Lutfattige Abraham vant 250 millioner kroner – så forsvant han sporløst

Pengene ble alt annet enn lykke for Abraham Shakespeare etter at lotteridrømmen gikk i oppfyllelse.

STYRTRIK OVER NATTEN: Fattige Abraham Shakespeare fra Florida vant 250 millioner kroner. Foto: Web of Death / Disney+

Florida-mannen Abraham Shakespeare kom fra en fattig familie, og livnærte seg av strøjobber og å tigge penger på gata.

Men den 15. november 2006 ble livet til 40-åringen snudd på hodet. Abraham vant jackpotten på 30 millioner dollar i The Florida State Lottery.

Han kunne velge mellom om å få 30 millioner utbetalt over en rekke år, eller én engangsutbetaling på 16 millioner dollar. Abraham valgte engangsutbetalingen, og fikk nesten 250 millioner norske kroner – omregnet til dagens valuta – inn på kontoen.

GA BORT MYE: Abraham Shakespeare ga bort mye penger til både familie, venner og ukjente som trengte hjelp. Foto: Web of Death / Disney+

Ga bort store summer

Den enorme gevinsten endret livet til Abraham. I alle år hadde han strevd med og bekymret seg over å få endene til å møtes, men etter jackpotten visste Abraham at han aldri kom til å slite økonomisk igjen.

Han var særdeles sjenerøs med den formidable gevinsten.

Stefaren fikk en million dollar, hans to stesøstre fikk 250.000 dollar hver, og han betalte ned lånene til øvrige familiemedlemmer og venner. Han ga økonomisk støtte til fattige pensjonister, og betalte for medisinske behandlinger til syke mennesker som ikke hadde råd til helseforsikring.

Det spilte ingen rolle om han kjente dem eller ei. Abraham var mest opptatt av å bistå ubemidlede mennesker som sårt trengte hjelp, siden han visste inderlig godt hvor vanskelig det er å overleve uten penger.

Abraham brukte betraktelig mer penger på andre enn seg selv. Den lille luksusen han unnet seg, var et hus, en bil og en brukt Rolex-klokke.

KJØPTE HUS: Dette dataanimerte bildet viser Abraham Shakespeares hus i Lakeside, Florida. Foto: Web of Death / Disney+

Gavmildheten gjorde ham til lokalkjendis – på godt og vondt.

Etter hvert som ryktet om den godhjertede mangemillionæren spredte seg i Lakeside, ble Abraham oppsøkt av en rekke mennesker som var ute etter penger.

De ba om donasjoner til forskjellige formål, investeringer til forretningsideer, og han ble stadig kontaktet av kvinner som ville gifte seg – såkalte «gold diggers».

Abraham var altfor konfliktsky og beskjeden til å be folk la ham være i fred. Dette førte til at han fikk en stor omgangskrets.

Forsvant

I april 2009 – to og et halvt år etter jackpotten – forsvant Abraham Shakespeare.

Venner og familie antok i månedsvis at han hadde reist til en tropisk øy for å leve i fred og ro i en periode.

Han hadde nemlig gjentatte ganger fortalt at pengene ga ham mer hodebry enn glede. Han savnet sitt gamle liv, hvor ingen maste.

LEI AV MAS: Abraham Shakespeare uttrykte i lang tid at hans plutselige formue var mer bryderi enn glede. Foto: Web of Death / Disney+

De forsøkte å ringe ham, men Abraham svarte aldri muntlig. De mottok i stedet SMS-meldinger hvor han skrev at han var travel og at han skulle ringe dem tilbake – men ingen ble oppringt.

Familie og venner syntes det var mistenkelig at Abraham responderte med tekstmeldinger, siden han var analfabet og verken kunne lese eller skrive. De reagerte også på tonen og ordleggingen i SMS-meldingene. Og da de spurte om noe som bare Abraham visste svaret på, fikk de ingen respons – verken muntlig eller skriftlig.

Etter å ha vært borte i sju måneder, slo fetteren til Abraham alarm og meldte ham savnet.

Politiet satte i gang med etterforskningen, og én av de første som ble avhørt var lastebilsjåføren Michael Ford.

AVHØRT: Michael Ford var på jobbtur med Abraham Shakespeare da vinnerloddet ble kjøpt. Foto: Web of Death / Disney+

I november 2006 var Michael og Abraham på jobbtur sammen. De stoppet innom en dagligvarebutikk, og Michael spurte Abraham om han skulle kjøpe med noe i butikken til ham. Abraham ga ham to dollar og ba ham kjøpe to lodd til The Florida State Lottery. Og det var ett av disse loddene han vant jackpotten med.

