– Må bruke vold

VIL BLI HØRT: Emily og Morgane demonstrerer med de «svartkledde» i Paris. "Les black blocs" bruker vold for å bli hørt og det har de ingen dårlig samvittighet for. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Det er ingen som snakker om fredelige demonstrasjoner. Vi er nødt til å vise at folk er rasende. Det funker, sier Emily.

BRANN I GATENE: De svartkledde er de som får demonstrasjoner til å spore av. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Hun står foran et bål av brennende søppelkasser på en av boulevardene i Paris. Noen minutter tidligere stormet maskerte demonstranter en fredelig protestmarsj, med rundt 100 000 deltagere.

– Det er kanskje ikke den beste måten å gjøre det på, men vi bruker de midlene vi har. Vi forsvarer oss, ganske enkelt, sier Morgane.

Det kalles «den svarte blokken» fordi de fleste kler seg i helsvart.

MOT SYSTEMET: Den harde kjernen blant de svartkledde avviser det kapitalistiske systemet. Foto: Yaghobzadeh Alfred / ABACA

– Personer i den «svarte blokken» bruker vold for å kjempe mot et system som undertrykker og skader oss, sier Morgane, som er sammen med Emily i demonstrasjonen.

GUMMIKULER: Politiets spesialstyrke for ekstrem vold, BRAV-M, skyter med gummikuler mot demonstranter sist mandag. Foto: Thomas Samson

Hun har ingen dårlig samvittighet for volden som blir brukt.

– Regjeringen bruker vold mot oss ved lovene de tvinger gjennom. Så vi må forsvare oss. Det er den eneste måten å få dem til å høre på oss.

Begge ønsker et annet samfunn, uten kapitalisme. Når de ikke demonstrerer, jobber Morgane med regnskap. Emily er sykepleierstudent.

Demonstrantene kaster brostein, flasker og tenner på søppelkasser.

Politiet svarer med tåregass og vannkanoner. De svartkledde roper taktfast «ACAB, ACAB». Forkortelse for All cops are bastards. Noen bruker gassmasker.

De fleste som tilhører den «svarte blokken», virker ikke redde for politiets maktmidler.

Svever mellom liv og død

Morgane og Emily har latt seg overtale til å snakke med oss. De tilhører ikke de mest ekstreme demonstrantene. «Les black blocs» snakker vanligvis ikke med journalister. Det teller at vi kommer fra Norge. Det er langt vekk.

– Men hvorfor all volden?

– Det er et svar på all den volden vi er påført fra politiet, siden starten av demonstrasjonene. Volden er ikke rettferdig. Politiet nyter å bruke den. Det er veldig mange skadde demonstranter og vi kan ikke godta det.

TÅREGASS PÅ EN TIRSDAG: De søker ly for tåregassen under de store demonstrasjonene denne uken. Foto: NACHO DOCE

I samme demonstrasjon blir kolleger fra Frankrikes største nyhetskanal, BFM, overfalt av voldelige demonstranter. Vi fikk også merke to aggresive demonstranter. Se video lenger ned.

– Er dere ikke redde for at det blir skadde, ja noen som dør, når dere demonstrerer?

– Vi har to personer i koma, som svever mellom liv og død. Alt det på grunn av unødvendig vold fra politiet. De er flere tusen og bevæpnet. Vi har ingenting å forsvare oss med. Vi får ikke engang bruke hjelm, for de blir konfiskert. Det samme gjelder beskyttelsesbriller, sier Emily.

Hun snakker om demonstrasjonen sist helg. To personer ble alvorlig skadd i en demonstrasjon i kommunen Sainte-Soline. Det er de mest ekstreme demonstrasjonene på mange år i Frankrike, med krigslignende scener. Demonstrantene stilte med økser, skjold, molotovcoctails og brostein. Flere av politiets biler ble satt i brann.

Et lydopptak viser at nødetatene ble nektet av politiet å rykke ut for å evakuere de alvorlig skadde.

– Tusenvis deltar kun for å krige. Det er uakseptabelt, sa president Emmanuel Macron torsdag.

Han tok sterk avstand fra demonstrantenes vold de siste ukene.

Familiene til to alvorlig skadde demonstrantene har anmeldt politiet for drapsforsøk.

KRIGERE? President Emmanuel Macron mener det er uakseptabelt at demonstranter kommer for å føre en regelrett krig. Foto: Ludovic Marin / AFP

De to kvinnene maskerer seg, men i motsetning til mange av sine med-demonstranter har de ikke slalåmbriller eller andre briller som skjuler ansiktet. De har heller ikke hjelmer.

VOLD FRA POLITIET? : Det er satt igang en rekke etterforskninger etter påstander om politivold mot demonstranter Foto: Lewis Joly / AP

– Vanligvis finner du «den svarte blokken» helt først i demonstrasjonstogene. Vi vet ikke helt hvor mange de er. Noen sier ettusen, andre femtusen. Politikerne sier ofte at de også kommer fra utlandet, fra Tyskland, Italia og andre land. Det er veldig vanskelig å vite, sier Astrid de Villaines.

