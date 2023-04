Luguber forretningsmann henrettet – kjærestens voldtekt løste drapsmysteriet

DREPT I EGET HJEM: 48-åringen Jimmy Casino ble drept i sitt eget hjem av to maskerte menn. Foto: The Real Murders of Orange County / TV 2 Play

Det er natt til 2. januar 1987 i et villastrøk i fasjonable Santa Ana i Orange County, California.

Jimmy Casino (48) og kjæresten Shelly Fisher (22) kommer hjem fra kino. I huset deres står to maskerte og bevæpnede menn og venter på dem.

«Skal dere drepe meg? Kommer jeg til å dø nå?» spør Shelly sjokkert.

«Nei», svarer en av de maskerte mennene, «du er for pen til å dø».

Mens én mann holder Jimmy i sjakk ved å sikte mot ham med et håndvåpen, begynner den andre å voldta Shelly. «Vi blir betalt for å gjøre dette», hvisker voldtektsmannen i øret hennes underveis. Etter voldtekten blir Shelly bundet med tau.

Deretter ransaker de huset og stjeler kredittkort, smykker, pelskåper og andre verdigjenstander.

De henretter så Jimmy med tre skudd i hodet.

Gjerningsmennene stjeler to av Jimmys biler – en Mercedes og en Camaro – og kjører av gårde. Jimmys Rolls Royce blir stående igjen i garasjen.

STJAL TO BILER: Drapsmennene tok to av bilene til Jimmy Casino. De lot Rolls Royce-en stå igjen. Foto: The Real Murders of Orange County / TV 2 Play

Shelly klarer å komme seg løs fra tauknutene, og løper til naboen for å ringe nødnummeret 911. Hun fraktes til sykehus for undersøkelser og bevissikring.

Startet toppløsbar i konservativt område

Politietterforskerne tror først at de står overfor et ekstremt brutalt ran. Men jo mer de graver i fortiden til Jimmy, jo mer overbevist blir de om at han neppe var et tilfeldig offer.

Jimmy Casino var en forretningsmann som aldri hvilte, og hans store kjærlighet var penger og suksess. Garasjen var full av lekre biler, og han levde et luksuriøst liv. Jimmy var til og med til stede på en Oscar-utdeling.

Han het opprinnelig James Stockwell, men endret navn for å fremheve sin kjærlighet for gamblerbyen Las Vegas. Han hadde alltid prosjekter på gang, og blant hans mer lønnsomme forretninger var Mustang Topless Theater – en bar hvor de kvinnelige servitørene var, som navnet antyder, toppløse.

POPULÆRT STED: Jimmy Casino tjente rundt 150.000 dollar i uken på Mustang Topless Theatre. Foto: The Real Murders of Orange County / TV 2 Play

Mustang Topless Theater var kontroversiell for det konservative Orange County, og det ble gjort iherdige forsøk på å stanse baren før den i det hele tatt åpnet. Tross motstand, ble baren en lønnsom suksess for Jimmy, og han håvet inn rundt 150.000 dollar i måneden.

Det gjorde at Mustang Topless Theater fikk uønsket oppmerksomhet fra Orange County-mafiaen.

Politietterforskerne oppdager også at toppløsbaren har ulovlige aspekter ved seg, som prostitusjon, salg av ulovlige rusmidler og hvitvasking av penger.

Jimmy tjente godt med penger, men fremdeles ikke nok til å opprettholde den glamorøse livsstilen han hadde tilpasset seg. Jimmy skyldte mye penger til nifse menn med mafiatilknytninger.

SUKSESSFULL: Jimmy Casino tjente gode penger på toppløsbaren, men skyldte allikevel mye penger til mennesker med mafiatilknytninger. Foto: The Real Murders of Orange County / TV 2 Play

Kredittkortet brukes

To dager etter drapet finner politiet de to bilene som drapsmennene stjal. Men bilene er vasket og renset for fingeravtrykk og andre spor, så etterforskerne blir ikke noe klokere.

Tre dager senere oppdager en butikkansatt på et kjøpesenter at to menn forsøker å bruke et kredittkort som er meldt stjålet. Og det er ikke hvem som helst sitt kredittkort, det er et av kortene som tilhørte Jimmy som drapsmennene tok med seg. Politiet rykker ut med store styrker når de blir varslet.

De to mennene aner fare på ferde, og flykter til bilen deres. Idet bilen forlater kjøpesenteret, ankommer politistyrkene. Det blir startsskuddet på en lengre biljakt gjennom gatene som ender med at politiet klarer å stanse bilen og de to mennene arresteres.

BRUKTE KREDITTKORTET: Mark Corbett var en av mennene som brukte kredittkortet til Jimmy Casino som ble stjålet på drapsnatten. Foto: The Real Murders of Orange County / TV 2 Play

Mennene i bilen er Joseph Orozco og Mark Corbett. Begge har tilknytninger til Orange County-mafiaen og er stamgjester på Mustang Topless Theatre.

I avhør forteller Joseph og Mark at de tilfeldigvis fant kredittkortet på en parkeringsplass. Etter å ha ransaket hjemmene deres, finner politiet ingen beviser som knytter dem til drapsnatten fem dager tidligere.

Begge løslates som følge av bevismangel.

Noen måneder senere arresteres Richard Morris i forbindelse med et annet drap. Richard – som også har koblinger til Orange County-mafiaen – forteller i avhør at han har informasjon om drapet på Jimmy Casino.

