Må feire jul aleine

– Men slik må det vere, seier tobarnsfaren.

Han peikar bort på veggen på det som var soverommet til han og kona Inna.

– Her er nokre av granatsplintane vi har funne i huset, seier Leschenko, og viser fram dei sylskarpe metallbitane.

PEPRA: Soverommet blei pepra av granatsplintar. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Inna skulle ha sove her, seier han, og viser kor senga pleidde å stå.

– Og alt dette ville ha treft ho. Du kan sjå alle hóla i veggen, seier han.

Også naborommet er rasert.

– Dette var borna sitt rom. Berre sjå på taket, det blei sprengt vekk, seier tobarnsfaren. Så peikar han på golvet, der er det også eit gapande hòl.

BARNEROMMET: Dette var soverommet til dei to borna. Her skulle dei ha sove den natta det skjedde. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Familien blei separert

Men heldigvis hadde familien søkt tilflukt nede i kjellaren då dei russiske styrkane bombarderte Hostomel, nordvest for hovudstaden Kyiv.

– Det skjedde natt til 4. mars, seier Leschenko.

– Det var eksplosjonar overalt. Noko trefte huset veldig hardt. Alt støvet fauk opp, fortel han.

HÒL: Frå 1. etasje ser ein heilt gjennom taket i 2. etasje. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Etter ei stund, gjekk han opp i første etasje.

– Eg opna døra, og såg himmelen over meg.

Han peikar oppover, gjennom hòlet i golvet opp til andre etasje, og vidare gjennom det knuste taket. Presenning er alt som held vinteren ute.

Han slår ut med armane for å vise korleis alt blei lagt i grus. Kjøkkenet var heilt nytt då huset blei angripe.

FØR OG NO: Det nyoppussa kjøkkenet slik det var før bombinga og slik det er i dag. FOTO: Privat og Aage Aune / TV 2

Men framleis heng det kunst på veggane: Kunst som kona Inna har laga.

– Det hjelp å ha kunsten her, det er minner, seier Leschenko, og pirkar vekk litt isolasjon som har kilt seg fast mellom greinene i det eine kunstverket, nok eit teikn på kor kraftig eksplosjonen var.

Etter at huset raste rundt dei, bestemte familien seg for å flykte. Kona og dei to borna reiste til Norge, sidan ho hadde vennar der.

AVSKJEDEN: Leschenko gir kona ein siste klem før ho og borna flykta til Norge. TV 2 møtte familien første gongen i Lviv i mars. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Leschenko blei igjen og meldte seg til teneste, men den tidlegare offiseren har enno ikkje blitt innkalt.

– Eg har ein skade etter førre gong eg tenestegjorde i 2015, kanskje det er difor, fortel han, men seier han er førebudd på å bli kalla inn når som helst.

Deira einaste forbindelse

I mellomtida bur han i det einaste rommet i huset som ikkje er øydelagt: kjellaren. Det er også herfrå han jobbar som programmerer. Og det er herfrå han snakkar med familien i Norge.

SELSKAP: Familiens firbeinte er igjen i Ukraina i lag med familiefaren. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi snakkar som regel kvar dag, ofte fleire gonger for dagen også, seier han.

– Denne kommunikasjonen er viktig, det er slik eg får sjå borna vekse.

Det ljomar gjennom det vesle rommet når familien slår på tråden på Facetime.

– Hei!

Kona og dei to borna dukkar opp på skjermen.

FAMILIETID: Leschenko snakkar med familien, som no bur på Nesodden. Foto: Aage Aune / TV 2

– Har de fått ei ny lampe?

– Ja, no sit vi omsider i lyset, svarer kona, Inna Petrenko, med eit smil.

Familien lurer på korleis det går med repareringa av heimen deira. Leschenko forklarer at det enno ikkje har vore muleg å starte på taket sidan vêret har vore for dårleg. I tillegg er det svært vanskeleg å finne bygningsarbeidarar. Mange er i krigen. Eller tatt av krigen.

– Men har de bestemt dykk for om de skal få katt eller ikkje?, spør pappaen.

– Ja, vi har lyst, men vi lurer på om det blir vanskeleg å ta den med tilbake til Ukraina, er svaret frå borna.

Etter at Leschenko har forsikra seg om at leksene til gutane er gjort, er det på tide å seie ha det.

