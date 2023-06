– Må ha plassert sprengstoff inne i demningen

ØDELAGT: Ukrainas atomenergibyrå har tirsdag morgen publisert dette bildet av den ødelagte demningen. De sier situasjonen med tanke på atomkraftverket ved samme elv er under kontroll. Foto: Energoatom

Forsvarsekspert nekter å tro at dette kan ha skjedd med vanlig artilleri og raketter, dersom mennesker står bak.

Saken oppdateres.

Ukraina og Russland peker på hverandre etter den massive kollapsen i demningen ved Nova Kakhovka i Ukraina.

Mengder på mengder med vann strømmer ukontrollert ut og rundt 16.000 mennesker skal bo i områder med «kritisk risiko» for flom.

Mens Ukraina sier Russland sprengte demningen, sier Russland at den kollapset etter ukrainsk beskytning. Ingen av påstandene er bekreftet fra uavhengig hold.

– Snodig

Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, sliter med å se hva partene skulle ha å tjene på å sabotere demningen.



– Hvis noen skulle ha nytte av å skape en sånn flom, må det være russerne, rett og slett for å oversvømme deler av områdene nedstrøms og gjøre tilgangen til områdene sør for elva mindre tilgjengelig.

Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

De siste dagene har det kommet meldinger fra russisk hold om at en ukrainsk våroffensiv er i gang. Dnipro-elven deler store deler frontlinjen i krigen.

Elven renner sørover mot russiskokkuperte områder. En flom ville derfor ramme også russernes stillinger og setter samtidig vannforsyningen på Krim-halvøya i fare.

– Det virker derfor snodig at russerne av den grunn velger skape en sånn flom, med tanke på de mulige ulempene det vil medføre.

Til å begynne med nektet de russiske okkupasjonsmyndighetene for at det i det hele tatt hadde skjedd noe med demningen. Deretter gikk de ut med at demningen ga etter på grunn av ukrainsk beskytning og kalte det en «terrorhandling».

– Russisk påstand umulig

Vannforsyningen til kjernekraftverket i Zaporizjzja kan også bli etterlatt uten vann til kjøling. Dette ligger også i russiskokkupert område. Foreløpig sier det internasjonale atomenergibyrået at det ikke er noen umiddelbar trussel mot anlegget.

– Det kan hende det har kommet andre vurderinger, at russerne velger å trekke ut en del styrker vekk fra sørsiden av Kherson for å ha reserver klar til en ukrainsk offensiv, og dermed velger å legge store områder under vann.

– Kan demningen ha kollapset som følge av ukrainsk beskytning, slik Russland sier?

– Ikke med de skytsene Ukraina har tilgjengelig. Selve kuttet i demningen virker å være et par hundre meter bredt. Dersom dette skal være en sprenging, og ikke en kollaps, må det ha vært plassert sprengstoff inne i demningen.

– Artillerigranater, kryssermissiler og sånt ville dessuten skapt flere mindre hull og krater, ikke en sånn åpning som her.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklaget i oktober i fjor Russland for å planlegge å sprenge demningen for å oversvømme store områder. Han advarte om at handlingen ville føre til en katastrofe av historiske dimensjoner.