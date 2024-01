Må betale gigaerstatning: – Vant til å slippe unna

– Et signal om at mektige mennesker ikke kan holde på som Trump, sier USA-ekspert.

Fredag avgjorde en jury i New York at USAs tidligere president, Donald Trump, må betale totalt 83,3 millioner dollar i oppreisning og erstatning til journalist E. Jean Carroll, som nå er 80 år gammel.

Det tilsvarer omtrent 870 millioner norske kroner.

– Dette er en stor seier for hver kvinne som reiser seg når hun har blitt slått ned, sier Carroll i etterkant av at dommen falt.

Carroll mener at Trump har ødelagt ryktet hennes som en pålitelig journalist, fordi han nekter for at han voldtok henne i et prøverom i et kjøpesenter på Manhattan på 1990-tallet.

ØDELAGT RYKTET: Journalist E. Jean Carroll mener hun fikk ryktet sitt ødelagt av at Trump nektet for å voldtatt henne på 90-tallet. Fredag vant hun i retten mot den tidligere presidenten. Foto: Yuki Iwamura / AP Photo / NTB

Trump deltok i fredagens rettssak tidlig på dagen, men stormet ut av rettssalen i det Carrolls advokat kom med avsluttende argumenter mot Trump. 77-åringen skal så ha kommet tilbake når hans egen advokat talte, før han igjen forlot salen en halvtime før dommen ble lest opp.

– Helt latterlig! Vårt juridiske system er ute av kontroll og blir brukt som et politisk våpen, sier Trump etter avgjørelsen ble tatt.



I november 2019 saksøkte E. Jean Carroll den tidligere presidenten, men Trump hevdet også den gangen at Carroll fant opp historien.

I mai 2023 avgjorde en annen jury at Trump måtte betale fem millioner dollar til Carroll for lignende uttalelser i oktober 2020. Den gangen anket Trump dommen.

– Hevet over loven



En av dem som har uttalt seg om utfallet er den kjente advokaten Neama Rahmani. Han sier til nyhetsbyrået Reuters at han er overrasket, og understreker den store forskjellen mellom den første Carroll-rettssaken, som resulterte i fem millioner dollar i erstatning, og denne.

Rahmani tror likevel det var Roberta Kaplan, Carrolls advokat, sitt avsluttende argument om presidenten som gjorde at juryen var sikker i sin sak.



– Donald Trump respekterer ikke loven, han mener selv han er hevet over loven.

Rahmani trekker fram at Trump, rett etter at det har blitt slått fast at han har seksuelt forgrepet seg på Carroll, velger å ærekrenke den tidligere journalisten ytterligere etter at dommen falt.

Også USA-ekspert Eirik Løkke i Civita trekker fram at Trump ikke respekterer rettsvesenet i USA.

STORMET UT: Trump ville ikke lenger være i rettssalen da Carrolls advokat la frem sluttargumentene mot ham. Foto: Jane Rosenberg / Reuters / NTB

– Donald Trump liker ikke å bli holdt ansvarlig. Han er vant til å slippe unna, og oppførselen hans tilsier at han ikke har så mye respekt for rettsvesenet, sier han til TV 2.



Løkke trekker fram at også denne gangen mener Trump at han blir utsatt for en heksejakt, og at rettsstaten er korrupt.



Signal til andre

Av de 83,3 millionene, er det de 65 millionene som er øremerket straffeerstatning Rahmani reagerer mest på.

– Dette er prisen for å straffe Donald Trump, ikke i oppreisning til Carroll, men for å sende et signal til Trump at denne type oppførsel ikke vil bli tolerert.



Løkke mener også, i likhet med Rahmani, at den høye summen handler om å sende signaler til andre.

– Summene er høye fordi man mener at det må settes en klar standard for at mektige mennesker ikke kan holde på som Trump.

UANSVARLIG: USA-ekspert Eirik Løkke mener at Donald Trump ikke liker å bli holdt ansvarlig. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Trump har tidligere gått ut og sagt at han «har veldig lite gjeld, og veldig mye penger». Løkke påpeker likevel at summen han må ut med nå, er penger selv for Trump.

– Dette er høye summer, selv for Trump. Han har allerede brukt masse penger på disse søksmålene, og nå må han ut med nesten en milliard norske kroner til.

– Det er penger han heller kunne brukt på valgkampanje.

«Offeret Trump»

Trump fremstiller seg selv som et offer, ifølge Løkke, og bruker disse søksmålene som en del av kampanje i valgkampen sin.

– Han bruker dette helt bevisst, og dette styrker ham blant de konservative velgerne hans.

Den tidligere presidenten skrev på sitt egne sosiale medium, Truth Social, at han vil anke avgjørelsen.



OFFERRROLLE: Eirik Løkke mener at Donald Trump framstiller seg selv som et offer bevisst i forbindelsene med rettsakene. Foto: Brian Snyder / Reuters / NTB

Løkke tror ikke at Trump vil slippe unna ved å anke dommen, men anken gjør at han utsetter kostnadene, og at det holder saken varm.

– Mange velgere sier de ikke vil stemme på Trump dersom han er dømt. Så lenge dommen ikke er rettskraftig, er han heller ikke dømt, sier Løkke og legger til:



– Selv om jeg tviler på at de ikke vil stemme Trump dersom dommen trer i kraft.