– Kyss og klem! Hald ut, seier familien i munnen på kvarandre. I kjellarstua på Nesodden blir dataskjermen svart i det Leschenko legg på.

Likar Norge, elskar Ukraina

Tilbake sit Inna Petrenko med saknet.

– Vi snakkar alltid om kvardagslege ting, seier ho.

– Som om det ikkje er krig. Sjølv om vi begge veit at han sit i ein kjeller, og vi sit i eit anna land mens hjartet rivast i stykker.

Ho fortel at saknet etter ektemannen og heimlandet er så stort at det er vanskeleg å skildre.

I NORGE: Inna saman med sonene Lukjan (14) og Mark (16) i Oslo. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Eg er veldig takknemleg overfor Norge og menneska her for at dei har tatt oss imot, og for all hjelpa dei gir oss. Men eg føler at eg ikkje lever mitt eige liv. At det berre er ei simulering, fortel ho.

– Eg ønskjer å dra heim. Eg tenker på det kvar morgon og kvar kveld.

Planlegg livet etter heimkomsten

Petrenko er blomsterdekoratør, og ho lagar også sin eigen kunst. Her i Norge har ho fått jobb i blomsterbutikk ved sidan av introduksjonsprogrammet for flyktningar.

KUNSTNAR: Inna Petrenko jobbar med blomsterdekorasjonar på Nesodden. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Når du jobbar med hendene, kan du slå av hjernen. Du kan gløyme at du har det vondt. Du kan gløyme at du ikkje tilhøyrer deg sjølv, seier ho, medan ein ny dekorasjon veks fram.

Familien er også i full gang med å planlegge livet etter krigen. Petrenko fortel at dei vil flytte feiringa av både sonens bursdag og nyttår til dei kjem heim til Ukraina.

– Vi skal feire i huset vårt, for vi planlegg å lage ein stor veranda der alle gjestane kan få plass, smiler ho.

HAGEN: I hagen i Hostomel står Innas plantar og eit stort drivhus. Her skal også den nye verandaen komme. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Ho og borna skal feire jula i sin midlertidige heim på Nesodden, og ho vil gjere det ho kan for å halde på familiens tradisjonar frå heimlandet.

– Eg synest det er viktig å oppretthalde juletradisjonane uansett kor vi er, seier ho.

Blir aleine i jula

Men jula blir alt anna enn vanleg. Det nærmaste dei vil komme pappa Volodymyr, blir gjennom dataskjermen. Volodymyr Leschenko skal feire jul aleine i familiens hus i Hostomel.

JUL VIA SKJERMEN: Her skal Volodymyr Leschenko feire jul. Han har fått installert ein ny peis med kokeplate på grunn av den ustabile straum-tilgangen. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Han fortel at han har blanda følelsar ved å ha familien så langt unna.

– Det er enkelt og vanskeleg på same tid. Dei er trygge i Norge. Dei slepp å sjå missila fly over hovuda deira. Men det er vanskeleg fordi dei ikkje er her hos meg.

– Eg kan snakke med dei, men eg kan ikkje ta på dei. Eg kan ikkje klemme dei.

HUSET: Slaget om familiens heimstad Hostomel var blant krigens første. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Saknet til trass, han vil ikkje ta sjansen på å få familien heim.

– Dei kan ikkje komme tilbake før krigen er over. Det vil eg vere i mot, seier han mens han blir blank i auga.

– Sivile høyrer ikkje heime i krig, seier den tidlegare offiseren bestemt.

Ber flyktningane vente

Nærmare åtte millionar ukrainarar har flykta ut av landet så langt, ifølge FN. Blant dei nesten 35.000 til Norge, viser oversikta til UDI.

Ukrainske styremakter har bedt flyktningane om å ikkje vende tilbake før til våren, særleg på grunn av Russlands bombing av den sivile infrastrukturen, noko som mellom anna har ført til kritisk straummangel.

VENTAR: Leschenko ser opp på det utbomba taket. Han ventar på familien, men det er høgst usikkert kortid dei kan vende heim. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Leschenko synest det er ei oppfordring som er viktig å følge.

– Russarane drep kvinner og born. Dei berre ønskjer å drepe oss alle, enten dei gjer det med våpen eller kulda, seier tobarnsfaren.

Han kikkar opp igjen på taket som manglar.

– Eg berre håper det sluttar å snø, slik at eg kan få begynt på det taket.