Richard hevder at Mark Corbett – den ene mannen som ble tatt med kredittkortet – hadde skrytt av at han fikk 10.000 dollar for å drepe Jimmy.

Foto: The Real Murders of Orange County / TV 2 Play

Men når politiet oppsøker Mark for å ta en ny prat med ham, oppdager de at han har sporløst forlatt California.

Hovedmistenkt blir skutt

Ved å gå i dybden på Jimmys mange økonomiske samarbeidspartnere, finner politiet Bill Carroll, en finansmann og mafiamedlem som investerte i Mustang Topless Theater.

Jimmy skyldte Bill mye penger – minst 200.000 dollar. Etterforskerne begynner å få stor tro på at Bill kan ha drept Jimmy på grunn av gjelden, og han rykker derfor helt til topps på listen over mistenkte.

30. april 1987 tar saken en uventet vending: En person blir funnet skutt på en parkeringsplass. Det er Bill Carroll. Han har blitt skutt tre ganger i bakhodet.

Vitner forteller at de så Bill sitte i en parkert bil med to andre menn. Deretter lød tre skudd, Bill ble dyttet ut, og bilen kjørte av gårde i full fart.

Utrolig nok overlever Bill, men han mister synet. På sykehussengen nekter han å si noe om sitt eget drapsforsøk til politiet.

Etterforskerne er nærmest overbevist om at det er en kobling mellom drapsforsøket og Jimmy Casino-drapet. Og nesten alle ledetrådene politiet har, fører dem til personer med en eller annen tilknytning til Mustang Topless Theater – som Jimmy eide, og hvor Bill var investor.

Halvannet år senere fortalte Bill til politiet at han ble skutt av to leiemordere som var hyret av mafiaen, fordi han hadde nektet dem å selge kokain på Mustang Topless Theater. Begge gjerningsmennene ble dømt for drapsforsøk.

Mustang Topless Theater brenner ned

Selv om etterforskningen spinner med hjulene og kommer ingen vei med å finne drapsmennene, skjer det et par ting i 1988 som gjør at saken forblir aktuell.

Først brenner Mustang Topless Theater ned til grunnen i januar.

To måneder senere blir et lik funnet på en parkeringsplass i Irvine, California. Den drepte personen er «Big George» Yudzevich, en kjent muskelmann for Orange County-mafiaen og en av dørvaktene til Mustang Topless Theater. Han er skutt på nært hold, akkurat som Jimmy Casino og Bill Carroll.

DREPT: «Big George» Yudzevich ble funnet skutt og drept på en parkeringsplass. Han var mafiatilknyttet, samt dørvakt på toppløsserveringsstedet Mustang Topless Theatre. Foto: The Real Murders of Orange County / TV 2 Play

Men så blir det stille og saken forblir uoppklart.

Etterforskerne får et glimt av håp om oppklaring i 2001, når en fengslet mann med mafiatilknytninger – Frank Randazzo – forsøker å redusere straffen sin ved å påstå overfor distriktsadvokaten at han sitter på løsningen om hvem som drepte Jimmy Casino.



Det er dog pinlig tydelig at Frank lyver når han forteller om drapet, fordi historien samsvarer verken med Shellys forklaring eller politiets åstedsrapport. Frank innrømmer til slutt at han lyver.

Oppsiktsvekkende DNA-treff

I 2008 kommer gjennombruddet politiet har ventet på i 20 år: Richard Morris – mannen som flere år tidligere hevdet at Mark Corbett drepte Jimmy for 10.000 dollar – arresteres på Hawaii etter å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. En del av arrestasjonsprosedyren er å ta en DNA-prøve og legge det inn i den amerikanske DNA-databasen.

Richards DNA gir ett treff i databasen: Fra Shellys voldtekt. DNA-et fra voldtekten ble lagt inn i databasen noen år tidligere.

DNA-BEVISET: Etter Shelly ble voldtatt, tok politiet vare på alle bevis fra undersøkelsen hennes. En tid senere ble DNA-bevis lagt inn i den amerikanske DNA-databasen. Foto: The Real Murders of Orange County / TV 2 Play

I avhør nekter Richard for å ha verken voldtatt eller drept noen, og trekker samtidig tilbake hva han sa om Marks tilståelse et drøyt tiår tidligere.

Det knallsterke DNA-beviset gjør at Richard utleveres til California for å tiltales for drapet på Jimmy Casino. Han tiltales ikke for voldtekten på Shelly Fisher, siden foreldelsesfristen er utløpt.

Fremdeles ubesvarte spørsmål

I rettssaken har ikke Richards forsvarer mye albuerom, men lener seg tungt på at det er Joseph Orozco og Mark Corbett – de to som brukte kredittkortene til Jimmy etter drapet – som er de egentlige drapsmennene.

Aktoratet, derimot, har det vanntette DNA-beviset og Shellys vitnemål. De kjører hardt på at Richard handlet på vegne av Orange County-mafiaen, hvis mål var å overta eierskapet til den lønnsomme Mustang Topless Theater-baren.

30. april 2013 – mer enn 26 år etter drapet – blir Richard Morris funnet skyldig i overlagt drap. Han dømmes til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

I dag – 36 år senere – er det mange ubesvarte spørsmål som omringer Jimmy Casino-saken. Det største spørsmålet er dog: Hvem var Richards medsammensvorne som var med på å drepe Jimmy Casino?

DØMT: Richard Morris må tilbringe resten av livet sitt i fengsel etter å ha blitt dømt for drapet på Jimmy Casino. Foto: The Real Murders of Orange County / TV 2 Play

