lederen i Wagner-gruppen er meldt død etter en flystyrt. Nå spekulerer flere i at Vladimir Putin står bak: – Hvem er neste?

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin er død etter at et privatfly styrtet nord for Moskva. Det melder både Wagner-gruppen selv og russiske luftfartsmyndigheter onsdag kveld.

Det samme skal gruppens grunnlegger, Dmitrij Utkin, være. Fem andre passasjerer, som også knyttes til Wagner-gruppen, samt tre besetningsmedlemmer, er også rapportert omkommet.

Flystyrten skjer kort tid etter at den famøse Wagner-gruppen trakk seg ut av Ukraina og gjorde opprør mot det russiske militæret tidligere i sommer.

Opprøret ble avblåst etter kort tid, og Prigozjin dro i eksil i Belarus. Så sent som denne uken ble «Putins kokk» avbildet i Wagner-ærend, i det som angivelig skal ha vært Afrika.

– Kan være straffen

Nå skal han altså være død, bare måneder etter mytteriet.

WAGNER-SJEF: Prigozjin var angivelig i Afrika så sent som denne uken. Foto: PMC WAGNER

Det får flere til å spekulere i om Russlands president, Vladimir Putin, står bak.

Avisen Financial Times har en kilde på at privatflyet ble skutt ned. På Telegram-kanalen Gray Zone, som Prigozjin selv har brukt, hevdes det at flyet ble skutt ned av russiske regjeringsstyrker.

Dette er foreløpig ubekreftede opplysninger, men Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, vil ikke utelukke at det er Putin som står bak.

– Dette kan selvfølgelig være straffen som kom likevel. Hvis det er skutt ned, så må det vel være skutt ned fra russisk territorium. Det er vanskelig å skylde på Ukraina for dette, sier han til TV 2.



Reuters skriver at flyet som skal ha styrtet, bare har vært involvert i én ulykkeshendelse på over 20 år. Dette skal ha skjedd etter en menneskelig svikt, og ikke som følge av trøbbel med maskineriet eller teknikken.

STYRTET: Ifølge Reuters var dette flyet som styrtet utenfor Moskva onsdag kveld. Foto: Luba Ostrovskaya / Reuters

Russland-kjenner Keir Giles spår at årsaken for flystyrten antakelig aldri vil bli kjent, uavhengig av om den faktisk var en ulykke eller ikke.

– Styrten er så politisk betydningsfull at det ikke finnes noen sjanse for at noen etterforskning kommer til å være åpen eller pålitelig, sier han til Washington Post.

Biden med klar Putin-beskjed

VET IKKE: Men Biden går langt i å hevde at Putin står bak styrten. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

USAs president, Joe Biden, er orientert om utviklingen i saken. Han går langt i å hevde at det er Putin som har bestilt nedskytingen, samtidig som han understreker at han ikke har informasjon som bekrefter dette.

– Det er ikke mye som skjer i Russland som Putin ikke står bak, sier Biden ifølge Washington Post.

– Men jeg vet ikke nok til å vite svaret.

Tror Wagner skremte Putin

Det rapporterte dødsfallet har vakt reaksjoner i hele regionen.



Prigozjins dødsfall, dersom det viser seg å være bestilt av Putin, viser at den russiske presidenten virkelig var bekymret over Wagner-sjefens motstand tidligere i sommer.

Det mener Zelenskyj-rådiger Mikhailo Podolyak.

OPPRØR: Prigozjin og Wagner-gruppen snudde i juni i år sine våpen mot militærledelsen i Moskva. Nå mener flere at det kan ha blitt hans bane. Foto: Stringer / AFP

– Juni-opprøret må virkelig ha skremt Putin, sier han til Washington Post.



Ukrainas faste FN-representant Sergej Kyslytska, antyder at han ikke er sjokkert over at Russland, dersom de står bak flystyrten, har brukt såpass lang tid på å ta Prigozjin av dage.

– Kreml har, ikke overraskende, kannibalisert Prigozjin. De har imidlertid brukt lang tid på å steke ham, skriver han på Twitter/X, og fortsetter:



– Hvem er den neste?

Hylles og slaktes

Nyheten om Prigozjins bortgang møtes med sorg blant hans tilhengere. I den nevnte Telegram-kanalen «Gray Zone» hylles han som en «russisk helt» og en «sann patriot».

Utenfor et gammelt Wagner-senter i russiske St. Petersburg har flere lagt ned blomster og tent lys for de omkomne etter flystyrten.

MARKERING: Bildet skal vise blomster og lys utenfor et tidligere Wagner-senter i St. Petersburg i Russland. Foto: Anastasia Barashkova / Reuters

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja i Belarus, landet Prigozjin var i eksil i rett etter juni-offensiven, er imidlertid ikke i sorg etter nyheten om Wagner-lederens dødsfall.

På sosiale medier skriver hun at Prigozjon var en «kriminell», som ikke vil bli savnet i Belarus.

– Han var en drapsmann, og det er sånn han bør huskes. Hans død kan føre til at Wagners tilstedeværelse i Belarus opphører, slik at trusselen mot vår nasjon og våre naboer reduseres, sier Tikhanovskaja.