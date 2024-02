Mer enn hundre tusen demokratiske velgere stemte heller blankt enn å støtte president Joe Biden, da delstaten Michigan avholdt sine primærvalg tirsdag.



USAs og Bidens sterke støtte til Israel i krigen mot Hamas – som har kostet 30.000 palestinere livet – er utilgivelig i mange amerikaneres øyne.

– Joe Biden sto uten ryggrad og krevde verken fred for palestinerne eller fred for israelerne. I stedet fortsetter han å finansiere et folkemord, sa Demokratenes leder i Representantenes hus i Michigan, Abraham Aiyash, i oktober.

DEARBORN, MICHIGAN: Fremmøtte velgere trøster hverandre mens de følger valgresultatene fra restauranten Adonis i Dearborn 27. februar. De fortviler over at USA støtter Israel. Foto: Kevin Dietsch / Reuters / NTB

På vippen

Politico skriver at Aiyash er blant flere lokalpolitikere som har tatt til orde for å boikotte Biden frem til USA stanser våpensalget til Israel og jobber mer aktivt for våpenhvile på Gaza.

– De har åpenbart lykkes med å ryste Biden og partiet, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

Bidens utfordring er at han også trenger støtte fra USAs jødiske befolkning for å vinne presidentvalget i november.

– Valget vil avgjøres av vippestater, men det er en grunn til at dette er en vippestat. Biden kan ikke gå for langt den andre veien, heller. Det er langt flere jøder enn muslimer i USA, forklarer Bergesen.

350.000 i forskjell

Da 98,5 prosent av stemmene var talt opp, hadde Joe Biden fått 617.728 stemmer, mens hele 100.960 demokratiske velgere stemte blankt. Hos Republikanerne fikk Donald Trump 755.909 stemmer, mens Nikki Haley fikk 294.334.

Totalt var det nesten 350.000 flere i Michigan som stemte på en republikaner enn en demokrat i årets primærvalg.

JUBEL: Aksjonen for å få folk til å stemme blankt, ble mer vellykket enn man våget å håpe i forkant. Disse velgerne i Dearborn tilhører aksjonsgruppen Lytt til Michigan. Foto: Jeff Kowalsky / AFP / NTB

I forrige presidentvalg vant Biden over Trump i Michigan med kun 154.000 stemmer.

Bergesen er usikker på hva de blanke stemmene og de andre valgtallene fra Michigan betyr før presidentvalget i november.

Kompromissløse

– At de progressive på venstresiden skal bidra til at en så kontroversiell motkandidat som Trump blir valgt, har jeg vanskelig for å se for meg, sier USA-eksperten.



Samtidig tør han ikke utelukke det.

– Den liberale delen av venstresiden er veldig kompromissløs. Det er et kjent mønster som vi har sett med velgerne til Bernie Sanders og Elizabeth Warren tidligere.

Bergesen ser også en mulighet for at dette kan snus til noe positivt for Joe Biden.

– I 2016 ble Demokratene kanskje litt for trygge, og lente seg litt for mye tilbake. Mange valgte å ikke stemme fordi de regnet med at det var nærmest garantert at Hillary Clinton skulle vinne mot Trump. Sånn sett er dette kanskje en «blessing in disguise».

Hvis Bidens valgkampapparat mobiliserer ekstra på grunn av de blanke stemmene i Michigan, kan det være at denne ekstramobiliseringen blir avgjørende i november.

– Det er ingen tvil om at dette kommer til å bli tett og at man trenger hver stemme.