Lynsie (20) forsvant sporløst etter bytur – ni år senere kom svaret

Det er en helt vanlig lørdag, 17. februar 2001, og Nancy Ekelund starter dagen sin i Placentia i California.

Nancys 20 år gamle datter, Lynsie Ekelund, er på overnattingsbesøk hos en venninne. Ved titiden ringer Lynsies venn Chris McAmis for å snakke med Lynsie. Nancy forteller at datteren er på overnatting.

Litt senere mottar hun enda en oppringning, denne gang fra foreldrene til to jenter som Lynsie pleier å hjelpe med skolearbeid. Nancy får vite at datteren ikke har møtt opp til undervisningen.

Det får Nancy til å reagere. Lynsie – som studerer journalistikk – er pliktoppfyllende og pålitelig, og at hun ikke møter til avtalt tid er overhode ikke vanlig.

Nancy kontakter politiet og melder datteren Lynsie savnet.

HJEMBYEN: Lynsie bodde med moren i byen Placentia, som er i Orange County-området i California. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Legger vennen Chris under lupen

Politiet oppsøker først de to venninnen Lynsie hadde vært på overnattingsbesøk hos: Andrea og Amy. De sier at det ikke var et overnattingsbesøk – det var en løgn Lynsie hadde fortalt til moren. Sannheten var at de tre jentene, samt Chris McAmis, hadde kjørt 16 mil sørover for å gå på nattklubb i San Diego.

Ved midnattstider hadde de kjørt tilbake til Placentia. Chris kjørte bilen, og hadde sluppet av Andrea og Amy før han fraktet Lynsie hjem.

Politiet blir svært ivrige etter å få prate med Chris, siden han muligens var den siste personen som så Lynsie før hun forsvant.

Chris kommer til politistasjonen og forteller samme historie som Andrea og Amy. Han hevder at Lynsie ble sluppet av et lite stykke unna huset, fordi hun var redd for at moren skulle bli vekket av lyden av bildøren. Chris forteller at han ikke så Lynsie gå inn i huset, siden han tok en u-sving og kjørte hjemover.

Chris sa seg villig til å la bilen bli undersøkt av politiet, men de fant ingen spor etter noen ugjerning.

Når politiet får tak i overvåkningsbilder fra en bankfilial – som Chris måtte ha kjørt forbi på vei hjem – finner de en bil som matcher med Chris sin bil. Chris var derfor ikke lenger mistenkt.

Politiet får tak i anropsloggen til Lynsies mobiltelefon for å finne spor og svar. De ser at hun ringte ekskjæresten Matt ved totiden på natta hun forsvant. Matt sier til politiet at han sov da Lynsie ringte, og at hun la igjen en talemelding om at hun var på vei hjem, og at hun ønsket ham en god natt.

Matt er i en liten periode på mistenktlista til politiet, men alibiet hans er solid og Matt sjekkes ut av saken.

Etterforskningen kommer ikke videre. Dager blir til uker, uker til måneder, og måneder blir til år – uten progresjon.

UOPPKLART I MANGE ÅR: Politiet sto bom fast da de etterforsket forsvinningen til Lynsie Ekelund. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Ny etterforskningsleder gjør oppsiktsvekkende funn

Sju år etter forsvinningen, overføres den nedprioriterte Lynsie-saken til en ny etterforskningsleder.

Alt av intervjuer blir undersøkt på nytt, og etterforskningslederen biter seg fast i noen abnormaliteter med Chris’ vitnemål fra 2001. Chris skjulte munnen sin med hånda under store deler av intervjuet – et klassisk tegn på at noen skjuler noe – og selv om spørsmålene om Lynsie ble stilt i presens, svarer Chris i fortid, som om Lynsie er død.

Det får varsellampene til å blinke.

Den nye etterforskningslederen studerer også overvåkningsvideoen fra banken. Overraskelsen er stor når det viser seg at den hvite bilen – som ble trodd å være Chris’ bil – ikke er hans bil allikevel. Et av bilspeilene har nemlig en annerledes farge.

I 2001-avhøret hevdet Chris at han ikke forlot huset sitt lørdagen etter Lynsie forsvant, men utskriften fra bankkontoen forteller en annen historie: Chris’ kredittkort ble brukt i Santa Clarita – ti mil nord for Placentia – hvor han jobbet med sin far som gravemaskinsjåfør.

Etterforskningslederen vet nå at Chris hadde tilgang til gravemaskin, så det sendes politi og likhunder til stedet hvor Chris jobbet med gravemaskin på den tiden. Målet er å finne Lynsie, begravet under jorden. Søket pågår i flere måneder, men de finner ingen spor etter henne.

HOVEDMISTENKT: Chris McAmis ble politiets hovedmistenkte etter at saken fikk ny etterforskningsleder i 2008. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Forsøker å lure Chris

Politietterforskerne er allikevel overbevist om at Chris vet mer enn han gir uttrykk for, så de forsøker å lure ham i en felle.

En politibetjent utgir seg for å være journalist fra en studentavis, og banker på døren til Chris. «Journalisten» sier at Lynsie er funnet død, og spør om han er villig til å la seg intervjue. Chris nekter og lukker døra for «journalisten».

Politiet overvåker deretter huset til Chris, og håpet er at han vil se med egne øyne at Lynsies grav er funnet.

Se video:

Ved tretiden samme natt kjører Chris fra huset sitt. Fem sivile politibiler følger etter ham. Han kjører nordover mot Santa Clarita – stedet politiet tror han har gravd henne ned – men endrer kurs underveis og kjører til politistasjonen. Der forteller han politiet på stasjonen at han blir forfulgt. Dette fører til at de må avlyse lureplanen.

Tilstår drapet

En uke senere tar politiet en stor sjanse ved å arrestere ham. De vet at Chris kan holdes i maks 48 timer før han enten må siktes eller løslates.

I politiavhøret bryter Chris sammen og tilstår drapet.

Han forteller at han ikke kjørte Lynsie hjem, men derimot tok henne med hjem til seg. Der forsøkte han å kysse henne, men Lynsie var ikke interessert og slo albuen inn i brystkassa hans. Chris gikk da ut på kjøkkenet og drakk mye vodka, før han gikk tilbake til stua hvor han forsøkte å voldta henne. Chris kastet henne ned på senga, og låste hodet hennes fast i hendene sine. Lynsie ble kvalt og døde.

Dagen etter kjørte han Lynsies kropp til Santa Clarita hvor han begravde henne ved hjelp av gravemaskinen han hadde tilgang på.

TOK TIL TÅRENE: Chris McAmis begynte å gråte da han tilstod drapet på Lynsie Ekelund. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politiet og Chris reiser til Santa Clarita slik at han kan peke ut Lynsies grav. Han avmerker et område, og politiet begynner å grave. Plutselig – blant sand, stein og jord – dukker en lyseblå sko opp med beinrester fra en fot oppi. DNA-analyse bekrefter at etterlevningene er Lynsie.

I rettssalen erkjenner Chris McAmis seg skyldig i forsettlig drap, og dømmes til å sone 15 år til livstid.

Nye episoder av true crime-serien «The Real Murders of Orange County» er nå tilgjengelig på TV 2 Play.