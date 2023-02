Lufthansa gjenopptar flyvninger fra Frankfurt

Datatrøbbel for det tyske flyselskapet Lufthansa førte til kaos på flyplasser over hele verden onsdag, ifølge Bild. Både systemene for innsjekk og boarding var rammet av feilen.

Problemene gikk rammet særlig Europas nest største lufthavn, Frankfurt. Flyselskapets flyvninger hit ble enten innstilt eller omdirigert til andre flyplasser.

Rundt klokken 16 opplyser Lufthansa at IT-systemene er på vei tilbake og at flyvningene fra Frankfurt gjenopptas, skriver Reuters.

– Det tas omstart på systemene. Vi håper vi kan gjenopprette stabilitet i flygningene. Vi har nå avganger fra Frankfurt igjen, sier en talsperson for Lufthansa, ifølge Reuters.

Flyplassoperatøren Fraport opplyste også onsdag ettermiddag at driften var gradvis i ferd med å stabilisere seg.

Også Lufthansas fly fra Oslo lufthavn er blitt påvirket. Men ifølge Avinors oversikt har to av selskapets fly tatt av onsdag ettermiddag.

KAOS: Frankfurt lufthavn er en av Europas største. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters / NTB

Ifølge Bloomberg ble alle Lufthansas fly satt på bakken, men dette ble aldri bekreftet av selskapet.

Flere kabler skadet

Alle Lufthansas datterflyselskaper er også rammet. Totalt driver selskapet rundt 700 fly, noe som gjør det til Europas største flyselskap målt i flåtestørrelse.

Årsaken til systemfeilen er at flere glassfiberkabler ble skadet under arbeid i Frankfurt, ifølge Lufthansa.

Flyselskapet viser til en uttalelse fra den tyske teleoperatøren Deutsche Telekom. Teleoperatøren opplyste tidligere at det vil ta frem til onsdag ettermiddag før kablene er fikset.

Foto: Timm Reichert / Reuters / NTB

Holdt krisemøte

Bild skrev tidligere onsdag at feilen førte til at ingen Lufthansa-fly kunne ta av, at ingen flyplaner kan bli laget og at ingen data kan bli overført.

Ifølge avisens sjefsreporter Karina Moessbauer holdt Lufthansa et krisemøte klokken 10.

Moessbauer betegner hendelsen som en massiv feil og skriver at alle passasjerer på innenlandsflyvninger i Tyskland er bedt om å anvende tog fra Deutsche Bahn.

IT-problemene gjorde at Lufthansa-aksjen falt med 2,3 prosent på DAX-indeksen i Frankfurt onsdag formiddag, ifølge Bloomberg.