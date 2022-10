Lula leder meningsmålingene i Brazil: – Vi lever under en barbarisk regjering

TILHENGER: En tilhenger av Brasils tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva, Charles Bastos, vifter med et flagg under en valgkamp i Brasilia. Foto: ADRIANO MACHADO/Reuters / NTB

Det holdes også delstatsvalg i landet. Dersom ingen av presidentkandidatene får over 50 prosent av stemmene, holdes det en andre valgomgang 30. oktober.

Lula leder meningsmålingene med 10-15 prosentpoeng mens Brasil stemmer i et spent presidentvalg. Lula var president fra 2003 til 2010.

Hvis han vinner mer enn 50 prosent av de gyldige stemmene, som flere meningsmålere viser, vil det bli seier før en avstemning i andre runde.

PRESIDENTKANDIDAT: Brasils tidligere president og presidentkandidat Luiz Inacio Lula da Silva stemmer på et valglokale under presidentvalget. Foto: MARIANA GREIF/Reuters

Fengsel, død eller seier

Brasilianere avgir sine stemmer søndag i første runde av landets mest polariserte valg på flere tiår, med venstreorienterte Luiz Inacio Lula da Silva ventet å slå høyresidens sittende Jair Bolsonaro.

De fleste meningsmålingene har vist Lula med et solid forsprang i flere måneder, men Bolsonaro har signalisert at han kan nekte å akseptere nederlag, og det vekker frykt for en institusjonell krise eller vold etter valget, skriver Reuters.

Bolsonaro har stemplet landets valgsystem som upålitelig og lovet at hans valgkampanje bare kan ha tre mulige utfall.

– Vi har tre alternativer for meg: Fengsel, død eller seier, sa han til støttespillere på stevner i fjor.

Presidenten og hans støttespillere er blitt dømt flerfoldige ganger for spredning av falske nyheter, og både enkeltinnlegg, kontoer og grupper er blitt fjernet av plattformene selv og etter avgjørelser i landets høyesterett.

STEMMEKØ: Folk står i kø for å stemme ved et valglokale i Rio de Janeiro, Foto: ANDRE BORGES/AFP

Barbarisk regjering

Utsmykket med Lula-klistremerker stemte Adriana Schneider på en barneskole i Rio de Janeiro. Universitetsprofessoren sa at Bolsonaros administrasjon hadde vært «katastrofale» for investeringer i kultur, kunst, vitenskap og utdanning.

KANDIDATER: Brasils tidligere president, som stiller til gjenvalg, Luiz Inacio Lula da Silva, til venstre. Brasils president Jair Bolsonaro, til høyre, Foto: AP / NTB

– Vi lever under en barbarisk regjering, sa hun til Reuters.

Lula ble fengslet under det siste valget, og sonet en dom for korrupsjon og hvitvasking som senere ble opphevet av Høyesterett.

– Det er en viktig dag for meg, sa han.

Videre forteller han at for fire år siden kunne han ikke stemme fordi han var offer for en løgn, han vil prøve å hjelpe landet sitt med å gå tilbake til det normale.

Forventer seier

Bolsonaro stemte i Rio, og sa at han forventet å vinne valget i søndagens første runde, til tross for hans dårlige resultat i meningsmålingene.

PRESIDENTEN: Den brasilianske presidenten ankommer et valglokale for å stemme. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Han sier han stoler ikke på meningsmålingene, og sier at resultatene deres ikke samsvarer med støtten han ser på kampanjebegivenhetene hans.

BILKORTESJE: En tilhenger av Brasils tidligere president og presidentkandidat Luiz Inacio Lula da Silva holder et flagg under en bilkortesje. Foto: UESLEI MARCELINO/Reuters

– Hvis vi har rene valg, vil vi vinne i dag med minst 60 prosent av stemmene, sa Bolsonaro i en video som ble lagt ut på sosiale medier før han stemte.

Han sa videre at den andre siden har ikke vært i stand til å gå ut i gatene, de har ikke drevet kampanje, de har ingen aksept og ingen troverdighet.

En vinner kan kunngjøres i løpet av timer etter at valglokalene stenger klokken 17.00 lokal tid.

Hvis ingen kandidat vinner mer enn halvparten av stemmene, holdes det en andre valgomgang 30. oktober. Det forlenger den spente presidentvalget.