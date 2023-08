Lyden av jamring høres overalt i de tomme gatene

FISKELANDSBY: Fiske er ekstremt viktig for innbyggerne i Fass Boye i Senegal, men det blir stadig vanskeligere å leve av. Mange risikerer alt ved reise for å få en ny framtid i Europa. Foto: Reuters/Ngouda Dione

Etter over en måned til havs slapp migrantene opp for mat. Hva som har skjedde om bord er fremdeles ikke kjent.

De fargerike fiskebåtene er trukket godt opp på de hvite sandstrendene ved fiskerlandsbyen Fass Boye. Det er ingen på havet i dag.

Det er tomt i gatene. Fra husene høres jamring.

Mange av de savnede hadde drømt om å kjempet for å få fiskebåter som disse hjemme i Fass Boye. Nå ligger de forlatt på stranden. Foto: SEYLLOU/AFP

Mer enn hundre mennesker, de fleste fra Fass Boye, gikk om bord i en fiskebåt er 10. juli. I dagene som fulgte satt familiene og ventet på livstegn som ikke kom.

Meldt savnet etter ti dager

Etter ti dager varslet de fra til myndighetene, og til den spanske organisasjonen Walking boarders.

Mer enn en måned senere, 15. august ble båten funnet drivende utenfor Kapp Verde. Mange hundre mil utav kurs som var satt mot Kanariøyene.

38 ble reddet. Resten er antatt døde.

Det er ikke klart hva som gikk galt, men det markerer den siste i en rekke katastrofer de siste årene i havet utenfor Vest-Afrika. Noen mener de rett og slett slapp opp for mat og sultet i hjel.



– De var til sjøs i over en måned. De hadde ikke mer proviant igjen, og ingen kom dem til unnsetning. Gud reddet noen få, sier gartneren Pape Boye, som mistet en nevø, til Reuters.

Kommer tomhendt hjem fra havet

Det er desperasjon som driver disse menneskene til å strekke seg etter det eneste håpet de har. Nemlig Europa.

KONDOLANSER: Mange ringer Abdou Karim Sarr for å gi sine kondolanser for sønnen som er blant de døde. Foto: Reuters/Ngouda Dione

– De drar fordi de ikke har noe håp igjen i landet sitt. Når en fisker er på feltet i seks måneder og ikke klarer å tjene 100.000 franc engang, så drar han dit hvor han tror han kan gjøre det bedre, sier Ida Diop.

100.000 sentralafrikanske franc tilsvarer i underkant av 1800 norske kroner.

– De fleste fiskere har drømt og jobbet hardt for å få råd til en kano. Se på disse kanoene. De tilhørte dem. Men de fikk ikke noe igjen fra havet. Myndighetene har ødelagt havet, sier Diop.

LANDSBY: Fass Boye består av lavtliggende hus langs kysten, 100 kilometer nord for Dakar. Foto: REUTERS/Ngouda Dione

Ingen vet hvor mange som faktisk dør på denne måten fordi båter ofte reiser ut uten å melde fra hvor mange og hvem som er om bord, og forsvinner sporløst.

Stort tap

– Det er en intens smerte. Vi er takknemlig for de som overlevde en hel måned. Ingen visste hva som hadde skjedd, så vi dro til Nouakchott for å lete etter dem der. Vi ble til og med kontaktet av mennesker fra Tunisia som hevdet de hadde informasjon om barna våre som vi kunne få hvis vi betalte. Det viste seg å være svindel.

Nå sitter landsbyboerne igjen og forsøker å ta inn over seg det kolossale tapet.

Noen har blitt fortalt at deres kjære overlevde, men de fleste må innse at deres kjære er borte.

Ibrahim Sarr har fått vite at sønnen hans er i live på et sykehus på Kapp Verde. Gleden overskygges av at en nevø og to søskenbarn er savnet.

BILDE: Ibrahim Sarr viser fram et bilde av sønnen sin som er på sykehus i Kapp Verde. Han er utmagret og dårlig. Legene har ikke tillatt telefonsamtale til pasienten enda. Foto: REUTERS/Ngouda Dione

– Vi er del av samme familie. Vi roper ut til Gud, ikke til mennesker, for ingen mennesker kan rette opp i dette, sier han til Reuters.

Blant de overlevende er det fire barn i alderen 12–16 år, sier talsperson Safa Msehli i Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Protester

I kystbyen går sorg over til sinne. Unge mennesker brenner bildekk i hovedveien i protest mot myndighetene som ikke gjorde nok for å finne den savnede båten, skriver African News.

I løpet av første halvår i 2023 har nesten 1000 mennesker mistet livet i det de har forsøkt å Spansk territorium sjøveien. De fleste av disse har lagt ut på Atlanterhavet i håp om å nå Kanariøyene.