I 2007 gikk Michael til søksmål mot Abraham og krevde én million dollar, siden det var han som teknisk sett kjøpte vinnerloddet. Michael tapte rettssaken, og satt ikke igjen med annet enn saksomkostningene. Politiet mente dette kunne være motiv for et potensielt drap.

Michael kunne imidlertid bevise at han ikke var i nærheten av Florida da Abraham forsvant.

Fetteren som meldte ham savnet var også i politiets søkelys, siden han hadde lånt store summer av Abraham. Fetteren ble dog raskt sjekket ut av saken.

Men det var ikke bare politiet som etterforsket forsvinningssaken.

True crime-entusiaster startet sin egen etterforskning

Det amerikanske nettforumet Websleuths er en digital samlingsplass for true crime-ildsjeler. De fattet tidlig interesse for Abraham Shakespeare-saken, og startet sin egen etterforskning parallelt med politiet.

Hobbyetterforskerne på Websleuths fokuserte på menneskene Abraham hadde fått inn i livet sitt etter å ha blitt styrtrik – og personen de fattet aller mest interessert for, var Dorice «Dee Dee» Moore.

NY PERSON I ABRAHAMS LIV: Dorice «Dee Dee» Moore kom i kontakt med Abraham Shakespeare i 2008, etter å ha spurt om å få skrive en bok om livet hans. Foto: Web of Death / Disney+

Abraham møtte Dee Dee i oktober 2008 etter hun uttrykte ønske om å skrive bok om livet hans. Boken ble aldri noe av, men Dee Dee ble gradvis en stor del av livet hans og endte med å bli hans finansielle rådgiver og forretningspartner.

Dee Dee tok på seg oppgaver Abraham ikke ville gjøre selv, deriblant be folk betale tilbake penger de hadde lånt av ham.

Etter at Abraham forsvant, påstod Dee Dee at hun var i jevnlig kontakt med ham. Hun nektet å fortelle hvor han befant seg, og hevdet at han ikke ønsket å bli funnet.

FLYTTET INN: Dorice «Dee Dee» Moore publiserte flere bilder av seg selv på sosiale medier fra innsiden av huset til Abraham Shakespeare. Foto: Web of Death / Disney+

Hobbyetterforskerne avslørte – via Dee Dees sosiale medier-kontoer – at hun hadde flyttet inn i huset til Abraham etter han forsvant.

Videre oppdaget de at selskapet til Abraham, som var opprettet for å beskytte pengene, hadde blitt svelget av Dee Dees selskap. Med andre ord, hun hadde full tilgang til bankkontoen hans.

Websleuths-entusiastene gravde også i bakgrunnen til Dee Dee, og oppdaget at hun var tidligere straffedømt: I juni 2001 leverte hun et forsikringskrav på 60.000 dollar etter at bilen hennes ble stjålet. Hun ble senere dømt for forsikringssvindel og fikk ett års betinget fengsel, siden biltyveriet var oppspinn.

Politiet ble overrasket over hvor flinke og effektive Websleuths-etterforskerne var. De fikk – på kreative vis – tak i dokumenter og informasjon som politiet vanligvis måtte gjennom advokater og tungrodde, byråkratiske papirmøller for å få tilgang til.

Truet med søksmål

Dee Dee fikk også med seg diskusjonen som foregikk på Websleuths. Hun opprettet en profil, og begynte å chatte med true crime-entusiastene som hadde utpekt henne som ansvarlig for Abrahams forsvinning.

Dee Dee skrev flere fiendtlige innlegg, hvor hun blant annet truet med å saksøke alle på forumet som skrev noe negativt om henne.

Moderatorene for nettsiden mottok deretter en e-post fra Dee Dee. Der skrev hun at noen hadde utgitt seg for å være henne på Websleuths, og krevde at alle forumpostene signert med hennes navn skulle fjernes fra nettsiden.

Webmoderatorene oppdaget da at IP-adressen som hadde postet på forumet, var identisk med IP-adressen til e-posten.

VILLE KNEBLE DISKUSJONSFORUM: Dorice «Dee Dee» Moore truet med å saksøke alle Websleuths-brukerne som skrev noe negativt om henne. Foto: Web of Death / Disney+

Skjønte at Dee Dee skjulte noe

Politiet fulgte nøye med på Websleuths, og ble mer og mer sikre på at Dee Dee skjulte noe.