REAGERTE: President Emmanuel Macron fryktet at det ikke var flertall for å øke pensjonsalderen. Derfor gikk han utenom de folkevalgte. Da brøt det ut voldsomme demonstrasjoner rett ved Nasjonalforsamlingen. Foto: Nacho Doce / Reuters

Hun er politisk redaktør i franske Huffington Post og underviser på universitetet Sciences Po.

«Les black blocks» er egentlig en taktikk for demonstrasjoner, men har etterhvert blitt navnet på demonstrantene. Taktikken ble utviklet i 1980-årene i Europa. For å protestere mot utkastelser fra okkuperte hus og mot atomkraft, blant annet.

HELSVART: De svartkledde er en blandet gruppe av antikapitalister, antifascister, venstreekstreme og ekstreme miljøaktivister. I tillegg til bråkmakere uten en politisk dagsorden. Foto: Yaghobzadeh Alfred / ABACA

Strategien går ut på å infiltrere demonstrasjoner og så overraske med vold. Målet er å angripe politimakten, store kjeder som f.eks Mc Donalds og finansinstitusjoner som banker og forsikringsselskaper. I dag kommuniserer ulike grupper med hverandre i applikasjoner som WhattsApp, Signal og Telegram under demonstrasjonene.

ARBEIDERES DAG: 1.mai er blitt en dag for opptøyer i Frankrike. De svartkledde er tungt tilstede. Foto: Yaghobzadeh Alfred / ABACA

Mange er antikapitalister, og antifascister. Noen er venstre-ekstreme. Flere følges nøye av det franske PST, og betegnes som mulige terrorister. Noen er kun bråkmakere, og deltar for spenningen. Særlig de helt yngste.

I HELE FRANKRIKE: De svartkledde har demonstrert i byer over hele Frankrike de siste ukene. Særlig har opptøyene vært voldsomme i byen Rennes i Bretagne. Foto: Jeremias Gonzalez/AP

De svartkledde uniformerer seg, for å gjøre det vanskeligere for politiet å identifisere dem under demonstrasjonene. De bruker også hansker for å unngå å avsette fingeravtrykk. Ofte kommer de i «vanlige klær» og deltar i de fredelige demonstrasjonene, men på et tidspunkt skifter de til den svarte «uniformen».

BRAV-M: Når tungt utrustet politi raser etter demonstranter på motorsykkel buer folk i Paris. Spesialbrigaden BRAV-M er upopulære langt utover demonstrantenes rekker. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Når de fredelige demonstrasjonene blir oppløst, forsvinner de svartkledde i små grupper og fortsetter med aksjoner, eller hærverk i gatene.

Ofte med politiets hurtigstyrke for ekstrem vold på motorsykler, de forhatte BRAV-M, i hælene. De bygger barrikader, knuser vinduer, kaster flasker eller andre gjenstander. Sleper sparkesykler og bygge-gjerder ut i gatene. For å hindre at politiet følger etter dem. Flere av dem vi ser en sen kveld har med seg balltre for å knuse.

Store berg med søppel på grunn av søppelstreik ble påtent. Ofte settes også biler i brann.

RAID: I trange gater løper demonstrantene og slenger sparkesykler, søppelbøtter og bygningsmateriale ut i gatene for å hindre politiet. De svartkledde stiller med balltre. Foto: Santiago Vergara / TV 2



Hundrevis av demonstranter har blitt arrestert de siste ukene, ikke bare de som definerer seg som «svartkledde». Flesteparten blir sluppet ut igjen raskt, uten reaksjon. Politiet har blitt anklaget for politivold, og et tjuetalls saker er under etterforskning.

BETALER SEG: Vold kan gjøre at demonstranter vinner politiske slag, forteller Astrid de Villaines, foreleser ved Sciences Po og politisk redaktør i Huffington Post. Først etter bruk av ekstrem vold ble en økning i drivstoffavgiften trukket tilbake i 2019. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Hovedkritikken mot politiet er fra de som sier; arrester de i den «svarte blokken» som knuser et utstillingsvindu, men ikke de som fredelig demonstrerer mot pensjonsreformen, sier Astrid de Villaines.

Støtter vold

Overraskende mange vi snakker med støtter også voldelige demonstrasjoner.

FREDELIG: Selv mange de som demonstrerer fredelig har vanskelig for å fordømme bruken av vold fra Les black blocs. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Jeg mener at det ikke finnes dårlige demonstranter. Den eneste konflikten som finnes er mellom regjeringen og oss, sier en kvinnelig student.

SKADD: Rundt 500 politifolk er blitt skadd de siste ukene. Det finnes ikke tall for skadde demonstranter. Foto: Jeremias Gonzalez

Meningsmålinger viser at 2 av 3 støtter aksjonene mot den omstridte pensjonsreformen. Den innebærer blant annet at du må gå av to senere enn i dag, ved 64 år.

– Misnøyen med president Macron er faktisk så sterk, at mange sier han kun lytter når det brukes vold. Historien gir dem rett. Gule vester-bevegelsen grillet i rundkjøringer hver lørdag, og fikk ingenting. Da de angrep Triumfbuen og brukte ekstrem vold mot politiet og offentlige bygg, fikk de ti milliarder euro, sier de Villaines.