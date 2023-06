Lukasjenko deler detaljer om samtalen med Prigozjin

Saken oppdateres.

Belarus' president, Aleksandr Lukasjenko, beskriver de første 30 minuttene av samtalen med Wagner-sjef, som fulle av banneord.

– Jeg spurte ham: Hva vil du ha?, gjengir Lukasjenko fra samtalene. Han sier at Wagner-lederen var «euforisk».

– Du vil bli knust som et insekt

Prigozjin skal ha svart at han ville ha forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov. Han skal også ha krevd å få snakke med Putin, uten at han lykkes med det.

Prigozjin skal også ha gjentatt at han ønsket rettferdighet og at Wagner-gruppen holdt på å bli kvelt.

– Jeg sa til ham at han ville bli knust som et innsekt på halvveien, sier Lukasjenko.

Lukasjenko sier videre at han snakket lenge med Wagner-sjefen for å få ham til å gjøre retrett. Han hevder at han overbeviste ham om at de hadde en hel brigade klar for å slå tilbake opprøret før de kom til Moskva.

Tilbud om eksil

I henhold til en avtalen som Lukasjenko forhandlet fram, fikk Prigozjin tilbud om eksil i Belarus. Presidenten bekrefter under pressekonferansen at Prigozjin nå befinner seg i Belarus.

Det er ellers ikke gjort noen bekreftede observasjoner av Wagner-lederen de siste dagene. Han la ut en lydmelding i sosiale medier mandag, uten å si hvor han var.

Det ble tidligere tirsdag meldt at et fly tilhørende Prigozjin landet på en flyplass i nærheten av Minsk.



Belarus' president Aleksandr Lukasjenko satte hæren i full beredskap i helgen, ifølge flere russiske og internasjonale medier.