Politietterforskerne sammenlignet bevegelsene registrert på Abrahams mobiltelefon med bevegelsene til Dee Dees telefon. Resultatet var oppsiktsvekkende: Mobiltelefonen til Abraham hadde siden april 2009 beveget seg i takt med Dee Dees telefon.

Politiet så to muligheter: Enten var Abraham og Dee Dee sammen hver dag – eller så var telefonen til Abraham i Dee Dees besittelse.

I slutten av 2009 begynte Abrahams venner og familie – deriblant hans egen mor – å motta oppringninger fra nummeret hans. Men stemmen som snakket, hørtes ikke ut som Abraham. Flere som ble oppringt, kontaktet politiet for å varsle om at noen sannsynligvis utga seg for å være Abraham.

Lurte Dee Dee i felle

Politietterforskerne oppdaget at Dee Dee hadde jevnlig kontakt med Abrahams venn, Greg Smith. Under et politiavhør la Greg kortene på bordet. Han innrømte at Dee Dee hadde betalt ham for å utgi seg for å være Abraham på telefonen.

Greg ble deretter politiinformant, hvis viktigste oppgave var å få svar på hva Dee Dee visste om forsvinningen.

Neste gang Greg møtte Dee Dee, var han utstyrt med skjult mikrofon. Under dette møtet, spurte Dee Dee om Greg kjente noen som var villige til å påta seg skylden for et drap. Greg svarte at fetteren hans kunne gjøre noe slikt.

Politiet fikk så undercover-agenten Mike Smith til å utgi seg for å være Gregs fetter. Greg arrangerte et møte mellom undercoveragenten Mike og Dee Dee.

Mike tilbød seg overfor Dee Dee å ta på seg skylden for et drap, fordi «jeg skal sone i fengsel uansett». Mike ba om 50.000 dollar, men fortalte Dee Dee at ingen kom til å tro på ham med mindre han kunne vise hvor liket var.

Dee Dee bet på agnet.

Etter møtet med Mike, tok hun med Greg til et hus hun eide. I hagen stakk hun en pinne i jorda og sa: «Si til fetteren din at politiet må grave her».

FUNNSTEDET: Politiet gravde i to dager før de fant liket til Abraham Shakespeare. Foto: Web of Death / Disney+

Etter to dager med graving fant politiet liket av Abraham – nesten tre meter under bakken – på stedet Dee Dee hadde pekt ut. To dager senere ble hun arrestert for overlagt drap.

Dømt til livstid i fengsel

Under rettssaken kom sannheten frem.

Abraham og Dee Dee hadde oppholdt seg i Abrahams hus den 6. april 2009. Der filmet hun et «intervju» med ham, hvor hun stilte ledende spørsmål om hvor forferdelig det var å ha så mange griske mennesker rundt seg.

Deretter kjørte de fra Abrahams hus hjem til Dee Dee, hvor hun gikk til safen sin og hentet ut en pistol. Hun skjøt ham to ganger i brystet og drepte ham. Politiet fant blodspor fra Abraham på gulvteppet hennes.

SISTE VIDEO: Dorice «Dee Dee» Moore filmet et «intervju» med Abraham 6. april 2009. Etter all sannsynlighet drepte hun ham senere samme dag. Foto: Web of Death / Disney+

Motivet for drapet var enkelt, ifølge aktoratet: Penger.

I desember 2012 ble Dee Dee funnet skyldig i overlagt drap, og dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Etter dommen var avsagt, beskrev dommeren – Emmett Battles – hennes som «kald, kalkulert og ondskapsfull» og det mest manipulative mennesket han hadde møtt.

Dee Dee hevder til dags dato at hun ikke drepte Abraham.

Etter at drapet var oppklart og Dee Dee ble dømt, sendte Florida-politiet en stor takk til Websleuths-forumet. Politiet ga dem mye av æren for at Abraham Shakespeare-drapet ble oppklart.

DØMT: Dorice «Dee Dee» Moore ble dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse etter å ha drept Abraham Shakespeare. Foto: Ernst Peters / AP / NTB Scanpix

Den nye true crime-serien «Web of Death» er tilgjengelig på Disney+. Via flere TV 2 Play-abonnement får du tilgang til Disney+. Les mer om det her.